Rhein-Neckar. (RNZ) Bald beginnt für die Schüler in Baden-Württemberg wieder der Schulalltag und fürs Lernen braucht man Energie und Konzentrationsfähigkeit. Das Team vom Forum Ernährung des Rhein-Neckar-Kreises hat Tipps zusammengestellt, wie durch ein ausgewogenes Frühstück die Leistungsfähigkeit unterstützt werden kann.

Für die richtige Sättigung sorgt Brot und hier besonders Vollkornbrot, das viele wertvolle Bestandteile enthält, die den Körper mit der notwendigen konstanten Energie versorgen. Als Brotbelag eignen sich Käse, Frischkäse oder auch hin und wieder eine Scheibe magere Wurst beziehungsweise Schinken, raten die Experten. Wer es pikanter und auch bunter mag, kann Butter oder Margarine durch Senf oder Tomatenmark ersetzen. Vegetarische Brotaufstriche ergänzen das abwechslungsreiche Angebot.

Den erfrischenden Vitamin-Kick liefern Obst und Gemüse im Ganzen oder in Stücken. Je nach Jahreszeit gibt es eine große Vielfalt an schmackhaften Sorten wie zum Beispiel Gurken, Karotten, Kohlrabi, Äpfel, Birnen oder Trauben. Und die Menge? "Jeweils so viel, wie in die Hand des Kindes passt, ist ein guter Anhaltspunkt", sagt Ernährungsexpertin Gisela Amaya.

Als Durstlöscher sollte Leitungswasser, Mineralwasser, ungesüßter Tee oder stark verdünnte Saftschorle abwechselnd in die Schule mitgegeben werden. Damit das Pausenbrot auch aufgegessen wird, hat das Forum Ernährung noch einige Tipps für die Eltern parat: "Wenn es morgens immer hektisch ist, dann bereiten Sie die Vesperdose am Vorabend zu und stellen sie in den Kühlschrank. Bieten Sie Ihrem Kind eine kleine Auswahl der jeweiligen Komponenten an und entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, was in die Vesperdose gepackt wird", sagt Amaya.

Je nach Alter des Kindes könne es in die Zubereitung mit eingebunden werden. Einmal in der Woche dürfe es auch eine Überraschungsbox sein. "Vielleicht mit kleinen Obst- und Gemüsespießen oder mit dreieckig geschnittenen Brotscheiben drin", schlägt Amaya vor. Auch eine kleine Portion Nüsse sorge für "spannendes Rappeln" in der Vesperdose.