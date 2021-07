Hockenheim/Brühl/Oftersheim. (RNZ) Nach den starken Regenfällen am Dienstag und in der Nacht davor mussten die die Freiwilligen Feuerwehren in Hockenheim, Brühl und Oftersheim wegen zahlreicher Überschwemmungen ausrücken.

> In Hockenheim verzeichneten die Brandschützer mehrere Einsätze im Stadtgebiet und im Gewerbegebiet Talhaus. Im Bereich der Trafostation im Stiegwiesenpark trat der Kraichbach über die Ufer, das Wasser musste abgepumpt werden. Gemeinsam mit dem Bauhof stellte die Feuerwehr außerdem Sandsäcke auf. Auch im Bereich "Hinter den Bergen" wurde die Straße überschwemmt.

> In Brühl meldete die Feuerwehr bis 17 Uhr insgesamt 28 Einsätze, die meisten davon vollgelaufene Keller. Die Brandschützer forderten Verstärkung aus Ketsch und Plankstadt an. Besonders betroffen waren die Keller der Schillerschule und der dortigen Sporthalle. Diese wurde fast komplett überschwemmt. Der DRK-Ortsverein übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte. Insgesamt waren in Brühl mehr als 60 Personen im Einsatz.

> Auch in Oftersheim musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Dort wurde unter anderem ein Keller leergepumpt, der 50 Zentimeter hoch mit Wasser vollgelaufen war. Das Wasser kam direkt aus dem Leimbach, der über die Ufer getreten war, und floss durch den Garten direkt in den Keller des Hauses. Die Einsatzkräfte entfernten das Wasser mit speziellen Pumpen und Wassersaugern. Insgesamt habe der Ort aber Glück gehabt, so die Brandschützer. Ein Großteil des Starkregens sei außerhalb des bebauten Gebiets über die Gewässer in die Felder gelaufen.