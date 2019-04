Edingen-Neckarhausen hatte das größte Problem aller Neckaranrainer mit dem Salz Trifluoracetat (TFA). Das Unternehmen Solvay in Bad Wimpfen leitet es immer noch in den Fluss ein, wenn auch in geringeren Mengen. Foto: Firmenbild

Edingen-Neckarhausen. (cab/nip) Blaues Wasser in Dossenheim, durch eine Chemikalie verschmutzte Bäche bei Ilsfeld und erst in dieser Woche ein Ölfilm auf dem Neckar bei Bad Friedrichshall: Solche Zwischenfälle zeigen, wie anfällig die Trinkwasserversorgung ist. In Edingen-Neckarhausen am Neckar heißt das Problem seit Herbst 2016 Trifluoracetat (TFA). Das Salz der Trifluoressigsäure ist ein Abbauprodukt bei der Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln.

Einleitungen der Firma Solvay in Bad Wimpfen lösten das Problem aus. Inzwischen sinken die Werte wieder. Doch Edingen-Neckarhausen will in Zukunft gewappnet sein und beschloss eine Anbindung an das Mannheimer Trinkwassernetz - quasi als zweites Standbein für Notfälle neben dem bisher einzigen Bezug über den Wasserversorgungsverband "Neckargruppe".

Nach der TFA-Belastung musste Edingen-Neckarhausen den am stärksten betroffenen Brunnen vom Netz nehmen. Die Doppelgemeinde ist durch Schadstoffe im Neckar besonders gefährdet, weil sich die Flachbrunnen in Flussnähe befinden. Zudem weist selbst das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Gefahren durch flussnahe Industrie und die Landwirtschaft hin. Also sieht Edingen-Neckarhausen den Bedarf für eine zweite Bezugsquelle von Trinkwasser - unabhängig von der TFA-Entwicklung. Wie schädlich und toxisch das Salz ist, wird derzeit in einer Tierversuchsreihe ermittelt. Deren Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Dann will das Umweltbundesamt einen gesetzlichen Leitwert für TFA festlegen.

Das Mannheimer Wasser fördert die MVV von der Rheinau. Es wird über eine Druckerhöhungsleitung nach Edingen-Neckarhausen gepumpt. Die neue Bezugsmöglichkeit für Trinkwasser wird die "Neckargruppe" rund eine Million Euro kosten. Neben Edingen-Neckarhausen gehören auch Heidelberg und Mannheim zur Gruppe. Jährliche Ausgaben in Höhe von 20.000 Euro werden für das Spülen der neuen Leitung entstehen. Zudem ist Edingen-Neckarhausen zu einer Mindestabnahme von 20.000 Kubikmetern pro Jahr verpflichtet. Auf die Bürger soll keine Preiserhöhung zukommen. Derzeit liegt der Kubikmeterpreis bei 1,85 Euro.