Heidelberg/Mannheim. (cab) Radaktivisten aus der ganzen Region treffen sich am Sonntag, 4. Juli, in der Heidelberger Friedrich-Ebert-Anlage, um von hier aus zu ihrer Rad-Demo nach Mannheim zu starten. Abfahrt ist um 11 Uhr. Hin zum Startpunkt gibt es eine Sternfahrt von verschiedenen Treffpunkten aus. Diese und die Abfahrtzeiten dort hat der Fahrradclub ADFC Rhein-Neckar am Dienstag bekannt gegeben.

Jeweils um 9.30 Uhr geht es an der Mannheimer SAP-Arena, am Weinheimer Bahnhof und am Bahnhof Wiesloch/Walldorf los. Um 9.45 Uhr setzen sich die Radgruppen in Ladenburg am Wasserturm, am OEG-Bahnhof in Weinheim-Lützelsachsen und auf dem Schwetzinger Schlossplatz in Bewegung und fahren nach Heidelberg. Um 10 Uhr ist die Startzeit der Sternfahrer in Leutershausen am OEG-Bahnhof und am Schloss in Neckarhausen. Um 10.10 Uhr ist Abfahrt am Edinger Rathaus und um 10.15 Uhr am Neckargemünder Marktplatz. Die Demonstrationsfahrt von Heidelberg nach Mannheim steht unter dem Motto "Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt!".

Die Rad-Demonstranten wollen auf die dringende Notwendigkeit der schnellen, direkten Radverbindung zwischen den beiden Städten hinweisen – auch auf der Abschlusskundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, die gegen 13 Uhr beginnen soll. Hier besteht ebenso wie beim Start in Heidelberg die Pflicht, eine Maske zu tragen. Unterwegs kann diese abgenommen werden.