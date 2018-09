Frankenthal/Brühl. (alb) Der Frankenthaler Prozess um den Mord an zwei Geschäftsleuten geht am Freitag zu Ende: Dann will das Landgericht um 9 Uhr das Urteil gegen die drei Angeklagten verkünden.

In stundenlangen "Letzten Worten" stellte das Trio am Montag noch einmal seine Sicht der Dinge dar, wie die RNZ aus Anwaltskreisen erfuhr. Dabei wiesen die zwei männlichen Angeklagten einmal mehr den Mordvorwurf zurück und beschuldigten sich stattdessen gegenseitig.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die beiden und eine Frau jeweils lebenslange Haftstrafen gefordert. Die Verteidiger von zwei mutmaßlichen Tätern beantragten dagegen zeitlich befristete Freiheitsstrafen. Die Anwältin des vermutlichen Rädelsführers sah von einem Strafantrag ab. Die Plädoyers und die "Letzten Worte" fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab.

Der Grund: Ein Angeklagter hatte die beiden anderen bezichtigt, ihn zum Mitmachen gezwungen zu haben. Er sei von dem Duo vergewaltigt, bei diesem entbehrenden Übergriff gefilmt und schließlich mit dem entsprechenden Video erpresst worden. Sobald dieses Thema zur Sprache kam, wurden keine Zuschauer im Saal mehr zugelassen.

Das Urteil am Freitag wird aber wieder öffentlich verkündet. Die Männer und die Frau sollen nacheinander einen Unternehmer aus Brühl und aus dem pfälzischen Mutterstadt in eine Mannheimer Lagerhalle gelockt, gefesselt, erpresst und später getötet haben.