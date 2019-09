Ein Mann steigt gestern mit seinem Fahrrad in eine RNV-Straßenbahn am Heidelberger Bismarckplatz. Foto: Dorn

Mannheim. (cab) Nicht nur in vollen S- oder Regionalbahnen gibt es zu Stoßzeiten oft Ärger zwischen Fahrgästen und solchen, die zusätzlich noch ihr Fahrrad dabei haben (zumal nicht jeder ein Klapprad hat). Auch in Straßenbahnen kann es den Nutzerkonflikt zwischen Kunden mit und ohne Bike geben. "Ja, davon wissen wir", sagte ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf RNZ-Anfrage.

Und eine Besserung scheint nicht in Sicht. Denn obwohl die RNV die Fahrradmitnahme nicht grundsätzlich verbietet (außer von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr), hat dieser Service für das Nahverkehrsunternehmen keine Priorität. Räder werden höchstens geduldet. Es gibt für sie auch keine speziellen Abstellbereiche: "Und wir bewerben das auch nicht", betonte der Sprecher. Die Realität sieht aber anders aus.

Ein Beispiel dafür ist die RNV-Linie 5 an der Bergstraße. Nicht selten stehen hier Fahrgäste an den Haltestellen, um mit ihren Rädern zuzusteigen. Und wenn sie im Zug Platz finden, blockieren sie nicht selten die Freiflächen, die für Kinderwagen oder Rollstühle vorgesehen sind. "Da ist der Nutzungskonflikt dann vorprogrammiert; alle bekommen schlechte Laune, und das muss ja nicht sein", so der RNV-Sprecher: "Daher appellieren wir an die gegenseitige Rücksichtnahme und betonen, dass die Fahrradmitnahme eine Serviceleistung von uns ist." Aber keinen Vorrang hat. Sprich: Im schlimmsten Fall muss der Radfahrer eben draußen bleiben. Das kommt gerade in den Abendstunden auf der Strecke der Linie 5 zwischen Heidelberg und Schriesheim nicht selten vor.

Keine Besserung in "Tram 2020"

Und das wird sich auch mit der neuen Bahngeneration "Rhein-Neckar-Tram 2020" nicht ändern. Die Züge der Zukunft würden in der Region zwar größere Mehrzweckflächen haben, so der Sprecher. Aber auch hier hätten Kinderwagen und Menschen mit Einschränkungen absolut Vorrang. Spezielle Abstellbereiche für Fahrradfahrer sind auch hier nicht vorgesehen. Bei der RNV weiß man von den Forderungen, auch fürs Rad mehr Platz in Bahnen des gesamten öffentlichen Nahverkehrs zu schaffen. Und man habe das Thema auch auf der Agenda, weil die Kunden es eben wollen. Aber, so unterstrich der Sprecher: "Straßenbahnen und Fahrräder gehen nicht so gut zusammen, wie S-Bahnen und Fahrräder. Wir stoßen da ganz einfach an unsere Grenzen."

Also verwies er gerne auf das Angebot "VRNnextbike", das Fahrradverleihsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Dessen Stationen seien oft in der Nähe von Haltestellen zu finden. So ließen sich Rad- und Bahnfahren gut verbinden, ohne dass man seinen eigenen Drahtesel dabei haben muss. Dafür muss man sich aber registrieren und bezahlen. Wer das nicht will, wird auch künftig versuchen, samt Rad in der Bahn Platz zu finden - und Konflikte mit Fahrgästen riskieren, wenn es eng wird.