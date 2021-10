Von Harald Berlinghof

Mannheim. Ein Hektar Flächen-Photovoltaik erzeugt etwa ein Megawatt Strom. Eine moderne Windkraftanlage dagegen fünf bis sechs Megawatt. In Sachen Flächenverbrauch ist damit die Photovoltaik deutlich negativer einzuschätzen als die Windenergie. Doch der Flächenverbrauch ist nur eines der Argumente, das bei der Erzeugung von grünem Strom von den Gegnern angeführt wird. Die Beeinträchtigung der Landschaft, die Naturverträglichkeit insbesondere für Vögel und Fledermäuse oder der Schattenwurf und die Geräuscherzeugung der Windrotoren zählen dazu. "Solange die 3A – Akzeptanz, Abstand, Artenschutz – nicht abschließend geklärt sind, wird der Ausbau der Windenergie immer schwierig bleiben", so Christoph Trinemeier, Leitender Direktor des Verbandes Region-Rhein-Neckar in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses.

"Bei der Windenergie wollen wir am Bündelungsprinzip festhalten", so Trinemeier auf eine Anfrage der CDU zum Stand der Windenergie insbesondere im Rheinland-pfälzischen Teil der Metropolregion. Auch das Abstandsgebot von 1000 Metern zu Wohnbereichen stehe nicht zur Debatte. Eine Verringerung auf 900 Meter in Rheinland-Pfalz würde nur 100 Hektar zusätzliches Flächenpotenzial schaffen. Bei Einhaltung aller weiteren Vorgaben bringe das nur Raum für fünf bis sieben zusätzliche Windenergieanlagen.

Die CDU nahm in ihrem Antrag auch darauf Bezug, dass mit großflächigen Photovoltaik-Anlagen eine Alternative zu Windanlagen existiere. "Sie haben Recht. Das nimmt tatsächlich Fahrt auf. Die Anfragen für Freiflächen-Photovoltaik häufen sich. Und die angefragten Flächen werden immer größer", so Trinemeier. In der Antwort auf die CDU-Anfrage führte Trinemeier aber nicht nur die Situation in Rheinland-Pfalz auf, sondern die in der gesamten Metropolregion. Demnach gebe es hier gegenwärtig 147 Windkraftanlagen. Vor allem stehen diese im Neckar-Odenwald-Kreis (alleine 40) und im pfälzischen Teilraum.

Freiflächen-PV-Anlagen gibt es in der Metropolregion inzwischen 41, weitere 23 sind in der Planung, so Trinemeier. Angaben zu Dachflächen-Anlagen liegen dem Verband nicht vor. Dieser forciert derzeit keine Anstrengungen für eine flächenhafte Planung solcher Anlagen durch Vorrang- oder Vorbehaltsflächen. Dazu sind die rechtlichen Vorgaben der Landespolitik noch zu wenig geklärt.

Trinemeier erwartet, dass weitere Freiflächen-Anlagen aufgrund der gegenwärtigen Vorgaben vor allem im Neckar-Odenwald-Kreis gebaut werden und nur bedingt auch in nicht bewaldeten Odenwaldlagen des Rhein-Neckar-Kreises und des südhessischen Kreises Bergstraße. In der Pfalz seien die Möglichkeiten dagegen aufgrund von Verordnungen sehr eingeschränkt.

In der gesamten Metropolregion liege man im Flächenverbrauch für Erneuerbare Energien bei 0,5 Prozent. Davon entfallen 0,46 Prozent auf Windenergie und 0,04 Prozent auf Freiflächen-PV. Das Ziel der Landespolitik sind zwei Prozent.

"Da liegt noch ein weiter Weg vor uns", so Christian Specht, Vorsitzender des Planungsausschusses und Erster Bürgermeister Mannheims. "Ich gebe zu bedenken, dass für einen Ersatz des Blocks 9 des Kohlekraftwerks, das vom Netz gehen soll, das Dreifache der gegenwärtig installierten Strommenge bei Windrädern benötigt wird", betonte er.

Aus den Reihen des Planungsausschusses wurde darauf verwiesen, dass zwei Prozent Fläche ein ambitioniertes Ziel seien, dass man aber die Geothermie und die Dachflächen-Solarzellen in den Städten in die Rechnung miteinbeziehen sollte. Man dürfe nicht das Tafelsilber der Natur, die Freiflächen, verschleudern durch einen Ressourcenverbrauch beim Boden, hieß es vonseiten der CDU.

Vorschnell aus dem Großkraftwerk Mannheim auszusteigen, ohne Alternativen zu haben, sahen die Freien Wähler als Gefahr und forderten mehr "Technologieoffenheit". Auch Lothar Quast (SPD) forderte, dass man eine Kompensation für den Block 9 benötige. "Der Status Quo ist ernüchternd", sagte er.