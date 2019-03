Die „Minimäuse“ grüßten in pinken Kostümen. Foto: Lenhardt

Von Jennifer Reutter

Ketsch. "Wie heißt die Mutter von Niki Lauda ?", dröhnt der Partyhit aus den Boxen. "Mama Laudaaa!" Seifenblasen, Konfetti und Kamelle fliegen durch die Luft. Kostüme von traditionell bis ausgefallen sorgen auf den Umzugswagen und in der Menge für echte Hingucker - Ketsch feiert am Sonntag seinen 67. Faschingsumzug gefeiert.

Beim Blick auf die Menschenmenge am Straßenrand fällt auf, dass die Menschen in der Enderlegemeinde keine Verkleidungsmuffel sind. Von plüschigen Tierkostümen über Military-Uniformen bis hin zu schaurigen Masken ist alles vertreten. Die Mehrheit zeigt sich bereits vor dem Start des Umzugs in Feierlaune.

Melanie Doschs Ganzkörper-Tigerkostüm gehört zu den ausgefalleneren Verkleidungen. Für das aufwendig aussehende Make-up habe sie nur zehn Minuten gebraucht, erzählt sie. Kein Wunder: Die junge Ketscherin ist jedes Jahr beim Umzug und schon routiniert. "Das Schönste an diesem Tag ist für mich, Freunde zu treffen", sagt Dosch. Stefan Münch ist dagegen kein überzeugter Faschingsfan. "Ich bin vor allem wegen meiner kleinen Tochter hier." Für das Mädchen sei es schön, gemeinsam mit anderen Kindern Süßigkeiten zu sammeln. Mit seinem Schneemannkostüm wolle er der Kleinen eine Freude machen, berichtet der Papa.

Der Umzug führt durch den kompletten Ortskern. Zahlreiche Vereine aus der Region beteiligen sich mit eigenen Wagen und versorgen die Zaungäste mit Popcorn, Bonbons oder Chips. Die Gestaltung der Umzugswagen, aber auch die Wahl der Verkleidungen ist vielfältig. Der Karnevalsverein HCG Hockenverein greift beispielsweise zu traditionellen, blauen Karnevalskostümen mit Narrenkappe. Die Mitglieder des Tennisclubs TC Ketsch kostümieren sich dagegen als Clownfische mit der ernsten Botschaft: "Es schwimmt zu viel Müll in unseren Gewässern!".

Die Bezzlkiddl Reilingen sorgen in einer undefinierbaren Verkleidung und einem ansprechenden Wagen, auf dem ihre Heimatgemeinde zu sehen ist, für Stimmung. Und dank der Reilinger Käskuche fehlen auch die Hexen mit ihren schaurigen Holzmasken und Rasseln nicht.

Die Hockenheimer Grünen wählen für ihren Wagen natürlich ein politisches Thema und machten. Verkleidet als Bauarbeiter machen sie auf die zahlreichen Sanierungen auf den Straßen der Region aufmerksam. Laut dem Umzugswagen der Partei gibt es derzeit mehr Umleitungen als "normale" Wege zum Ziel.

Wie jedes Jahr feiern die Karnevalfans nach dem Umzug auf dem Festgelände im Bruch weiter. Einsatzkräfte des DRK sind während der gesamten Veranstaltung an verschiedenen Stellen vor Ort, um die Feierwütigen im Notfall zu versorgen. Doch die Party verläuft dieses Mal auch nach Umzug vergleichsweise ruhig. "Bis auf wenige Alkoholisierte und Menschen mit Kreislaufproblemen war der Tag bis jetzt friedlich.", freut sich DRK-Einsatzchef Ralph Hartung am Nachmittag und hofft auf einen ebenso entspannten Abend.