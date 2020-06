Frankenthal. (dpa-lsw) Mehr als drei Jahre nach der Entführung und Ermordung eines Unternehmers aus Ludwigshafen hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen eine mutmaßliche Mittäterin aufgehoben. Der BGH habe die Feststellungen der Strafkammer im Bezug auf ihren Tatbeitrag als nicht ausreichend eingestuft, teilte das Landgericht in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) am Dienstag mit. Die Frau war wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Nun muss sich am Frankenthaler Landgericht eine andere Strafkammer erneut mit dem Fall befassen.

Zudem hob der BGH die Entscheidung des Landgerichts über die Sicherungsverwahrung eines der Mörder auf, auch hierüber muss neu entschieden werden. Ein Verhandlungstermin ist in beiden Fällen bislang nicht bekannt.

Das Landgericht Frankenthal hatte im Herbst 2018 zwei Männer mit türkischer Staatsbürgerschaft und die Frau wegen Mordes an dem Geschäftsmann aus Ludwigshafen sowie eines weiteren Unternehmers aus dem badischen Brühl zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In einem Fall wurde die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Unternehmer aus Ludwigshafen war Anfang des Jahres 2017 entführt und ermordet worden.

Update: Dienstag, 30. Juni 2020, 16.18 Uhr

Frankenthal. (dpa) Das Landgericht Frankenthal hat drei Angeklagte wegen Mordes, erpresserischen Menschenraubs und Erpressung mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sah es am Freitag als erwiesen an, dass die beiden türkischen Staatsangehörigen im Alter von 39 und 50 Jahren sowie eine 44-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln zwei Unternehmer aus dem badischen Brühl und aus Ludwigshafen Ende 2016 zunächst unter einem Vorwand in Lagerhallen gelockt und ihnen Geld abgepresst hatten. Danach erdrosselten sie die beiden Männer. Ein Opfer stammte aus Ex-Jugoslawien, das andere hatte türkische Wurzeln.

Das Landgericht verurteilte die drei Angeklagten zu lebenslangen Freiheitsstrafen und stellte außerdem in allen Fällen die besondere Schwere der Schuld fest. Im Fall des 50-Jährigen wurde zudem Sicherheitsverwahrung angeordnet.