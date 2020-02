Von Wolfgang Jung und Alexander Albrecht

Ludwigshafen/Ketsch. Die Neuanfänge in ihrem Leben zählt Rocksängerin Julia Neigel längst nicht mehr. "Schon als Kind wollte ich alles lernen, was mir möglich ist", sagt die Musikerin mit ihrer markanten, rauchigen Stimme. Als Kind kam die Russlanddeutsche aus der Sowjetunion nach Ludwigshafen. "Für mich war das Großstadt, vorher waren die Birkenwälder von Sibirien mein Spielplatz", erinnert sie sich.

Als Jugendliche gewann sie mit der Blockflöte mehrere Wettbewerbe und stieg mit Ludwigshafen in die Handball-Bundesliga auf. Heute ist die 52-Jährige immer noch rastlos, eine Wanderin zwischen den Welten mit wenigen Fixpunkten: Musik, Freunde, Familie – und ihre Hündin Holly.

Den furiosen Durchbruch schafft Neigel 1988 mit dem Rocksong "Schatten an der Wand". Die kraftvolle Debüt-Single von "Jule Neigel und Band" fällt zwischen damaligen Charthits wie "Girl You Know It’s True" von Milli Vanilli und "Patrona Bavariae" vom Original Naabtal Duo auf. Es ist der Beginn einer bemerkenswerten Karriere – und einer Zeit, auf die die Musikerin nicht nur mit Freude zurückschaut.

Sie berichtet von "schwerem Vertrauensbruch" etwa bei den Rechten für die Lieder. Verträge seien für sie als damals 22-Jährige etwas völlig Neues gewesen. "Außerdem mochte ich den Namen Jule nie", sagt Neigel. Sie wollte vor allem kreativ sein, Ideen entwickeln. Irgendwann, nach vielen Erfolgen und vielen Jahren, sei sie in einer anderen Realität erwacht, "weil sich unterschiedliche Aussagen gegenüberstanden". Bis heute laufen Gerichtsverfahren.

Gerade kommt Julia Neigel von einer Tournee mit Silly zurück. Die Gruppe war auch wegen ihrer 1996 gestorbenen Frontfrau Tamara Danz in der DDR eine Kultband – und ist es noch heute. Das Angebot, als Gastsängerin neben AnNa R. (Ex-Rosenstolz) mit auf Tournee zu gehen, "war eine Herausforderung und ist eine große Ehre", sagt Neigel. "Wir sind auch 2020 mit Konzerten unterwegs." Wieder so ein Neuanfang. "Es gibt null Unterschiede zwischen Ost- und Westmusikern – und doch gibt es sie.

Es hat eine andere musikalische Seele. Immer geht es um die Persönlichkeit und das Können, und das ist beides auf Top-Niveau", sagt die Sängerin. "Wir haben 60 neue Lieder gelernt für zehn Konzerte. Fünf, sechs Wochen haben wir jeden Tag geprobt, manchmal bis zur Erschöpfung. Was soll ich sagen? Es war großartig", erzählt Neigel. "Geile Band, verdienter Kultstatus."

Neue Band, neue CD: Auch als Solokünstlerin will Neigel wieder durchstarten. "Das Album heißt ,Ehrensache’. Es kommt voraussichtlich im August auf den Markt", verrät Thomas Jost, Manager der Sängerin, der RNZ. Neigels letztes Album ("Neigelneu") hat immerhin schon neun Jahre auf dem Buckel. Laut Jost werde "Ehrensache" wieder rockiger und erinnere an die Zeit, als die Wahl-Pfälzerin Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre obere Plätze in den Charts belegt hat. "Etwa 35 Leute haben zwei Jahre lang daran mit mir gearbeitet", sagt Julia Neigel.

Ihr Manager geht davon aus, dass die Sängerin voraussichtlich Ende dieses Jahres den Fans in der Region Ludwigshafen/Mannheim das neue Album vorstellen wird. Eine größere Tournee quer durch die Republik ist für 2021 geplant. Termine stehen aber noch nicht fest. Wie "Neigelneu" wurde auch "Ehrensache" im Tonstudio von Jörg Dudys in Ketsch aufgenommen.

Der gebürtige Dresdner und Ex-Lebensgefährte von Julia Neigel hat schon mit zahlreichen bekannten Künstlern wie Edo Zanki, Joy Fleming, Peter Schilling, Hubert Kah, Pe Werner, Thomas D., Sasha, Wolfgang Niedecken, Xavier Naidoo, Reamonn oder Nena zusammengearbeitet. Fertiggemischt worden ist "Ehrensache" in den Niederlanden. Beim Fotoshooting für das CD-Cover bei null Grad und mit Windmaschine auf einem Hochhaus in Hamburg hat Julia Neigel auch einen Schnupfen in Kauf genommen.

Wieder ein Neuanfang? Neigel lacht so herzlich, dass Hündin Holly aufschaut. "Es ist eher ein Teil davon, musikalisch weiter auf die Beine zu kommen. Jeder Tag ist ein Neuanfang in ein schöneres und glücklicheres Leben. Ich bin ein Glückspilz." Deutsch zu singen, war für sie immer normal. "In diese wunderschöne Sprache bin ich richtig verliebt", sagt Julia Neigel. Es gehe weniger um das Singen, als darum, sich kreativ zu erklären. "Da ist Deutsch, meine Muttersprache, am geeignetsten."

Mit fünf Jahren kam sie 1971 aus der sibirischen Stadt Barnaul nach Ludwigshafen. "Ich erinnere mich noch an den riesigen Bahnhof in Moskau. Da gab es Automaten mit Limonade. Als Kind aus der Provinz wusste ich gar nicht, was das ist. An den Geschmack erinnere ich mich heute noch." Erst kürzlich habe sie zum ersten Mal Helene Fischer getroffen, die ebenfalls in Sibirien geboren ist. "Ich bin froh darüber. Damit sind wir schon zu zweit", sagt Neigel augenzwinkernd.

Sie finde es schön, dass Fischers Herkunft als Russlanddeutsche in der Öffentlichkeit kein Problem sei. "Für mich waren die Anfänge schwerer. Ich wurde als Kind schon sehr angefeindet." Dass sie – im Unterschied zu Fischer – kein Russisch spreche, bedauert sie. Bald 50 Jahre wohnt die Sängerin, Komponistin und Textdichterin nun in Ludwigshafen.

In Musikhochburgen wie Berlin oder Hamburg hat es sie nie gezogen. "Ich gehe nicht irgendwohin, um mehr Geld zu verdienen. Das wäre, als wenn du einen Fisch auf den Baum hebst und einen Vogel ins Wasser", sagt Julia Neigel. "Ich brauche menschliche Güte, Frieden und Freude, dann klappt es auch mit dem Erfolg." Sie sei am liebsten dort, wo sie sich wohlfühle. "Und das hängt stark von Menschen und der Natur ab."