Dossenheim/Rhein-Neckar. (sha) Als die Rhein-Neckar-Zeitung sie am heutigen Freitag telefonisch erreicht, sitzen Siggi Kroning und ihre Tochter Julia gerade auf den Stufen der katholischen Kirche in Dossenheim. Die Stimmung ist gedämpft, denn die beiden Frauen haben für diese Nacht noch kein Quartier gefunden. Doch die RNZ weiß Rat: Redakteur Benjamin Miltner, der in Dossenheim wohnt, macht sich auf den Weg zum Gotteshaus und lässt seine Kontakte spielen. "Zwei, drei Anrufe, schon war was gefunden", konnte er eine freudige Botschaft überbringen.

Die beiden Frauen haben es als "The Walking Blinds" mittlerweile zu einem stattlichen Bekanntheitsgrad gebracht. Kein Wunder, schließlich wollen sie - beide fast blind beziehungsweise stark sehbehindert - nach Sizilien laufen. Frei nach dem Motto "Lass dich von deiner Behinderung nicht behindern" sind sie am 1. Juli von Rosenthal in Nordhessen aus gestartet. Mitte/Ende September wollen sie die italienische Insel erreicht haben.

Auf ihrem Weg sind sie derweil im Rhein-Neckar-Kreis angekommen. Von Weinheim aus sind sie schließlich in Richtung Dossenheim aufgebrochen. "Wir laufen neun bis maximal 15 Kilometer am Tag", erläutert Siggi Kroning. "Je nach Tagesform." Derzeit sei man allerdings gehandicapt - Tochter Julia hat sich eine schwere Erkältung eingefangen. Umso willkommener ist die spontane Übernachtungsmöglichkeit. Und wie finden sie sonst ihre Schlafquartiere? "Wir sprechen Menschen auf der Straße an oder werden über Facebook kontaktiert", sagt Siggi Kroning.

Die Aktion ist eine großartige Leistung und eine fast übermenschliche Herausforderung, denn die beiden Frauen leiden an der Erbkrankheit Netzhaut-Dystrophie. Mutter Siggi hat noch zwei Prozent Sehvermögen, Tochter Julia noch fünf Prozent. Die Krankheit ist nicht heilbar.

Mit ihrer Reise wollen sie auch etwas Gutes tun und Geld sammeln. Der Erlös geht dann an die Frühförderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. Am Samstag wird aber erst einmal ausgiebig gefrühstückt. RNZ-Redakteur Benjamin Miltner wird Brötchen mitbringen, dann machen sich die Wanderinnen in Richtung Heidelberg auf.

Info: Spendenkonto: Kreditinstitut: Spar- und Kreditbank Gemünden eG IBAN: DE 0552 069.0290.100.814 350 BIC: GEN ODE F1 GMD Verwendungszweck: Spende The Walking Blinds. Empfängerin ist Siggi Kroning.