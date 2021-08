Dieter Gummer bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand Ende August 2019. Foto: Deck

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Am heutigen Mittwoch wird der ehemalige Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer, 70 Jahre alt. Große Feierlichkeiten sind nicht geplant. Gummer, der eher als Familienmensch gilt, wird seinen Geburtstag im Kreise seiner Familie verbringen und sich über das kleine Enkelchen freuen, das ihm seine Tochter geschenkt hat. Im Juli 2019 machte Gummer bundesweit Schlagzeilen, als der SPD-Politiker in Böhl-Iggelheim im Hof seines Hauses von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden war. Gummer erlitt bei der Attacke und dem Sturz auf den Asphalt Prellungen, einen Kieferbruch und Gehirnblutungen. Die RNZ hat mit ihm gesprochen.

Herr Gummer, Sie haben sich seit Ihrer offiziellen Verabschiedung als Hockenheimer Oberbürgermeister weitgehend aus dem öffentlichen Leben der Rennstadt zurückgezogen. War das schon immer so geplant oder hat dabei die schändliche Attacke eine Rolle gespielt?

Es war schon immer mein Bestreben, mich nach Ende meiner Amtszeit nicht in kommunalpolitische Themen in Hockenheim einzumischen. So habe ich es bis heute gehalten. Dabei spielt auch Corona eine Rolle: Es finden keine öffentlichen Veranstaltungen statt, folglich gibt es grundsätzlich auch keine Möglichkeit zur öffentlichen Wahrnehmung. Persönliche Begegnungen meide ich bewusst, da infolge unserer Wohngemeinschaft im Haus - bisher vier Generationen unter einem Dach - das Risiko einfach zu hoch war und ist. Weitere Gründe gibt es nicht.

Wie geht es Ihnen heute? Hat das Attentat körperliche Spuren hinterlassen oder ist alles wieder beim Alten?

Sicher hat die Attacke körperliche Spuren hinterlassen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.

Sie engagieren sich stark in der eigenen Familie und sind damit ausgelastet?

Meine Frau und ich haben gemeinsam die Pflege und Betreuung der Mutter meiner Frau übernommen und betreuen auch unsere Enkelin. Wir waren bis zum kürzlichen Tod der Oma also tatsächlich 24 Stunden gefordert. Ich weiß also, was häusliche Pflege bedeutet.

Wie fühlen Sie sich seit dem Ende Ihrer Amtszeit?

Das Ende meiner Amtszeit 2019 war kein "normaler Übergang". Alles stand unter dem Eindruck der Attacke. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, so einfach ist das.

Und das öffentliche Leben als Oberbürgermeister fehlt Ihnen nicht?

Wie beschrieben, war ich familiär ausgelastet. Deshalb konnte ich bisher meine Vorstellung, mich im sozialen oder diakonischen Bereich zu engagieren, nicht umsetzen. Doch mir hat immer der Kontakt mit den Menschen Freude bereitet, auch wenn ich keinen Wert darauf gelegt habe, im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb fehlen mir die sogenannten gesellschaftlichen Verpflichtungen schon – aber dafür muss ich nicht OB sein.

Ist Ihr Hobby – neben dem Enkelchen – noch immer das Joggen, um dabei den Kopf frei zu kriegen?

Ja, ich jogge noch immer. Allerdings in sehr reduziertem Umfang am Sonntagvormittag. Das macht mich aus verschiedenen Gründen froh: Einmal, dass ich überhaupt noch Joggen kann, zum anderen, weil es dazu dient, den Kopf freizubekommen.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Beim Blick in die Zukunft steht an erster Stelle unsere Enkelin, dann werden meine Frau und ich zunächst versuchen, uns von den Strapazen der Pflege und Betreuung über fast zwei Jahre zu erholen. Weitere Ziele sind: Arbeiten an Haus, Hof und Garten durchzuführen, mehr Freizeitgestaltung mit Lesen und mal wieder in den Urlaub fahren.

Denken Sie manchmal noch an die Attacke? Hat das Spuren bei Ihnen hinterlassen? Sind Sie vorsichtiger geworden im Umgang mit Menschen?

Wie ich schon kurz nach der Attacke sagte: Es kann nicht sein, dass solche Schläger in einem demokratischen Rechtsstaat Meinungsbilder beeinflussen und meine Lebensqualität beeinträchtigen – das lasse ich nicht zu.

Ärgert es Sie, dass derjenige nie zur Rechenschaft gezogen wurde?

Dieser Mensch tut mir eher leid, aber ich ärgere mich nicht.

Verfolgen Sie die Kommunalpolitik und die Arbeit Ihres Nachfolgers im Rathaus noch intensiv?

Ich würde eher sagen "interessiert".

Wenn Sie sich zurückerinnern: Was waren Ihrer Meinung nach die bedeutendsten Entscheidungen in Ihrer Amtszeit?

Im Grunde war jede Entscheidung für die Stadt wichtig, weil ja das Wohl der Stadt im Vordergrund steht – und nicht Parteipolitik. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich die Stabilisierung und Neuausrichtung des Hockenheimrings zuerst erwähne. Hätten die Maßnahmen nämlich nicht gegriffen, hätte das schwer vorstellbare Auswirkungen auf die Stadt gehabt. Aber auch die Gestaltung der Innenstadt mit Versetzung der Zehntscheune und dem Zehntscheunenplatz gehören zu den wichtigen Weichenstellungen. Das "Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt" HÖP, mit dem ich die ganzen 15 Jahre meiner Amtszeit befasst war und das sich in den jüngsten Wetterlagen bewährt hat, zählt dazu. Die Stadtwerke wurden neu aufgestellt, das Gewerbegebiet Talhaus weiter entwickelt. Es gab aber auch noch andere Dinge, die ich vermutlich nie vergessen werden. Dazu gehören Konzerte am Hockenheimring mit Bands wie "AC/DC" oder den "Böhsen Onkelz". Auch die Formel-1-Veranstaltungen und dazu die Verhandlungen mit etwa 15 Gesprächen in London mit Bernie Ecclestone.