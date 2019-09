Region. (RNZ/mare) Wo gibt es überall E-Ladestellen in der Region? Das haben wir für Sie - sofern bekannt - in einer Karte abgebildet. Sie zeigt: Rund um Heidelberg und Mannheim existiert bereits ein dichtes Netz an Tankstellen für E-Autos oder E-Bikes. Sei es von kommunalen oder privaten Anbietern.

Noch löchrig ist das E-Ladestationen-Netz dagegen in den Regionen Buchen, Eberbach, Mosbach und Sinsheim. Nicht selten befinden sich solche Stationen an öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, Sporthallen oder bei Einkaufsmärkten. Oder Sie können klassisch an „normalen“ Tankstellen auch Elektrizität tanken. Insgesamt haben wir 149 Ladestationen in der Region aufgeführt.

Auf dieser Karte können Sie sehen, wo es - sofern bekannt - E-Ladestationen in der Region gibt. Zur tieferen Ansicht einfach durch die Karte scrollen.