Viele Künstler aus der Region und darüber hinaus erwiesen dem verstorbenen Musiker Edo Zanki beim Gedächtniskonzert in Karlsdorf-Neuthard ihre Reverenz. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Karlsdorf-Neuthard. Am 1. September verstarb der Sänger, international gefragte Produzent und auch in der Region bestens bekannte Musiker Edo Zanki nach kurzer, schwerer Krankheit. Der "Pate des deutschen Soul" hatte mit Größen wie Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo, Tina Turner oder Julia Neigel zusammengearbeitet, schrieb Songs für zahlreiche weitere Künstler und für sich selbst. Zanki galt als liebevoller, charismatischer und neugieriger Mensch, der die Musik liebte. Das letzte Album, das Zanki mit seiner Band im Jahr 2015 einspielte, hieß "Body & Soul".

Am Sonntagabend ging ein Benefizkonzert über die Bühne, das seine langjährige Begleitband um Maze Leber zusammen mit Melanie Greulich vom Zanki-Management, Edos Sohn Thomas sowie zahlreichen Freunden und Weggefährten initiiert hatte. Der Erlös wird der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe zugutekommen. Über 2000 Fans waren in die bereits im Vorfeld ausverkaufte Altenbürghalle Karlsdorf-Neuthard gekommen, um einem emotionalen Konzertereignis beizuwohnen, das noch lange nachhallen wird. Über 40 namhafte Musiker und Künstler aus der ganzen Republik erwiesen Edo Zanki ihre Reverenz und ehrten das Lebenswerk des 1952 in Zadar/Kroatien geborenen Musikers, der am Vortag des unvergesslichen Musikfests eigentlich seinen 67. Geburtstag feiern wollte.

Alle Künstler aufzuzählen, die beim "Konzert für Edo - für wen dein Herz schlägt" auf der Bühne standen, würde den Rahmen sprengen, doch einige sollen erwähnt werden. Neben dem Kern der Grönemeyer-Band und vormaligen Zanki-Band mit Armin Rühl (Schlagzeug), Norbert Hamm (Bass), Alfred Kritzer (Keyboard) und Stefan Ullmann (Gesang, Gitarre) waren auch Florian Sitzmann (Keyboard) und Rolf Stahlhofen (Gesang) von den Söhnen Mannheims sowie die herausragenden Sängerinnen Silvia Dias, Stefanie Nerpel, Sandie Wollasch und Julia Neigel am Start. Nicht zu vergessen die einmalige Pe Werner (gerade zu Gast in Wiesloch) mit dem Stück "Leben, wer weiß schon, wie das geht", Trompeter Joo Kraus sowie die grandiosen Performer Olli Roth, Dominik Steegmüller, Linda Rocco und Georg Liszt. Das Soundgerüst in den verschiedenen Bandkonstellationen, die nonstop drei Stunden musikalische Vollbedienung boten, lang in den Händen von Tommy Baldu (Schlagzeug), Umbo (Bass), Ali Neander von den Rodgau Monotones (Gitarre), Mario Garruccio (Schlagzeug), Willy Wagner (Bass), Robert Ahl (Klavier, Gesang), Ralf Gustke, Mimi Poulakis, Ole Rausch, Stefan Höfele und vielen weiteren Hochkarätern, die eine denkwürdige Musikparty feierten.

Manche Gäste hatten einen weiten Weg auf sich genommen, einige waren sogar von Mallorca eingeflogen. Sie alle hörten Songs wie "Dein Stück vom Himmel", "Tänzerin", "Finde dein Glück", "Keine Zeit" oder "Refugee", angesagt und moderiert von Arno Köster. Allesamt Songs von Edo Zanki, aber auch welche, die im besonderen Bezug zu ihm stehen. Auch "Nur der Mond", "Kein Tag tut mir leid", "Roter Mund" oder "Für wen dein Herz schlägt", stammen aus der Feder des Musikers und Produzenten, an den Karlsdorfs Bürgermeister und Schirmherr Sven Weigt in großer Wertschätzung als "besonderen Menschen und Freund" erinnerte.

Beim großartigen Finale standen alle Künstler gemeinsam auf der Bühne und intonierten zusammen mit den "Vorsängern" Olli Roth und Rolf Stahlhofen die Zanki-Hits "Gib mir Musik" und "Ich will mehr". Vilko Zanki, der mit seinem verstorbenen Bruder vor vielen Jahren das bekannte "Kangaroo Digital Tonstudio" in Karlsdorf gründete, sprach vielen aus der Seele, als er sagte: "Dieses wunderbare Konzert mit seinen vielen Freunden hätte Edo ausnahmslos gut gefallen."

Sie alle, wie auch Techniker, Helfer und Organisatoren, waren für dieses Event kostenlos am Start und nahmen Abschied von einem Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik, der in der Vergangenheit nicht zuletzt durch seine Benefizkonzerte für soziale Einrichtungen oder die Konzertreihe "Edo Zanki präsentiert" nachhaltig wirkte. Ein bekanntes Benefizkonzert war "Playing For Hope" in Karlsruhe für die Kinder Afrikas. Auch das letzte Konzert, das am 11. November im Kammertheater Karlsruhe stattfindet, wird noch unter diesem Namen über die Bühne gehen.