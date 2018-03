Von Stefan Kern

Schwetzingen. Was das neue Schwetzinger Klimaschutzkonzept in der Theorie festlegt, ist bereits am Wochenende mit Leben erfüllt worden: Die Aussteller auf der zwölften Energiemesse Rhein-Neckar im Schwetzinger Lutherhaus und auf den Kleinen Planken präsentierten eindrucksvolle Ideen, wie die eigenen vier Wände vom Keller bis zum Dach energietechnisch auf Vordermann gebracht werden können. "Und da gibt es von der Dämmung über innovative Stromversorgung bis hin zur intelligenten Vernetzung aller Verbrauchsstellen viele Dinge, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern und den Geldbeutel mittel- bis langfristig zu schonen", sagten die beiden Organisatoren Holger Müller und Joachim Fichtner.

Für Oberbürgermeister René Pöltl eröffnete "diese wichtige Messe einen Möglichkeitsraum, den jeder betreten sollte." Er erklärte bei strahlendem Sonnenschein, was er auch im Gemeinderat wiederholt sagte, nämlich dass das Klima jeden etwas angeht: "Nur wenn jeder mithilft und seinen Beitrag leistet, kann man dem Klimawandel etwas entgegnen." Die negativen Folgen dieses Wandels wurden häufig beschrieben.

Auch in Schwetzingen legt man Wert auf einen Bericht der Weltbank, die davor warnt, dass im Zuge des Klimawandels die Flüchtlingszahlen bis 2050 auf 140 Millionen steigen könnten - mit negativen Auswirkungen auf ganze Staatensysteme. CO2-Sparen wird also zur gesamtdeutschen Aufgabe, die Schwetzinger Stadtwerke gehen aber bereits mit gutem Beispiel voran: Deren neuestes Angebot ist eine Brennstoffzelle, die sowohl Wärme als auch Strom liefert - mit Emissionsreduktionen von bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus könnten mit der Zelle jährlich Energiekosten von bis zu 40 Prozent eingespart werden.

Für diese großen Innovationen wirbt der Klimaschutzbeauftragte Patrick Cisowski. Aber auch für deutlich kleinere Schritte, wie am Beispiel des Autofahrens deutlich wurde: Die rund 46 Millionen Autos in Deutschland verbrauchten 2015 etwa 68 Milliarden Liter Kraftstoff. Verbrennt ein Liter Kraftstoff, kommen CO2-Emissionen zwischen 2,3 bis 2,6 Kilogramm zusammen. Wenn jeder Autofahrer es schaffen würde, im Jahr rund zwei volle Tanks einzusparen, führe das bei den CO2-Emissionen zu einem Rückgang von über zehn Millionen Tonnen. "Jeder", betonte Pöltl, "kann also schon mit kleinen Schritten Teil des Wandels sein". Das gilt auch beim Heizen: "Jedes Grad weniger Heizen bedeutet über 300 Kilogramm weniger CO2 pro Jahr und erspart dem Verbraucher rund sechs Prozent der Heizkosten", erklärte er.

Für Besucherin Juliane Schmitt zeigte die Messe, wie notwendig es ist, Verantwortung zu übernehmen und den eigenen Anteil am Klimawandel so weit es denn geht zu minimieren. Solche Ansichten machten den Messe-Organisatoren Mut für die Zukunft.