Von Volker Widdrat

Hockenheim/Mannheim. Im Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vorwirft, hat die Strafkammer des Landgerichts Mannheim am Dienstag acht Zeugen gehört. Wobei nicht alle geladenen Personen an diesem dritten Verhandlungstag auch erschienen.

Der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz verlas zunächst ein forensisch-toxikologisches Gutachten. Demnach stand der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Kokain und hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut. Verlesen wurde auch die Übersetzung eines abgehörten Telefonats, in dem der türkische Angeklagte mit seiner Mutter und seinem Stiefvater über die Tat gesprochen hatte.

"Er hat es verdient, der Hurensohn. Allah soll ihn strafen", ist an einer Stelle des Gesprächs über das Opfer zu hören. Und: "Die haben keinen Beweis. Versuche ein, zwei Zeugen zu finden, die die Provokation bestätigen können", hatte der Vater ihm geraten. Zwischen dem 26-Jährigen und ein paar Freunden hatte es in der Tatnacht einen regen Facebook-Chat gegeben. "Geh nicht nach Hause, die suchen dich", schrieb ein Kumpel. Dem Angeklagten war es wichtig gewesen, "dass meine Mama unter eurem Schutz steht".

Der 32-jährige Wirt eines Lokals nebenan berichtete von einer Geburtstagsfeier, bei der der Angeklagte gewesen sein soll. Dieser sei sehr laut gewesen und habe während der Fete mit einem anderen Gast gestritten. Daraufhin habe er beide Männer des Lokals verwiesen. Er habe den Angeklagten, der in der Gaststätte auffallend oft auf die Toilette gegangen sei, nach der Schlägerei draußen beruhigen können. Er wisse nicht, ob er Drogen konsumiert habe. Die Polizei habe ihn mitgenommen, später sei er aber erneut aufgetaucht.

Ein 32-jähriger Gast hatte bei der Schlägerei schlichten wollen, sei dann aber von jemandem daraufhin gewiesen worden, sich besser nicht einzumischen. Fünf bis sechs Personen hätten auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen und ihn getreten, sagte er.

Eine Polizistin meinte, dass der Angeklagte sich "besonders hervorgetan" und die ganze Zeit geschrien habe. Der 26-Jährige habe sich vor den Beamten "provokativ aufgebaut". Nach dem Messerangriff hätten sich schnell Angehörige des Opfers am Tatort versammelt. Nebenkläger-Vertreter Thomas Franz stellte bei seinem Adhäsionsantrag die Höhe des Schmerzensgeldes in das Ermessen des Gerichts, es solle aber nicht unter 20.000 Euro liegen.

Schließlich habe man seinen Mandaten notoperieren müssen: "Es bestand akute Lebensgefahr." Der Mann habe seinen Arbeitsplatz verloren, auch seelisch unter der Tat gelitten und wegen der Narben immer noch große Schmerzen. Das 19-jährige Opfer der Schlägerei außerhalb des Lokals erzählte, wie er von dem Angeklagten zuerst verbal angegangen und dann geschlagen und getreten worden sei. Der Mann habe ihn als "Scheiß Araber" beschimpft. Der Geschädigte trug Platzwunden, Abschürfungen und Schwellungen davon und war zeitweise bewusstlos. Der Angeklagte entschuldigte sich bei ihm für das aggressive Verhalten.

Nach der Messerattacke soll der Angeklagte das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, an einen Kumpel weitergegeben haben. Die Kammer führte ein Video von der Vernehmung des 26-Jährigen vor, wo er am Tag danach zugibt, seinem Opfer die Stiche versetzt zu haben. Das Messer habe er "zufällig" dabeigehabt, weil er sich zu Hause eine andere Jacke geholt habe: "Ich wollte nicht, dass er stirbt." Eine Zeugin, die nur sehr zögerlich gegenüber der Kripo Angaben gemacht hatte, will aus ihrem Fenster über dem Parkplatz an der Fortuna-Passage alles gesehen haben. Den Angeklagten habe sie bei der Schlägerei erkannt. Die Situation habe sich auch im Beisein der Polizisten immer mehr aufgeheizt.