Von Eva Krafczyk und Carsten Blaue

Frankfurt am Main. Das Gewicht startender und landender Flugzeuge auf den Bahnen des Frankfurter Flughafens bleibt nicht ohne Folgen. Etwa alle zehn Jahre muss die Asphalt-Deckschicht erneuert werden. Nun war es wieder so weit. Am Sonntag, etwas schneller als geplant, wurde der neue Belag auf der "Centerbahn" des Airports fertig.

Auf der zentralen Start- und Landebahn, der sogenannten "Centerbahn", waren in den vergangenen Wochen nur Baufahrzeuge unterwegs. Split wurde in die Deckschicht eingebracht und sorgte für die nötige Oberflächenstruktur. Die Flugzeuge konnten zwar die Rollwege benutzen, Starts und Landungen waren aber nicht möglich.

Einer von rund 100 Arbeitern, die im Mehrschichtbetrieb im Einsatz waren. Foto: dpa

"Es ist wie ein Puzzle, bei dem dann alle Teile zusammen fallen", sagt Projektleiter Axel Konrad. Doch bis die Befüller und Asphaltmaschinen, Walzen und andere Baufahrzeuge zu dem rund um die Uhr dauernden Einsatz anrollen konnten, musste minutiös geplant werden – ein Jahr lang bereiteten die verantwortlichen Planer die Baumaßnahme vor. "Es war eben eine sehr komplexe Maßnahme", sagt auf RNZ-Anfrage Christian Engel, der Themenmanager für "Infrastruktur und Terminal 3" beim Flughafenbetreiber Fraport. Auf einer Länge von 1450 Meter wurde die Asphalt-Deckschicht ausgetauscht, im sogenannten westlichen Aufsetzbereich. Schon vor sechs Jahren war das größere Stück der vier Kilometer langen Asphaltbahn saniert worden. Mit Planen waren hier Warnkreuze angebracht worden – für den Fall, dass sich ein Pilot doch mal verfliegen und die falsche Bahn ansteuern sollte.

Angesichts der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen auch für die Fraport AG wurden einige Baumaßnahmen zurückgestellt. Die Erneuerung der Asphalt-Deckschicht auf der Centerbahn gehörte aber nicht dazu. Etwa jede Dekade müssen an den Start- und Landebahnen wegen Abnutzung und witterungsbedingter Beschädigungen die Asphaltoberfläche und die darunter liegende Binderschicht erneuert werden. "Die größte Herausforderung war die Logistik", sagt Konrad. Für die Start- und Landebahnen wird eine spezielle Asphaltmischung verwendet, mit Material aus der Region und für die Bedingungen und klimatischen Verhältnisse in Frankfurt entwickelt. Schließlich muss die gut vier Zentimeter dicke Schicht so belastbar sein, dass sie es immer und immer wieder aushält, wenn eine Boeing 747-800 landet oder abhebt – mit einem Startgewicht von bis zu 442 Tonnen und 312 Tonnen bei der Ankunft.

Auch Staus auf der Autobahn und Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle: All das musste bei der Vorbereitung der Baustelle bedacht werden, um die Arbeiten im Fluss zu halten.

Sie wurde aus vier Asphaltmischereien beliefert, ein Flughafentor wurde extra zur Sicherheitskontrolle der Lastwagen für die Baustelle geöffnet. "Es handelte sich täglich um 2000 Lkw-Fahrten, die durch die Kontrolle mussten. Da wurde das Kontrolltor zum Nadelöhr", erläutert Konrad. Auch die Ausmaße der Centerbahn-Baustelle waren beträchtlich: Erneuert wurden rund 82.000 Quadratmeter der Oberfläche. Das entspricht in etwa der Größe von zehn Fußballfeldern. Dutzende Baufahrzeuge bewegten den Angaben zufolge rund 27.000 Tonnen Asphalt, rund 100 Arbeiter waren im Mehrschichtbetrieb im Einsatz. Angesichts des Aufwands, einschließlich der zweiwöchigen Sperrung der Centerbahn, nutzte Fraport die Gelegenheit auch für andere Sanierungsmaßnahmen an der Bahn. So wurden 750 Halogenleuchten der angrenzenden Rollbahnen und der Centerbahn gegen stromsparende und langlebige LED-Leuchten ausgetauscht.

Zumindest für die Bauprojekte hatte die Corona-Pandemie auch ihre guten Seiten: "Wenn voller Flugbetrieb geherrscht hätte, wäre die zweiwöchige Sperrung der Centerbahn deutlich schmerzhafter gewesen", meint Konrad. Engel bekräftigt das: "Es war ja weniger los. Zudem hatten wir uns mit den Airlines und der Flugsicherung eng abgestimmt in der Vorbereitung. Die Fluggäste haben bis zuletzt durch die Baustelle keinerlei Einschränkungen gehabt." Auch andere Bauprojekte hätten angesichts des gedrosselten Flugverkehrs tagsüber umgesetzt werden können, statt auf Nachtbaustellen ausweichen zu müssen.

Und schließlich freut Engel auch, dass die Asphaltsanierung der zentralen Start- und Landebahn, welche die Fraport AG rund acht Millionen Euro kostet, zügiger abgeschlossen werden konnte als geplant. Ein wenig zumindest. Ursprünglich sollte der planmäßige Flugverkehr hier wieder am Montagmorgen um 6 Uhr aufgenommen werden. "Wir konnten die Centerbahn aber schon am Sonntagnachmittag freigeben."