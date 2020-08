Von Katharina Schröder und Carsten Blaue

Schriesheim/Hirschberg.Die Ernte der frühreifen Apfelsorten an der Bergstraße läuft gerade richtig an. Wie wird der Ertrag? Wie kommen die Früchte mit den heißen Tagen und warmen Nächten zurecht? Und sind eigentlich alle Erntehelfer da? Die RNZ hat sich bei drei Betrieben erkundigt.

"Du kannst kein Jonagold ohne rote Backen verkaufen", sagt Werner Volk aus Hirschberg. Die Apfelernte läuft, und eigentlich ist der Obstbauer auch zufrieden. Nur die "roten Backen", die wollen einfach nicht kommen. Dafür brauche es kühlere Nächte. "Man braucht den Temperaturunterschied", meint Volk. "Es ist wie beim Skifahren, wenn man vom Kalten ins Warme kommt, werden die Backen rot."

Über das Wetter könne er sich kaum beschweren. Die Hitze mache zwar auch Äpfeln zu schaffen, und es gebe Sonnenbrandschäden, die seien aber vertretbar. Wichtig findet Volk, dass es kein Unwetter gab und es immer mal wieder regnete. Dadurch sei die Qualität der Äpfel gut, die Größe stimme auch. Er rechnet mit einer Ernte von knapp 90 Prozent des Vorjahres.

Johannes Jäck macht sich Sorgen über die hohen Temperaturen. Fotos: Kreutzer (2)

Auch mit den Saisonarbeitern habe alles "gut geklappt". Aktuell sind bei Volk 25 Erntehelfer aus Rumänien. "Ich habe Stammhelfer und ein Großteil von ihnen konnte kommen", erzählt der Landwirt. Bedingung war ein negativer Covid 19-Test. "Die Letzten sind schon über drei Wochen hier, jetzt bin ich entspannter", meint Volk. Er lobt eine Ausnahmeregelung für Saisonarbeiter: "Dieses Jahr dürfen wir die Leute fünf statt nur drei Monate anmelden." Das sei eine große Hilfe. "Es beruhigt ungemein, wenn es nicht ständig einen Wechsel der Leute gibt", sagt er. Das mindere das Infektionsrisiko.

Zwischen sechs und acht Erntehelfer bilden eine Gruppe auf seinem Hof. "Jede Gruppe hat ein eigenes Fahrzeug, sie kommen in unterschiedlichen Containern unter und haben verschiedene Pausenzeiten", erklärt der Landwirt. Nicht alle seiner Stammhelfer konnten kommen, das könne er aber durch den nun erlaubten längeren Aufenthalt ausgleichen.

Mit Erntehelfern hat Georg Schneider senior aus Edingen-Neckarhausen keine Probleme. Schwieriger seien Hitze und Trockenheit. "Der Sonnenbrand ist ganz extrem dieses Jahr", sagt Schneider. Vor allem in den vergangenen vier Wochen seien viele Früchte verbrannt. "Wir haben Hagelschutznetze über den Plantagen und selbst darunter haben die Äpfel schon Sonnenbrand", erzählt er. Zumindest bei der Trockenheit konnte er gegensteuern.

Diese ist auch für Obstbauer Johannes Jäck aus Schriesheim kein Thema: "Wir müssen ja immer bewässern, sonst könnten wir gar nichts ernten." Einen Unterschied gibt es aber vielleicht doch. Früher habe man nicht so viel Wasser zugeben müssen. Eine weitere Auswirkung des Klimawandels ist die immer frühere Blüte. Dazu Jäck: "Die hat sich vom Mai in die Mitte des April verlagert." Und damit ist die Gefahr von ersten Schäden durch späte Frostnächte gewachsen.

Anders als sein Kollege Werner Volk sieht er in den hohen Temperaturen durchaus ein Problem: "Die Hitze wirkt sich schon sehr aus." 38 Grad Celsius seien einfach viel. "Und wo die Äpfel in der Sonne hängen, verbrennen sie." Die Haut der Früchte wird dann gelb bis braun. Das sei wie beim Sonnenbrand des Menschen. Gerade die noch recht neue Sorte Wellant leide. Späte Sorten wie Gala, Braeburn oder Fuji kämen mit der Hitze besser klar, sagt Jäck.

Er führt die lange Landwirtstradition seiner Familie in die Zukunft. Sein Bruder Max ist ein junger, aber etablierter Winzer. Johannes Jäck baut viele Obstsorten an. Pfirsiche, Mirabellen, Nektarinen, Birnen, Zwetschgen, Kirschen: das ganze Programm. Und eben Äpfel. Auf zehn Hektar stehen 30.000 Bäume, an denen 13 Sorten wachsen. Im Schnitt erntet Jäck pro Jahr 250 Tonnen. Zwischen 80 und 90 Prozent davon werden als Tafeläpfel verkauft, der Rest wird zu Apfelwein und -saft. Seit einer Woche werden die Früchte eingeholt. Für Jäck arbeiten derzeit neun Erntehelfer. Sie kommen aus Polen, Rumänien und Bulgarien.

Mit der Einreise habe es keine Probleme gegeben, sagt Jäck. Sie sind getrennt in Wohnungen und Wohncontainern untergebracht, benutzen unterschiedliche Sanitärräume und werden bei der Arbeit in zwei Gruppen eingesetzt. Erntet die eine, sortiert die andere. Ihnen werden Desinfektionsmittel und Masken zur Verfügung gestellt.

Die Corona-Bedingungen in der Ernte scheinen für die Obstbauern die kleinere Herausforderung zu sein als die Auswirkungen des Klimawandels.