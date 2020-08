Ein Kreisrat bei der Stimmabgabe in der Rheinhalle in Ketsch. Foto: Burkhardt

Rhein-Neckar. (sha) Bei der Wahl zur Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Ketsch hatte es - diplomatisch ausgedrückt - massive Unstimmigkeiten gegeben. So waren unter anderem Grüne und Linke gänzlich leer ausgegangen, die AfD hatte deutlich mehr Stimmen geholt, als die Partei Kreisräte stellt.

Jetzt drückt Uli Sckerl, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, sein Unverständnis über das Wahlergebnis aus. Dieser Ausgang würde ihn als "altgedienten Kreisrat", der dem Gremium über 30 Jahre angehört habe, auf den Plan rufen. "Die Ablehnung des Wahlvorschlags einer demokratischen Fraktion im Kreistag ist kein gutes Zeichen", merkt Sckerl an. Das habe es seit dem Einzug der Grünen in den Kreistag 1984 noch nicht gegeben. Und so etwas dürfe es bei allem Streit in der Sache auch nicht geben. "Der Grundkonsens zwischen den demokratischen Parteien und Fraktionen muss gerade in den derzeitigen schwierigen Zeiten vorhanden sein", betonte der Politiker. Da müsse es einfach selbstverständlich sein, dass man die jeweiligen Wahlvorschläge gegenseitig respektiere und mitwähle.

Die Grünen seien schließlich zweitstärkste Fraktion geworden und würden hier dennoch ausgegrenzt?, stellt er in Richtung der anderen Parteien in den Raum. Ihre jeweilige Stimmenzahl würden jedenfalls zeigen, dass bei den Wahlen zum Teil kollektiv aus den anderen Fraktionen heraus gegen die grünen Vorschläge gehandelt worden sei. "Sie haben ja in keinem einzigen Fall das Mindestquorum erreicht", kann es Sckerl nicht fassen.

Und hier beginne die Verantwortung der Fraktionsvorsitzenden von CDU, Freien Wählern und SPD. Bruno Sauerzapf, Hans Zellner und Ralf Göck würden jetzt alle so tun, als ob sie mit diesem desaströsen Wahlergebnis nichts zu tun hätten. "Sie tragen aber die Verantwortung dafür, ob ihre Fraktionen demokratische Spielregeln einhalten oder nicht", ärgert sich das Urgestein der Kreispolitik. Auch von Landrat Stefan Dallinger sei in der Sache nichts zu hören gewesen. "Dabei muss er am Konsens der demokratischen Kräfte größtes Interesse haben", stellt Sckerl fest.