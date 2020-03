Rhein-Neckar. (RNZ) Seit Montag fährt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nach einem reduzierten Sonderfahrplan. Vor allem auch abends gibt es Einschränkungen. Diese treffen jene besonders hart, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Das Verkehrsunternehmen kündigt daher Korrekturen und Nachbesserungen an. Im Verlauf der Woche werde das Angebot nach 22 Uhr wieder ausgeweitet, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens: "Damit soll sichergestellt werden, dass auch Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter, egal ob im Krankenhaus, der Produktion oder im Supermarkt, noch schnell und bequem nach Hause kommen". Auch der morgendliche Busverkehr werde angepasst. Details würden noch bekannt gegeben, schreibt die RNV abschließend.

Update: Montag, 23. März 2020, 18.36 Uhr

Heidelberg/Mannheim. (RNZ/rl) Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) reduziert ihr ÖPNV-Angebot ab Montag, 23. März, auf etwa die Hälfte. Das teilte die RNV am Freitag mit. Grundsätzlich bedeutete der neue Fahrplan, dass nun an jedem Wochentag ein Fahrplan wie an einem Sonntag gelte. Der Betrieb beginnt dabei aber flächendeckend bereits in den frühen Morgenstunden, um Berufspendler weiter zur Arbeit zu bringen.

Die Bahnen fahren weitestgehend auf ihrem regulären Linienweg, allerdings fast überall im 20-Minuten-Takt. Dafür soll es überall, wo es die Haltestellengröße zulässt, entweder Zugverbände oder größere Bahnen geben, um eine starke Besetzung der Fahrzeuge zu verhindern. So sollen die Fahrgäste den Abstand zueinander einhalten können.

Bei den Buslinien kommt es vielerorts zur Einstellung von Linien. Es entfallen vor allem die Linien, die teilweise auch durch Bahnverbindungen abgedeckt werden oder die Linien, die Institutionen anfahren, welche derzeit ohnehin geschlossen sind. Im gesamten Verkehrsgebiet soll der Betrieb flächendeckend ab etwa 22 Uhr eingestellt werden. Ausnahmen gebe es vereinzelt auf Linien, die Krankenhäuser und Kliniken anfahren.

Der neue Fahrplan werde in den kommenden Tagen fortwährend überprüft und soll den weiteren Entwicklungen angepasst werden.

Im Folgenden werden nur die wichtigsten Änderungen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg dargestellt. Fahrgäste werden dringend gebeten, die elektronische Verbindungsauskunft unter www.rnv-online.de oder unter www.vrn.de zu beachten. Voraussichtlich ab Samstag, 21. März, sind dort alle Informationen verfügbar. Die Aushangfahrpläne für alle Haltestellen stehen ebenfalls ab Samstag, 21. März, unter www.rnv-online.de/aushangfahrplaene zur Verfügung. Des weiteren stehen unter www.rnv-online.de/coronavirus aktuelle Liniennetzpläne mit den geänderten Fahrwegen der Busse zur Verfügung.

Für das gesamte Verkehrsgebiet gilt: Der Fahrplan der Stadt- bzw. Straßenbahnen wird auf einen durchgehenden 20-Minuten-Takt auf allen Linien, inklusive der Linie 5, umgestellt. Montags bis samstags wird der Betriebsbeginn auf 5 Uhr morgens vorverlegt. Der Betriebsschluss wird vorverlegt auf 22 Uhr. Dies gilt ab Montag, 23. März, für alle Fahrten werk- sowie sonn- und feiertags.

Die Ruftaxilinien im Verkehrsgebiet der RNV, also vor allem in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, werden ab Freitag, 20. März, bis auf Weiteres eingestellt. Dies liegt daran, dass die Taxen in der Region aktuell unter anderem für den Krankentransport, z. B. von Dialysepatienten, benötigt werden.

Mannheim/Ludwigshafen

Stadtbahn:

> Linie 1: Die Linie 1 fährt nicht mehr über MA Hauptbahnhof und Rosengarten, sondern ab Tattersall immer über Wasserturm, Planken, Abendakademie, und weiter auf dem bekannten Linienweg. Die einzelnen Fahrten über Dalbergstraße entfallen ebenfalls. Ab 31. März fährt die Linie 1 wieder auf ihrem regulären Linienweg.

> Linie 2 und 3: Die Linie 2 und Linie 3 fahren auf ihrem regulären Linienweg

> Linie 4: Der Linienweg der Linie 4 wird ab Oggersheim nach Bad Dürkheim verlängert. Im Mannheimer Norden werden beide Äste (Haltestellen Waldfriedhof und Käfertaler Wald) nacheinander bedient

> Linie 5: Die Linie 5 wird aktuell noch bis zum 30. März aufgrund einer Baumaßnahme umgeleitet. Danach gilt der reguläre Linienweg.

> Linie 5A und Linie 6A: Die Linie 5A fährt aus Heddesheim kommend nur noch bis Mannheim Hauptbahnhof und von dort weiter als Linie 6A in Richtung SAP Arena S-Bf. In der Gegenrichtung fährt die Linie 6A aus Neuhermsheim kommend ab Mannheim Hauptbahnhof als Linie 5A weiter nach Heddesheim.

> Linie 7 (Mannheim): Die Linie 7 fährt in Mannheim weiterhin auf dem aktuellen Linienweg seit der Hochstraßensperrung.

> Linie 7 (Ludwigshafen): In Ludwigshafen wird die Linie 7 weiterhin bis voraussichtlich 19. April durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

> Die Linie 4A, Linie 8, Linie 9, Linie 9 Ex., Linie 10 und Linie 15 entfallen bzw. bleiben eingestellt.

Bus:

> In Mannheim und Ludwigshafen werden die Buslinien 44, 49, 52, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 73, 78, 80 und 89 eingestellt.

> Die Buslinien 40, 50, 51, 55, 57, 63, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 84, 86 und 87 fahren auf ihrem regulären Linienweg nach Sonntagsfahrplan, überwiegend aber an den Tagen von Montag bis Freitag bereits schon ab den frühen Morgenstunden im Takt.

> Bei den Linien 45, 48, 53, 58, 60 und 87 wird der Fahrweg teilweise verändert oder gekürzt. Ein entsprechender Liniennetzplan ist unter www.rnv-online.de/coronavirus verfügbar.

> Die Nachtlinien 90, 94, 95, 96 und 97 fahren auf dem regulären Linienweg. Die letzte Abfahrt ab Berliner Platz (Ersatzhaltestelle Ludwigstr.) in alle Richtungen erfolgt um 21.30 Uhr. Betriebsbeginn an Samstag und Sonntag ist gegen 5 Uhr. Die Fahrten ab 22 Uhr sowie der durchgehende Nachtverkehr am Wochenende entfallen.

Heidelberg

Straßenbahn:

Linie 21: Die Linie 21 wird eingestellt.

Bus:

Bei den Buslinien in Heidelberg gibt es ab Montag Änderungen der Fahrwege und der Fahrpläne. Von Montag bis Samstag fahren die Heidelberger Buslinien ab 5 Uhr morgens und stellen um 22 Uhr abends ihren Betrieb ein.

> Linie 20: Die Linie 20 verkehrt auf regulärem Linienweg zwischen 6 Uhr und 10 Uhr sowie 14 Uhr und 18 Uhr im 20-Minutentakt zwischen Karlsplatz und Heidelberg Hauptbahnhof. Dort erfolgt ein Linienwechsel auf die Linie 37 in Fahrtrichtung Sportzentrum Nord.

> Linie 27: Der Linienweg der Linie 27 wird verkürzt. Bedient wird lediglich der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Rhein-Neckar-Werkstätten.

> Linie 28: Die Busse verkehren auf regulärem Linienweg im 20-Minutentakt.

> Linie 29: Der Linienweg wird auf den Abschnitt Rohrbach Süd – Boxberg verkürzt. Dort verkehren die Busse ebenfalls im 20-Minutentakt.

> Linie 30: Verkehrt auf regulärem Linienweg wie bisher im Stundentakt mit Kleinbussen.

> Linie 31: Die Busse verkehren auf regulärem Linienweg im 20-Minutentakt.

> Linie 32: Die Busse verkehren im 20-Minutentakt jedoch auf verkürztem Linienweg zwischen den Haltestellen Kopfklinik und Bismarckplatz.

> Linie 33: Der Linienweg der Linie 33 wird verkürzt, die Busse bedienen ab Montag im 20 Minutentakt den Abschnitt Emmertsgrund – Bismarckplatz. Am Bismarckplatz Linienwechsel auf die Linie 35 in Fahrtrichtung Neckargemünd.

> Linie 34: Die Linie 34 verkehrt weiter auf ihrem regulären Linienweg, ab Montag im 30-Minutentakt.

> Linie 35: Die Busse der Linie 35 verkehren ab 23.3. nur noch auf dem Linienweg zwischen Neckargemünd Bildungszentrum und Bismarckplatz. Dort Wechsel auf die Linie 33 in Fahrtrichtung Emmertsgrund.

> Linie 36: Die Busse der Linie 36 bedienen den Abschnitt zwischen den Haltestellen Hirtenaue und Neckarschule im 60-Minutentakt mit Kleinbussen. Ab der Haltestelle Neckarschule bedient die Linie 36 den Streckenabschnitt der Linie 33 zwischen den Haltestellen Neckarschule und Ziegelhausen Köpfel mit.

> Linie 37: Verkehrt auf dem regulären Linienweg, zwischen 6 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 18 Uhr im 20-Minutentakt. An der Haltestelle Hauptbahnhof Heidelberg Wechsel auf die Linie 20 in Fahrtrichtung Karlsplatz.

> Linie 38: Verkehrt auf regulärem Linienweg im 20-Minutentakt mit einem Kleinbus.

> Linie 39/39A: Die Busse der Linien 39 bzw. 39A verkehren weiterhin auf dem regulären Linienweg im 60-Minutentakt.

Sonn- und Feiertagsverkehr

Alle Straßenbahn- und Buslinien verkehren nach regulärem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Der Betriebsschluss wird für alle Linien auf 22 Uhr vorverlegt.

Moonliner 1 bis 5: Die Moonliner-Linien 1 bis 5 werden eingestellt und verkehren nicht mehr.