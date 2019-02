Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Überrascht ist er nicht, dass seinem spektakulären "Abgang" beim "Babymord"-Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht ein juristisches Nachspiel folgt. "Trotzdem halte ich es für blinden Aktionismus, wie jetzt versucht wird, gegen mich vorzugehen", sagt Alexander Klein, Rechtsanwalt aus Ludwigshafen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Zweibrücken prüft derzeit, ob der Strafrechtler gegen die Bundesrechtsanwaltsordnung verstoßen hat.

Klein verteidigt im sogenannten Babymord-Prozess den Angeklagten und vertritt im parallel laufenden Prozess um die schwere Explosion bei der BASF die als Nebenkläger auftretenden Eltern eines getöteten Werkfeuerwehrmanns. Kürzlich kam es im ersten Fall zum Eklat. Zunächst hatte Klein - erfolglos - einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Alexander Schräder gestellt. Dieser setzte Termine an, die zeitgleich zum BASF-Prozess lagen. Schräder wertete die Pflichtverteidigung im "Babymord"-Verfahren höher als die Nebenklägertätigkeit. Hier sei Kleins Teilnahme freiwillig. Doch das wollte der Anwalt nicht akzeptieren. Er verließ nach einer halben Stunde den Saal und nahm am BASF-Prozess teil. Das Gericht müsse es dem Anwalt überlassen, welches Verfahren für ihn Priorität habe.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal, die ohnehin nicht gut auf Klein zu sprechen ist und ihm im "Babymord"-Fall Prozessverschleppung vorwirft, informierte die Generalstaatsanwaltschaft. Ein Sprecher der Behörde sagte der RNZ, der Sachverhalt werde offen und unvoreingenommen geprüft. Möglicherweise lande der Fall vor dem Anwaltsgericht, das Klein freisprechen oder verwarnen könnte. Auch eine Geldstrafe komme in Betracht, theoretisch sogar ein Ausschluss aus der Anwaltschaft.

Der Angeklagte im "Babymord-Prozess" war nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der bereits zweieinhalb Jahre währenden Untersuchungshaft entlassen worden. Daraufhin kündigte Landgerichtspräsident Harald Jenet Konsequenzen an. So könnte die jeweils zuständige Strafkammer bei künftigen Großverfahren einen sogenannten Sicherungsverteidiger bestellen, der verhindere, dass ein Prozess platze oder sich in die Länge ziehe. Eigene Sanktionsmöglichkeiten, wie etwa ein Ordnungsgeld, habe das Landgericht hingegen nicht, so Jenet, wenn der Pflichtverteidiger eine Verhandlung gegen die Anordnung der Kammer verlasse.