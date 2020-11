So schöne Trauben wie hier in Schriesheim an der Bergstraße wünschen sich die Winzer immer für ihre Lese. Foto: Dorn

Von Thomas Veigel

Heidelberg.Es war immer eine spannende und anregende Veranstaltung, wenn der neue "Eichelmann" Anfang November vor großem Publikum mit vielen ausgezeichneten Winzern und ihren Weinen vorgestellt wurde. In diesem Jahr ist alles anders. Weil es noch keine Computer mit Geruchs- und Geschmacksübertragung gibt, hat der kleine Heidelberger Mondo-Verlag auf eine Online-Präsentation des Weinführers verzichtet. Jutta und Gerhard Eichelmann ließen es sich aber nicht nehmen, auf einer Tournee durch die Anbaugebiete jedem Preisträger seine Auszeichnung persönlich zu überbringen.

"Wieder ein guter Jahrgang", schreibt Gerhard Eichelmann über den Weißweinjahrgang 2019, der ihm ein klein wenig besser gefalle als sein Vorgänger: "Weil immer mehr Winzer gelernt haben, mit warmen Jahrgängen umzugehen und Alkoholexzesse zu vermeiden." Die es aber immer noch gibt. Weißweine mit 14 oder gar 15 Prozent Alkohol sind leider keine Seltenheit. Der Trend zur Leichtigkeit des Weins ist noch nicht bei allen Winzern angekommen. Als erfreulich bezeichnet es Eichelmann, dass der Trend zu biologischem Weinbau weiter ungebrochen ist.

Ein Weingut des Jahres baut seine Weine in der Metropolregion Rhein-Neckar aus: Für die beste Rotweinkollektion wurden die Brüder Steffen und Andreas Rings aus Freinsheim in der Pfalz ausgezeichnet. Nicht nur die Spätburgunder der biologisch arbeitenden Rings-Brüder gehören zur deutschen Spitze, das gilt auch für die Cuvées sowie für Weine aus den Rebsorten Portugieser und Syrah.

Gerade außerhalb der Metropolregion liegt das Weingut mit der besten Weißweinkollektion des Jahres: Jochen Dreissigacker aus dem rheinhessischen Bechtheim nördlich von Worms ist einer der Shooting-Stars des letzten Jahrzehnts in Deutschland. Auch Dreissigacker wirtschaftet biologisch. Von den 965 im neuen Eichelmann vorgestellten Weingütern sind 235 bio-zertifiziert und es befinden sich viele in der Umstellung. Dazu gehört auch der einzige Preisträger aus dem Anbaugebiet Baden: Peter Wagner, Aufsteiger des Jahres aus Oberrotweil im Kaiserstuhl.

Die Badische Bergstraße ist im Eichelmann mit sechs Weingütern vertreten: An der Spitze steht Thomas Seeger in Leimen, es folgt Hans Winter in Heidelberg. Zu den beiden Schriesheimer Weingütern Bielig und Jäck sowie zum Rosenhof in Ladenburg hat sich in diesem Jahr ein neues Weingut gesellt: Die starke Kollektion der Weinmanufaktur Dossenheim von Jochen Konradi, Gunnar Stamm und Tobias Stöhr dürfte regionale Aufmerksamkeit erhalten. Insgesamt wurden 69 Weingüter neu aufgenommen, davon sieben in Baden.

Auf stabil hohem Niveau wird im Kraichgau gearbeitet. Mit vier von maximal fünf Sternen steht Klumpp aus Bruchsal an der Spitze, es folgen Heitlinger (Östringen-Tiefenbach), Ravensburg (Sulzfeld) und Plag (Kürnbach) mit jeweils dreieinhalb Sternen. Drei Sterne hat das Weingut Bosch in Kronau, 1,5 Sterne Nägele in Sinsheim-Weiler und Adrian Zimmer in Östringen-Odenheim. Mit einem Stern sind die Weingüter Albert in St. Leon-Rot, Gemlin in Angelbachtal, Klenert in Kraichtal und Rüdiger in Straubenhardt vertreten.

Der "Eichelmann" gilt als umfassendster und kritischster deutscher Weinführer. In der 21. Auflage bietet er eine Einführung in die deutschen Weinanbaugebiete, alphabetisch geordnete Porträts zu den besten Erzeugern und die Bewertung und Beschreibung ihrer Weine. Preisangaben, Register mit Schnäppchen- und Bestenlisten, eine Übersicht der besten Bio-Winzer sowie ein Ortsverzeichnis runden den Führer ab. Zum Buch erhalten alle Buchkäufer die Premium-App "Eichelmann 2021". Erschienen sind in dieser Woche auch zwei weitere Weinführer. Im "Vinum Weinguide" wurde im Anbaugebiet Baden der Schriesheimer Max Jäck als "Entdeckung des Jahres" ausgezeichnet. Auch von Gault & Millau ist ein Weinführer auf dem Markt, allerdings nur für Baden und Württemberg. Sechs weitere regionale Weinführer sollen im nächsten Jahr herauskommen. Der seit diesem Jahr bei Burda erscheinende Weinguide verzichtet auf Punkte und bewertet die Weine mit einer bis fünf Trauben.