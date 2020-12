Von Wolf Goldschmitt und Edith Exner-Goldschmitt

Heidelberg/Rhein-Neckar. Kaum ist die blaue Stunde vorbei und die Nacht bricht herein, beginnt für den Dachs der Tag. Ist die Luft rein? Übervorsichtig lugt er aus seinem Versteck, einem unterirdischen Bau, der bis zu fünf Meter in die Tiefe reichen kann, mit einer Laubschicht abgedeckt ist und am Waldrand in gut strukturierter Landschaft mit Laub- und Mischwäldern zu finden ist.

So ahnt niemand, dass hier Familie Dachs lebt. Er mag nicht länger warten, der Hunger ist gewaltig. Denn tagsüber ist der scheue Geselle mit der rüsselartigen Schnauze, die zwei schwarze Streifen ziert, in seinem mehrstöckigen Wohnkessel mit unzähligen Gängen und Schlafkammern.

Das Dachs-Menü ist in den Sommermonaten reichhaltig und besteht aus frischer Kost wie Beeren, Eicheln und Pilzen. Sein feiner Geruchssinn hilft ihm, Mäuse, Schnecken, Junghasen, Aas und Regenwürmer zu finden, denn der bis zu 90 Zentimeter lange Geselle hat keine guten Augen. Ganz besonders unbeliebt macht sich der größte Marder Mitteleuropas bei den Bauern. Seine Streifzüge durch die Maisfelder sind für sie der wahre Albtraum. Die schlauen Allesfresser ziehen von der immer kleiner werdenden "Heimat Wald" an den futterreichen Stadtrand. Dort bedienen sie sich auch auf Friedhöfen oder in Zier- und Nutzgärten und machen sich durch Grabattacken mit ihren schaufelartigen Pfoten auf der Suche nach Nahrung unbeliebt. Gierig macht sich das bis zu 15 Kilo schwere Rüsselgesicht gerne auch über Maiskolben her, indem er sie geschickt nach unten knickt. "Meles meles", so sein wissenschaftlicher Name, bevorratet sich nicht für den kalten Winter, er frisst sich eine gewaltige Fettschicht an, von der er im Winterschlaf zehren kann, da er in dieser Jahreszeit kaum nach draußen geht.

Wegen der Schäden, die er zwangsläufig anrichtet, weil der Landschaftsverbrauch seinen Lebensraum immer mehr einengt, wird das "Tier des Jahres 2010" bejagt. Laut Bundesjagdzeitverordnung darf ihm von Anfang August bis Ende Oktober nachgestellt werden. Dorian Jacobs, der Wildtierbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, spricht von rund 2000 getöteten Tieren pro Jahr. Sein Bestand in den heimischen Wäldern sei "gut bis hoch". Ähnliches gilt laut Waldjagdbericht des Landes für den angrenzenden Neckar-Odenwald-Kreis. Die Bejagung des schwarz maskierten Regenwurmfressers hat eine Schattenseite. Bei der so genannten Baujagd, der wohl grausamsten Jagdform, hat ein Erdhund die Aufgabe, das Tier aus seiner Höhle zu treiben. Der Dachs ist – ähnlich wie der Fuchs – völlig chancenlos. Flieht er, wird er von den wartenden Jägern beschossen. Bleibt er im Bau, muss er sich dem Hund stellen. Oft kommt es dabei zu blutigen Beißereien, bei denen Hund und Dachs sowie bereits vorhandene Welpen schwer verletzt oder getötet werden. Geben weder Hund noch Dachs nach, graben die Jäger den Bau auf. Da nur kleine Teile der toten Tiere für Jagdschmuck an Hüten oder Rasierpinsel verwertet werden, plädiert der Naturschutzbund für ein Verbot der Dachsjagd.

Obwohl der Dachs selbst ein Raubtier ist, fürchtet er sich vor Wölfen und Bären. Aber mit Füchsen nimmt es der mutige Meister Grimbart, so sein Name als Fabeltier, locker auf. Ansonsten hat der Dachs keine natürlichen Feinde. Dachspaare bleiben sich ein Leben lang treu, das können bis zu 15 Jahre sein. Anfang März wird es turbulent bei Familie Dachs, denn es wird der Nachwuchs, meist ein bis fünf Jungtiere, nach einer Tragzeit von circa 45 Tagen geboren.

Gerade einmal zwölf Zentimeter groß sind die Dachskinder, die von einem dünnen, weißen Fell bedeckt sind. Die Wärme der mit Gras gepolsterten komplexen Höhle schützt sie. Bereits nach vier Monaten schnuppern die Dachsteenies zum ersten Mal das pralle Leben und gehen auf Entdeckungstour.

Schon nach einem Jahr ziehen die männlichen Nachkommen aus, um sich einen neuen Bau zu suchen. Die Mädels bleiben meist dem elterlichen Bau treu und bauen ihr eigenes, metertiefes Labyrinth dazu, das sich so über Generationen weiterentwickelt.

