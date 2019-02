Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Sie ist die gute Seele der Initiative: Mit Mut und Heiterkeit verwandelt Margrit Jäger die schlichten Räume des Vereins "Die Brücke" in einen Ort des Willkommens. Von Montag bis Freitag gibt es hier gegen kleines Geld eine Mahlzeit für Bedürftige. "Ich habe schon immer gerne gekocht. Hier koche ich für eine große Familie", sagt die Rentnerin.

Der Verein "Die Brücke" wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, Bedürftigen zu helfen. Die Stadt Schwetzingen und die Südstadtschule stellen Kellerräume in der Schule zur Verfügung. Zu Beginn waren es vor allem Obdachlose, die hier Zuflucht suchten. Sie erhielten eine warme Mahlzeit, konnten duschen und ihre Kleidung waschen. Zwischendurch, das sei ehrlich gesagt, war "Die Brücke" ein wenig in Verruf geraten, denn zum Klientel zählten viele Alkoholiker und Drogenabhängige.

Das hat sich geändert. Zweite Vorsitzende Margrit Jäger zeigt auf die Hausordnung, die an der Wand hängt: Es herrscht ein strenges Alkohol- und Drogenverbot, auch das Rauchen ist untersagt. Die patente Frau betreut die "Brücke" seit sechs Jahren. Zuerst hat sie "nur" ihrem Mann geholfen, nach seinem Tod hat sie die Aufgabe alleine übernommen. "Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in Not gerät", sagt sie wie nebenbei. Und dieses Mitgefühl spüren ihre Gäste.

Die meisten Besucher sind Menschen, die durch Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder Alter in Armut geraten sind. "Wir beobachten eine Zunahme der Altersarmut", betont Jäger wieder und wieder. Täglich besuchen zehn bis 15 Menschen die "Brücke". Zu ihnen zählt zum Beispiel ein Rentner, der durch eine Krankheit erblindet ist. Jäger schneidet sein Essen vor, so dass er selbstständig essen kann.

Die 71 Jahre alte Besucherin Anita erhielt den "Brücken"-Tipp von einer Beraterin der Caritas. "Na ja, das kann ich ja mal versuchen", habe sie sich gedacht. Erst kam sie nur ein- oder zweimal pro Woche. "Inzwischen fast jeden Tag", sagt die Witwe. "Ich komme nicht nur wegen dem Essen - hier bin ich nicht alleine. Hier kann man sich unterhalten." Da Anita aufgrund einer Erkrankung ein mobiles Sauerstoffgerät benötigt, holt Margrit Jäger sie mit dem Auto morgens ab und bringt sie wieder nach Hause.

"Alleine würde ich das nicht schaffen", sagt Anita. Margrit Jäger lächelt: "Wir sind zu Freundinnen geworden." Ohne Helfer wäre so eine Initiative allerdings nicht denkbar. Und so freut sich Jäger über jede Unterstützung.

Mal gibt es Eintopf, mal Frikadellen mit Bratkartoffeln oder Currywurst mit Pommes Frites. Eine Mahlzeit mit Salat und Dessert kostet 1,70 Euro, ein Kaffee 30 Cent. Fast täglich werden Lebensmittel mit einem nahen Verfallsdatum gespendet, Gäste dürfen diese Lebensmittel mitnehmen. Außerdem gibt es eine Kleiderkammer. Also alles gut? Nicht ganz. Zur "Brücke" führt eine steile Treppe, es gibt weder einen Aufzug noch einen Stauraum für Gehhilfen oder Rollatoren.

Das bedeutet, dass gerade ältere Menschen mit einer Gehbehinderung dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen können. Es werden also genau die Menschen, die solche Hilfen brauchen, durch Barrieren ausgeschlossen. "Wir suchen dringend neue, barrierefreie Räume", betont Jäger.

Info: Die Brücke, Moltkestraße 2, ist von Montag bis Freitag, jeweils von 11.30 bis circa 15 Uhr geöffnet. Spenden werden erbeten an: "Die Brücke - Trägerverein", IBAN: DE 12.672.500.200 025.008.430 ; BIC: SOLADE S1 HDB bei der Sparkasse Heidelberg.