Rhein-Neckar. (mare) Es war heiß diese Woche - im wahrsten Wortsinn. Denn eine Brandserie hielt die Region rund um Heidelberg in Atem. Doch die Feuerteufel wurden schnell geschnappt. Dazu: Ein Fest der Superlative, das - so zeigen die Zugriffszahlen der RNZ-Leser - auf riesiges Interesse stößt. Eine Verfolgungsjagd, die fast tödlich endet. Das alles hatte diese Woche zu bieten - wir haben die Bilder dazu.

Es fängt mit dem Brand eines Gartenhauses zwischen Leimen und Nußloch an. Dann brennen Hütten bei Meckesheim, Mönchzell, Eschelbronn, Dossenheim und ein Bauwagen in Wiesenbach. Es ist klar: Das ist kein Zufall. Ein Feuerteufel geht um in der Region rund um Heidelberg. Oder besser gesagt: zwei Feuerteufel. Denn am Donnerstag verhaftet die Polizei zwei Männer, die die Brände wohl gelegt haben. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren: Am heutigen Samstag fällt endlich der Startschuss für das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest. Eine Attraktion: das beliebte, über 50 Meter hohe Riesenrad. Oder Deutschlands größte mobile Achterbahn. Alles Infos zu dem Fest auf dem Gelände des US-Hospitals gibt's hier.

Trümmerfeld in Reichartshausen: Ein 19-Jähriger ohne Führerschein liefert sich am letzten Freitagabend mit der Polizei eine turbulente Verfolgungsjagd. Sie endet mit einem Crash. Die vier Insassen im Fahrzeugen werden schwer bis lebensgefährlich verletzt. Lesen Sie hier nach, wie es so weit kommen konnte.

Die Alpakas sind da: Von Nürtingen aus machten sich am Dienstagfrüh vier Alpaka-Hengste auf die Reise nach Ziegelhausen. Dort zogen sie nämlich an der Peterstaler Straße in ihr neues Zuhause. Doch sie sind nicht nur zum Anschauen da: Die Tiere sollen Abhilfe schaffen gegen eine Wildschweinplage, mit der die Anwohner seit Jahren zu kämpfen haben. Wie genau das funktionieren soll, lesen Sie hier.

Gruselige Glocke: Handschuhsheim, Mittwochnacht, 1 Uhr. Einige Bewohner werden jäh aus dem Schlaf gerissen. Denn die Totenglocke der Friedenskirche fängt plötzlich an, zu läuten. Das ruft sogar die Polizei auf den Plan. Was es damit auf sich hatte? Selbst der Pfarrer kann nur spekulieren. Die ganze Geschichte dahinter können Sie hier nachlesen.

Camper-Chaos in Heidelberg: Über Ostern ärgerten sich die Anwohner an der Uferstraße am Neckar wieder über die zahlreichen wildparkenden Wohnmobile. Ein Fall für Heidelberg Marketing: Denn jetzt soll das Camper-Chaos ein Ende haben, mehr Parkplätze für Wohnmobile wie auch Reisebusse in der Touristenstadt geschaffen werden. Wie genau, das erfahren Sie hier.