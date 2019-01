In Plankstadt bietet der Kirchliche Pflegedienst Kurpfalz eine WG für Demenzkranke an. Die Mitarbeiterinnen (v.l.) Susanne Blau, Heike Wies und Patrizia Obierai engagieren sich. Foto: len

Marion Gottlob

Plankstadt. Wie gestaltet man den Umgang mit Menschen, die an einer Demenz-Erkrankung leiden? Der Kirchliche Pflegedienst Kurpfalz hat versucht, darauf eine Antwort zu finden, und bietet bald seine erste Wohngemeinschaft für "Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz" an. Es gibt Vorbilder in ganz Deutschland, auch etwa um die Ecke in Hockenheim, wo man mit diesem Konzept gute Erfahrungen sammeln konnte. Nun soll das Modell auch in Plankstadt Fuß fassen. Aus einfachem Grund: "Wer in einer WG zusammenlebt, der erlebt Häuslichkeit", sagt Pflegedienstleiterin Heike Wies.

Bei dem Begriff Wohngemeinschaft denkt man eigentlich erst einmal an Studierende, die sich eine Wohnung teilen. Eine WG für ältere Menschen ist deshalb auch etwas anders strukturiert. Aber es geht, wie in jeder anderen WG auch, um die Gemeinschaft. Das große Ziel wird sein, dass sich die WG-Bewohner wohlfühlen - trotz ihrer Einschränkungen. Wies erklärt: "Die WG-Bewohner werden miteinander einen normalen Alltag erleben."

Die Wohngemeinschaft in der Wohnanlage "Kurpfalzring" im Südwesten von Plankstadt ist im Erdgeschoss gelegen und barrierefrei. In der Mitte der Wohnung ist ein großzügiger Wohnraum mit Küche und Esszimmer. Es gibt einen freien Zugang zu einer Terrasse und einem großen Garten. Rund um den Wohnraum sind im Kreis die Zimmer der Bewohner angelegt. Barrierefreie Badezimmer mit Dusche, Toiletten und Hauswirtschafts-, Vorrats- und Lagerraum ergänzen das Angebot.

Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer, das er mit privaten Möbeln einrichten kann. Es gibt einen Tagesablauf, der den Bewohnern eine Struktur vorgibt und dennoch genügend Freiheit lässt. So entscheiden die Bewohner selbst, wann sie morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Die Küche und der Kühlschrank sind jederzeit zugänglich. Wer nachts unruhig wird, darf gern aufstehen und umherlaufen. Noch ein großes Plus: Haustiere dürfen nach Absprache mit den anderen Bewohnern in die WG mitgebracht werden. Die Bewohner müssen sie allerdings versorgen.

Das Mittag- und Abendessen gibt es zu festgelegten Zeiten. Die Bewohner bereiten es gemeinsam mit Alltagsbegleitern zu. Heike Wies sieht auch hier das Positive: "Wer beim Kochen hilft, hat mehr Spaß beim Essen." Die Alltagsbegleiter sind wichtig. "Eine oder mehrere Alltagsbegleiter sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr anwesend", betont Koordinatorin Susanne Blau. Sie gehen individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner ein. So steht nach dem Einzug zunächst die Biografie-Arbeit auf der Tagesordnung, um die Bewohner besser kennenzulernen und zu verstehen.

Wer beispielsweise in seinem früheren Leben einmal fast ertrunken ist, hat vielleicht Angst, wenn Wasser beim Duschen über das Gesicht läuft, führt Blau ein Beispiel an. Wenn man das weiß, kann man Rücksicht nehmen. Die Alltagsbegleiter sind im Umgang mit Betroffenen geschult. "Bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wird nach dem Validationskonzept gearbeitet", erklärt Wies. Das heißt: Die Begleiter akzeptieren die Wirklichkeit des Betroffenen und erzwingen nicht die Akzeptanz einer Realität, die nicht (mehr) verstanden wird. Ein Beispiel: Wenn der Betroffene zu Mittag gegessen hat und dennoch später darauf besteht, dass er an diesem Tag noch nichts zu sich genommen hat, dann wird er einfach gefragt, ob er denn Hunger habe und etwas essen möchte. Es gibt keine Korrekturen oder Vorwürfe, die die Betroffenen nur verunsichern oder deprimieren würden.

Dieser professionelle Umgang der Begleiter sei nicht nur gut für Demenzkranke, sondern entlaste die Angehörigen, die aufgrund ihrer Gefühle für den Demenz-Kranken von den Fehlleistungen oft tief betroffen sind, sagt Wies. Wenn der Betroffene beispielsweise die Namen seiner Familienangehörigen vergisst, fühlen diese sich vielleicht verletzt. "Dabei kann der Betroffene aufgrund seiner Erkrankung in diesem Moment einfach nicht anders", so Wies. Eine professionelle Kraft sei entsprechend geschult, dass solche Nachlässigkeiten von Angehörigen nicht persönlich verstanden werden.

Angehörige können den Bewohner überdies jederzeit besuchen, in Abstimmung mit diesem erhalten sie sogar einen eigenen Schlüssel. Vier von acht WG-Plätzen sind schon vergeben. "Es werden immer mehr Menschen älter und laut Statistik der Deutschen Alzheimergesellschaft gibt es derzeit über 1,7 Millionen Menschen in Deutschland, die an Demenz erkrankt sind, und die Tendenz ist steigend - da ist so eine WG eine Möglichkeit des Zusammenlebens", bilanziert Wies. Der Einzug ist im Februar geplant.

Info: Ansprechpartner ist der Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz e.V., Hildastraße 4 a, Schwetzingen, Telefon 0 6202 / 2 76 80.