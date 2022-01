Von Stefan Hagen

Dossenheim/Rhein-Neckar. Man hört es Helmut Merkel am Telefon an, dass er sich große Sorgen macht. Der Vorsitzende des Vereins "Hilfe zur Selbsthilfe" mit Sitz in Dossenheim reagiert mit Entsetzen auf die Bilanz des verheerenden Taifuns "Rai" auf Teilen der Philippinen Ende Dezember. Demnach gab es dort mehr als 375 Tote und viele Vermisste. Die Regierung habe den Notstand ausgerufen.

Etwa 2,4 Millionen Menschen sind betroffen und mehr als 139.000 Häuser zerstört oder beschädigt worden, meldet Merkel. "Dächer wurden wie Papier abgerissen. Auf den großen Inseln gibt es keinen Strom und kein Wasser. Tankwagen versorgen die Bevölkerung. Es wird noch lange dauern, bis die Infrastruktur wieder instandgesetzt ist."

Auch diese Schule wurde so stark beschädigt, dass kein Unterricht mehr möglich ist. Foto: privat

"Unser Verein ist nun dabei, Spenden zu sammeln, denn die Not ist unwahrscheinlich groß. Und wie meistens, hat es wieder die Ärmsten besonders getroffen", weiß Merkel. Wir haben direkte persönliche Kontakte ins Katastrophengebiet und können garantieren, dass unsere Hilfe schnell und direkt ankommt", ergänzt der Dossenheimer.

Im Mittelpunkt der Verwüstungen stehen die Inseln Cebu, Bohol, Negros und Leyte sowie zahlreiche kleine Inseln in der Nähe. Die Gegend sei dem Vorstand vertraut, da der Verein im Jahr 2014, nach dem Taifun "Haiyan" mit über 10.000 Toten, auf einigen kleinen Inseln Babynahrung und Reis verteilte und damit vielen kleinen Kindern das Leben gerettet habe.

"Wir haben sehr gute Kontakte zu dem jungen Bürgermeister Fernando Estavilla, der für vier kleine Inseln zuständig ist. Er ist unser zuverlässiger Ansprechpartner und Organisator vor Ort", sagt Merkel. Er habe 2014 auch die Verteilung von Reis und Babynahrung geleitet. "Er hat uns viele Fotos sowie kurze Videoaufnahmen geschickt, die auf erschreckende Weise die Verwüstungen zeigen und die Bürger, die ratlos inmitten der Trümmer stehen," sagt Merkel erschüttert.

Dann zitiert der Vereinsvorsitzende aus dem Schreiben des Bürgermeisters: "Die meisten meiner Mitbürger stehen noch unter Schock. Es sind sehr arme Menschen, die nur vom Fischfang leben. Zum Verkauf reichen die kleinen Mengen nicht. Ihre Boote hat der Taifun ins Meer gerissen. Sie sind verschwunden. Sie bilden aber die Grundlage ihrer Ernährung. Die Bewohner sind nun in großer Not und auf Hilfe angewiesen. Trotzdem benötigen sie jetzt zuerst ein Dach über dem Kopf. Es regnet viel, und sie werden laufend nass und finden keinen trockenen Platz. Wir wollen ihnen nur das Material finanzieren. Das kostet pro Haus etwa 250 Euro. Die Leute müssen das Blech und das Holz selbst in Cebu-City kaufen, zu ihrer Insel transportieren und das Dach dann in Eigenarbeit wieder aufbauen. Aber die Nachbarn helfen sich gegenseitig." Man leiste also nur "Hilfe zur Selbsthilfe".

Die zerstörte Schule auf der Hauptinsel "Präsident Carlos Garcia", ergänzt Fernando Estavilla, stehe natürlich auf der Dringlichkeitsliste auch ganz oben. Anschließend müsse man sehen, "dass wir einige Boote beschaffen können. Da muss ein Boot zunächst für einige Familien ausreichen, denn ein Boot kostet circa 1000 Euro", schreibt der Bürgermeister. Die Insel-Gemeinden, für die er zuständig ist, gehören alle zur Provinz von Bohol. Dort leben 890 Familien, beschreibt Merkel die Situation vor Ort. "Inzwischen haben Mitglieder und Freunde des Vereins 20.000 Euro gespendet, die wir bereits weiter geleitet haben und für die wir herzlich danken", sagt der 85-Jährige. Leider reiche der Betrag noch nicht aus, um den am stärksten betroffenen Einwohnern zu helfen und die Schule wieder aufzubauen.

Darum bittet der Verein um weitere Spenden. "Denn die Not vor Ort ist unbeschreiblich groß", sagt Merkel.

Info: Bankverbindung: Hilfe zur Selbsthilfe, Heidelberger Volksbank, IBAN DE 23.6729.0000.0085 4300 09.