Frankenthal. (alb) Warum hat der 34-jährige David L. vor zwei Jahren seine erst zwei Monate alte Tochter Senna vom Balkon eines Frankenthaler Mehrfamilienhauses fallen lassen? War es Absicht, weil er eifersüchtig auf seine Partnerin und Kindsmutter war? Oder trieb ihn der Kokainrausch in paranoide Ängste? Aufklärung erhoffte sich das Landgericht Frankenthal jetzt vom Gutachten von Peter Haag, psychiatrischer Sachverständiger aus Weinheim. Doch der Experte legte sich nicht fest und konnte auch die Frage nach der Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht klar beantworten.

Blutproben hätten erwiesen, dass David L. in der Tatnacht "nachweislich unter hohem Einfluss von Kokain stand". Das bestätigte auch der 34-Jährige, der zuvor beim Playstation spielen "ein paar Nasen" des Rauschgifts gezogen haben will und anschließend in Panik geraten sei. Haag hält ein "psychose-nahes" Erleben für möglich. Dafür sprechen auch die Videos aus den Bodycams der Polizisten. Danach fühlte sich David L. bedroht.

Sollte den Angeklagten tatsächlich Angst vor angeblichen Verfolgern geleitet haben, könnte seine Steuerungsfähigkeit zumindest eingeschränkt gewesen sein. Paranoides Verhalten setzt Haag zufolge aber einen noch deutlich höheren Drogenkonsum voraus. Zudem habe David L. seine zweijährige Untersuchungshaft weitgehend drogenfrei überstanden.

Klar ist für den Sachverständigen hingegen, dass der Angeklagte unter einem geringen Selbstwertgefühl leidet, was wiederum die Eifersuchts-Theorie untermauert. David L. hatte selbst gesagt: "Ich habe mich immer gefragt, was so eine hübsche Frau mit einem fetten Affen ohne Geld wie mir will."

Schließlich legte Haag die Frage der Schuldfähigkeit in die Hände der Kammer. Es komme darauf an, welchem Handlungsstrang die Richter folgten.