Das Überführungsbauwerk wurde auf „freiem Feld“ gebaut und wird am Freitag um 48 Meter nach Süden bewegt. In der Lücke, die es schließen wird, haben Arbeiter zuletzt die beiden „Gleitbahnen“ betoniert, auf denen der Koloss aus Stahl und Beton in seine endgültige Position verschoben wird. Foto: Kreutzer

Von Carsten Blaue

Mannheim/Edingen-Neckarhausen. Auf den dynamischen Fahrgastanzeigen für die RNV-Bahnlinie 5 steht am Heidelberger Bismarckplatz derzeit "Edingen" als Ziel, wenn man in Richtung Mannheim einsteigt. Die Rundfahrtangabe "Mannheim-Weinheim" steht dort nicht. Weil zurzeit in Edingen Endstation ist. Hier geht es bis Seckenheim mit Ersatzbussen weiter. Die Strecke dazwischen ist gesperrt, und das hat mit einem 6500 Tonnen schweren Koloss aus Stahl und Beton zu tun. Er steht an der Baustelle des Verkehrsknotens der neuen L 597 und der L 637 und wird – je nach Sicht der Dinge – mal eine Unter- oder Überführung sein. André Nieder vom Baureferat Nord des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) findet das Bauwerk eigentlich "ganz simpel". Und dass es am Freitag im Ganzen um 48 Meter nach Süden verschoben wird, sei auch "kein Hexenwerk", so der Leiter des Neubaus der L 597 zwischen Friedrichsfeld und Ladenburg. Da spricht eben der Bauingenieur. Für den Laien sind es Wunder der Technik.

Hintergrund Neubau der L 597 mit Neckarbrücke Ladenburg > Ort: zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg > Ziel des Neubaus: [+] Lesen Sie mehr Neubau der L 597 mit Neckarbrücke Ladenburg > Ort: zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg > Ziel des Neubaus: Entlastung der Ortsdurchfahrten von Ilvesheim, Mannheim-Seckenheim und der Ladenburger Weststadt vom Durchgangsverkehr > Länge Bauabschnitt: 3,3 Kilometer > Baubeginn: Frühjahr 2019 > Bauende: voraussichtlich Mitte 2025 > Bisher fertiggestellt: Nördliche und südliche Zufahrtsrampe zur neuen Neckarbrücke Ladenburg, Umverlegungen von Erdgasleitungen bei Neckarhausen, Gleis- und Wirtschaftswegüberquerung westlich von Ladenburg, Verbindungsrampe zwischen der L 597 und der L 637 am Knoten östlich von Seckenheim > Weitere Maßnahmen: Verschub des Überführungsbauwerks L597/L637, Bau einer Grundwasserwanne im Bereich der Überführung, Straßenbau nach Ladenburg, Neckarbrücke Ladenburg > Kosten: 38 Millionen Euro (davon fünf Millionen für neues Überführungsbauwerk, Verschub und Straßenbau am Knoten L 597 / L 637 östlich von Mannheim-Seckenheim) cab

Nieder gibt schon zu, dass es auch für ihn eine Premiere sei. So einen Einschub erlebt man eben nicht alle Tage. Das Vorgehen ist dem Tempo geschuldet. Man will den Verkehr nicht mehr belasten als nötig. Denn nicht nur das RNV-Gleisbett endet abrupt zu beiden Seiten der tiefen Baugrube. Auch die Seckenheimer Hauptstraße wird durch das Loch unterbrochen, für das 21.000 Kubikmeter Erdreich ausgebaggert wurden. Nichts davon wurde weggeschafft, sondern an der Baustelle säuberlich in bindiges und nicht bindiges Material getrennt.

Die bindigen Böden, etwa Schluffe und Tone, werden später beim Bau eines 1,5 Meter hohen Dammes gebraucht, auf dem die neue L 597 in Richtung Ladenburg verlaufen wird. Die Erhöhung der Straße dient dem Hochwasserschutz. Außerdem werden hier Durchlässe für Tiere geschaffen. Für den Feldhamster etwa. Die nicht bindigen Stoffe, wie Sand und Kies, werden später zum Unterfüllen der Betonbauwerke genutzt. Wer hier in die Tiefe gräbt, stößt zudem unweigerlich auf Grundwasser. Seit Mitte Juli, so Nieder, werde gepumpt – 110 Liter pro Sekunde – um die Baugrube trocken zu halten.

André Nieder. Foto: Kreutzer

Neben ihr steht nun also das Bauwerk, das im Querschnitt wie ein geschlossener Rahmen aussieht und darauf wartet, die große Baulücke ab Freitag zu füllen. Es hat eine Bodenplatte, auf der die beiden Überführungen errichtet wurden: die südliche später für die leicht kurvige L 637, die nördliche direkt daneben für die kerzengerade RNV-Linie 5. Dazwischen ist eine Fuge, die man nicht erkennen würde, wenn Nieder nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Daher sind es genau genommen ja auch zwei Bauwerke, die wie eines aussehen. Gemeinsam haben sie eine Spannweite von 20 Metern und sind 32 Meter lang. Auf dieser Strecke wird die L 597 künftig die L 637 und die Bahntrasse unterqueren. Auch die ganze Konstruktion aus Stahl und Beton selbst wird für ihre Verschiebung am Freitag auf "Schienen" gesetzt.

In der Baugrube werden derzeit links und rechts zwei sogenannte Streifenfundamente betoniert – 3,5 Meter breit, 80 Zentimeter stark. Darauf werden dann 1,40 Meter breite "Gleitbahnen" aus Stahl verlegt. Das sind quasi die "Schienen" für den Verschub, die auch auf beiden Seiten des Bauwerks entlanggeführt werden.

Aus dem Gebäude ragen auf jeder Seite vier Verschubkonsolen aus Beton über die "Gleitbahnen" hinaus. Die Konsolen sehen aus wie die Strebepfeiler einer Kathedrale. Mit dem Unterschied, dass sie keinen Bodenkontakt haben, weil noch die 16 Hydraulikpressen auf jeder Seite darunter kommen. Die stehen auf den "Gleitbahnen" und werden am Freitag das ganze Ungetüm um acht bis zehn Zentimeter anheben, damit es auf den orangefarbenen "Schienen" in seine endgültige Position "gleiten" kann. Das Tempo: 50 Zentimeter in der Minute.

Die RNV nutzt die Zeit des Überführungsbaus zur Sanierung ihrer Gleise. Foto: Kreutzer

"Wenn alles normal läuft, brauchen wir also etwa eineinhalb Stunden", sagt Nieder. Bei dem Gewicht sei das sicher nur schwer vorstellbar. "Aber eigentlich ist alles nur eine Frage der Berechnung." Viel spannender findet Nieder die kurze Bauzeit für das alles. "Viereinhalb Monate für zwei solche Bauwerke sind schon knackig." Zügig soll es auch nach dem Verschub am Freitag weitergehen.

Dann wird die Straße auf der Überführung hergestellt, sodass die L 637 ab Anfang Oktober wieder befahrbar ist. Daneben wird die RNV-Trasse eingerichtet. Für die 200 Meter im Baustellenbereich ist das RP zuständig. Davor und dahinter – zwischen den Bahnhöfen von Seckenheim und Edingen – erneuert die RNV rund 1200 Meter Schienenweg und nutzt so die Vollsperrung gleich mit. Laut Nieder soll die Linie 5 zum Schulstart am 13. September wieder normal fahren. Dann steht für die Rundfahrt auf den elektronischen Anzeigern an den Haltestellen auch wieder "Mannheim-Weinheim" und nicht nur "Edingen".