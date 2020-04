Von Stefan Hagen

Edingen-Neckarhausen.Seit Montag weiß Edgar Wunder, der in Edingen-Neckarhausen lebt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat und geht ganz offen mit der belastenden Situation um. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erzählt der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises unter anderem, wie er sich infiziert hat, wie sein Tagesablauf in der Quarantäne ist und dass auch in der Isolation seine politische Tätigkeit nicht ruht.

Herr Wunder, Sie berichten, dass sich Ihre Frau als Mitarbeiterin im Gesundheitswesen mit Corona infiziert hat. Schildern Sie doch bitte Ihre Gefühlslage, als Sie es von ihr erfahren haben.

Nachdem es schon Symptome gab und zahlreiche Kontakte mit Corona-Patienten in der Klinik, kam es nicht völlig unerwartet. Ein sehr mulmiges Gefühl. Denn zwischen weitgehender Symptomfreiheit und Tod ist ja alles drin, und niemand kann sicher sein, wie der Verlauf bei ihm sein wird.

Könnten Sie näher auf den Beruf Ihrer Frau eingehen?

Sie ist Ärztin für Neurologie am SRH-Kurpfalzkrankenhaus in Heidelberg-Wieblingen. In der aktuellen Situation natürlich keineswegs nur mit neurologischen Fragen beschäftigt, sondern auch mit Corona-Patienten.

Wie war das weitere Prozedere beziehungsweise wie lange hat es gedauert, bis Sie getestet wurden?

Nachdem bei meiner Frau das Virus nachgewiesen war, wurde ich noch am gleichen Tag ebenfalls zur Testung geschickt.

Wo wurden Sie getestet, und wie lange hat es gedauert, bis Sie das Ergebnis hatten?

In der Teststation am Messplatz in Heidelberg-Kirchheim. Das Ergebnis wurde mir in weniger als 24 Stunden telefonisch mitgeteilt. Alles perfekt organisiert, Hut ab vor dem Gesundheitsamt und allen Helferinnen und Helfern. Man fühlt sich wirklich in guten Händen.

Ihr erster Gedanke nach dem positiven Ergebnis?

Ich hatte es erwartet, da auch ich schon Symptome hatte und das Virus sehr ansteckend ist. Mein erster Gedanke war: "Okay, da müssen wir jetzt alle zusammen als Familie durch."

Wie geht es Ihnen, welche Symptome verspüren Sie derzeit?

Ich bin erleichtert, dass vier Tage nach den ersten Symptomen bis jetzt noch keine wesentliche Verschlimmerung eingetreten ist. Auch allen Familienmitgliedern geht es im Prinzip gut. Außer Husten und einem gewissen Schwächegefühl habe ich keine Beschwerden. Meine Frau hat den Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Die beiden Kinder sind symptomfrei. Ich wünschte, es wäre bei allen Corona-Infizierten auch so.

Sie befinden sich jetzt in Quarantäne. Wie ist der Tagesablauf?

Schön ist zunächst einmal, länger ausschlafen zu können. Ich gebe Erdkundeunterricht für die beiden Kinder im Grundschulalter, wir nehmen jeden Tag ein anderes Land durch. Das Gesundheitsamt bekommt zweimal am Tag Meldung zum Krankheitsverlauf. Bei dem schönen Wetter das Haus mindestens zwei Wochen nicht mehr verlassen zu dürfen, ist vor allem für die Kinder schwer.

Wie geht es nun weiter? Werden Sie nach einer gewissen Zeit nochmals getestet?

Ob oder wann am Ende der Isolationszeit nochmals getestet wird, weiß ich im Augenblick noch gar nicht. Soweit denke ich noch nicht.

Sind Sie auch von Zuhause aus politisch tätig?

Ja, natürlich. Dem Innenministerium in Stuttgart habe ich einen Maßnahmenkatalog übermittelt, was meines Erachtens getan werden sollte, um die Funktionsfähigkeit von demokratischen Institutionen – wie zum Beispiel Gemeinderäten – auch in der Corona-Krise zu erhalten. Das Innenministerium hat darauf mit einem ersten Erlass reagiert, der meines Erachtens aber noch unzureichend ist. Also werde ich nochmal nachhaken. Es ist ganz wichtig, dass man auch in einer solchen Situation den Kopf nicht hängen lässt, sondern nach Kräften aktiv bleibt.

Haben sich der Landrat und/oder Kollegen aus dem Gemeinderat oder Kreistag bereits bei Ihnen gemeldet?

Der Landrat, der Bürgermeister, alle Fraktionsvorsitzenden des Kreistags und alle Fraktionen im Gemeinderat, sowie zahlreiche Bürger, haben binnen kürzester Zeit Kontakt aufgenommen und Genesungswünsche und Unterstützungsbereitschaft übermittelt. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das Gute an der Coronakrise ist: Es rücken alle enger zusammen, zwar nicht physisch, aber mental. Das merkt man auch in der Politik.

Haben Sie abschließend noch eine Botschaft für die Bürger in diesen schweren Zeiten?

Wir brauchen jetzt alle Durchhaltevermögen, Disziplin und gegenseitige Solidarität. Dann schaffen wir das auch.