Blick auf ein Wohnhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am 14.05.2016. Hier soll ein Mann sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen und getötet haben. Foto: Klaus Bolte/dpa

Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Harald Jenet redet nicht lange um den heißen Brei herum. "Das lässt niemanden kalt hier", sagt der Präsident des Landgerichts Frankenthal beim Pressegespräch am Freitag. "Und ja, es ist ein kaum zu ertragender Zustand, dass ein wegen Mordes angeklagter Mann freigelassen werden musste - obwohl nach wie vor Fluchtgefahr besteht. Aber im Rechtsstaat ist das rechtens."

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hatte angeordnet, den Haftbefehl für David L. nach zweieinhalb Jahren ohne Urteil aufzuheben. Er soll 2016 seine zwei Monate alte Tochter Senna aus dem zweiten Stock eines Hauses in Frankenthal geworfen und so getötet haben. Das Bundesverfassungsgericht, an das sich der heute 35-Jährige gewandt hatte, ordnete zuvor wegen der langen Verfahrensdauer die Überprüfung der U-Haft an.

> Wie konnte es so weit kommen? Jenet spricht von einer "Verkettung unglücklicher Umstände". Der erste Prozess gegen David L. war Ende September 2017 nach 23 Verhandlungstagen - geplant waren zehn - und kurz vor den Plädoyers wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin geplatzt. Drei Monate später startete die Neuauflage, angesetzt dafür waren zwölf Tage. Inzwischen sind es 40. Das Verfahren wäre für die Erste Strafkammer gut zu meistern gewesen, so Jenet, hätte sie nicht auch noch zwei weitere Großverfahren verhandeln müssen: die Morde in einem Altenheim in Lambrecht und einen Doppelmord an zwei Unternehmern. In beiden Fällen ist 2018 ein Urteil ergangen. Der zweite "Babymord-Prozess" dauert auch so lange, weil Verteidiger Alexander Klein in der Beweisaufnahme viel Zeit in Anspruch nimmt. Derzeit muss das Gericht 30 Anträge des Anwalts abarbeiten. Hinzu kommt, dass Klein an mehr als 70 Tagen verhindert war.

> Warum ist eines dieser Großverfahren nicht an eine andere Kammer abgegeben worden? Weil es dafür sehr hohe Hürden gibt. Allgemein ist es so: Das Landgericht hat ein siebenköpfiges Präsidium, das unabhängig ist und sich am Ende eines Jahres zusammensetzt. Dann schaut sich das Gremium an, wie viel Arbeit in den vergangenen Monaten wo angefallen ist und erstellt daraus eine abstrakte Prognose. "Neu dazukommende Großverfahren schlagen uns dann ins Kontor", sagt Jenet. Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht zwar vor, dass bei der Überlastung eines Richters die Geschäftsordnung während des Jahres geändert werden darf. Doch fordert das Bundesverfassungsgericht, dass zuvor an mindestens einem Tag pro Woche verhandelt werden musste. Beim "Babymord-Prozess" waren es nur 0,7. Hier seien die Karlsruher Richter bei der Entscheidung über eine Haftentlassung "relativ gnadenlos", sagt Jenet.

> Kann sich David L. nun frei bewegen? Grundsätzlich ja. Da der Haftbefehl aufgehoben ist, muss er keine Verpflichtungen erfüllen. "Außer, an den Verhandlungstagen pünktlich zu erscheinen", so Jenet. Fehlt er, kann die Strafkammer eine erneute Inhaftierung anordnen, ergänzt der Landgerichtspräsident. Der Prozess könnte auch ohne ihn weitergehen.

> Erhält der Angeklagte Polizeischutz? Dazu äußert sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz nicht. "Keiner kann sich wünschen, dass etwas passiert", sagt Jenet. Die Behörden dächten über verschärfte Sicherheitsvorkehrungen nach. Sennas Mutter darf dem Prozess aufgrund psychischer Probleme fernbleiben. Ihr Anwalt Frank Peter liebäugelt damit, beim Familiengericht eine Gewaltschutzanordnung zu beantragen. Dann dürfte sich David L. ihr nicht nähern.

> Wie geht es weiter? Der Prozess wird am 12. Februar fortgesetzt, weitere Termine sind bis April festgesetzt. Das Gericht will den Fall gründlich aufarbeiten, so Jenet. Günstig für die Erste Strafkammer ist, dass nach dem aufgehobenen Haftbefehl nicht mehr zwingend an einem Tag pro Woche verhandelt werden muss.