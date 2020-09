Von Peter Wiest

Heidelberg. Sie machten sich zu Handlangern von Tätern, die ältere Menschen durch so genannte "Falsche Polizeibeamten-Tricks" um ihre Ersparnisse und ihr Vermögen brachten. Für ein Entgelt in Höhe von jeweils 3000 Euro holten sie dabei die Beute als "Kuriere" ab und leiteten sie weiter an Mittelsmänner, die sie dann den Drahtziehern in der Türkei zukommen ließen. Dafür wurde am Donnerstag vor der Ersten Großen Strafkammer des Heidelberger Landgerichts der in Lampertheim lebende 25-jährige Adem D. zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die ebenfalls angeklagte, zuletzt in Künzelsau wohnende 27-jährige griechische Staatsbürgerin Maria P. erhielt eine auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzte Strafe von zwei Jahren. Die Verurteilten haften zudem laut Gerichtsbeschluss in den Betrugsfällen, an denen sie beteiligt waren, als Gesamtschuldner für den angerichteten Schaden, der sich auf rund 270.000 Euro beläuft.

Adem D. hat sich nach Auffassung des Gerichts mit seinen Taten des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls in zwei Fällen sowie des versuchten Bandendiebstahls in einem weiteren Fall schuldig gemacht. Maria D. wurde des versuchten gemeinschaftlichen Betrugs in Tateinheit mit Diebstahl für schuldig befunden. Die für solche Taten vorgesehenen höheren Strafmaße konnten laut Gericht reduziert werden, da beide Angeklagte geständig waren. Deshalb waren Zeugenaussagen von zwei der drei geschädigten und psychisch stark belasteten älteren Damen nicht mehr nötig.

Zudem leisteten die Angeklagten in diesem "ganz außergewöhnlichen Fall", so der Vorsitzende Richter Markus Krummer, umfangreiche Hilfe bei der Aufklärungsarbeit – wodurch insbesondere Adem D. das Risiko eingegangen sei, Opfer von Repressalien zu werden. Selbst Rache-Akte seien zu befürchten.

Adem D. war als "Kurier" beziehungsweise "Logistiker" am Transport und teilweise auch an der der Aufbewahrung der Beute in drei Fällen beteiligten, bei denen im Februar zunächst in Roßdorf bei Darmstadt eine Seniorin um 31.000 Euro Bargeld und in Mannheim eine 79-jährige Frau um 10.450 Euro gebracht wurden. In Leimen wurde danach eine 83-jährige allein lebende Dame um Bargeld in Höhe von 67.000 Euro sowie Wertgegenständen im Gesamtwert von über 228.000 Euro betrogen. Hier war Maria. D. als Abholerin eingesetzt gewesen, die die Beute gegen den Willen der Leimenerin an sich nahm.

Das Urteil sei nach einer einvernehmlichen Absprache zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Gericht zustande gekommen, betonte der Richter. Neben den Geständnissen spielte auch eine Rolle, dass beide Angeklagte nicht vorbestraft waren. Andererseits seien ihre Taten wirklich "perfide" gewesen, so der Richter. Daher sei auch die Haftung gerechtfertigt. Immerhin kämen beide aus sozial geordneten Verhältnissen, könnten sicherlich in diese auch wieder zurück kehren und ihre angestammten Berufe ausüben, so dass eine Rückzahlung möglich sein werde.

Gegen das Urteil kann sowohl von den Beklagten als auch von der Staatsanwaltschaft innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden, was jedoch angesichts der Vereinbarung zwischen den Parteien unwahrscheinlich ist.