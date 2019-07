Rhein-Neckar. (RNZ/rl) Feieralarm! An diesem Wochenende ist viel los in der ganzen Region. Wir geben Ihnen einen kleinen Wegweiser durch die Veranstaltungen:

> Schlossbeleuchtung in Heidelberg: Am Samstag, 13. Juli, steigt die zweite Schlossbeleuchtung des Jahres. Um 22.15 Uhr leuchtet das Schloss, kurz danach steigen rund 17 Minuten lang Raketen über der Alten Brücke auf. Die RNZ gibt drei Tipps für noch mehr Feuerwerks-Freude.

1. Einen ganzen Tag draus machen: Nach dem Brunch geht’s gegen 14 Uhr auf den Kunsthandwerkermarkt am Kornmarkt. Von dort um 16 Uhr weiter über die Alte Brücke (Achtung, ab 17 Uhr gesperrt!), an deren Nordende dann der tolle Biergarten öffnet. Ab 18 Uhr stimmen die Heidelberg Jazz Men auf das Feuerwerk ein.

2. Wie die alten Römer: Sich liegend Weintrauben in den Mund schieben und dabei in den erleuchteten Nachthimmel schauen: Wer das will, sollte mit Picknickkorb und Decke früh kommen, um am nördlichen Neckarufer oder am Philosophenweg noch einen guten Platz zu kriegen – am besten vor 18 Uhr.

3. Die Leere genießen: Wer die Schlossbeleuchtung zig Mal gesehen hat, sollte es ganz anders machen: Einfach mal um halb elf durch die verwaiste Untere Straße schlendern. Oder in einer der fast leeren Bars einen Drink nehmen. Für rund 20 Minuten herrscht in den Gassen der Altstadt eine fast mystische Stimmung – die mit der letzten Rakete sofort endet. Denn dann strömen binnen Minuten Hunderte zurück in die Kneipen.

> Fahrraddemo in Heidelberg: Der ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg und viele Unterstützer laden am Sonntag, 14. Juli, zur Fahrraddemonstration „Radschnellweg jetzt – probieren wir es aus!“ von Heidelberg nach Mannheim ein. Gestartet wird um 12 Uhr in Heidelberg in der Vangerowstraße beim Thermalbad.

Die Fahrtstrecke musste gegenüber der ursprünglich angemeldeten − und bereits auf Flyern und Plakaten kommunizierten − Route nach Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden geändert werden. Sie orientiert sich nun stärker am Verlauf des künftigen Radschnellweges (RSW) Heidelberg − Mannheim. Über die Bundesstraße B37 und die Ausfahrt Rittel geht es nach Wieblingen, von dort nach Edingen und über Seckenheim, Neuostheim und die Mannheimer Oststadt zum Wasserturm. Anders als der künftige Radschnellweg, der bei Ilvesheim den Neckar queren soll, verläuft die Route der Demonstration aber vollständig südlich des Neckars und berührt Ilvesheim und Feudenheim nicht.

> Highland-Games in Angelbachtal: Bereits zum 14. Mal kommen am Wochenende „Schotten“ aus ganz Deutschland zusammen, um im Eichtersheimer Schlosspark die internationalen Highland-Games auszutragen – Tausende Zuschauer werden dazu rund um das historische Wasserschloss erwartet. Am Samstagmorgen, 11 Uhr, werden die Athleten, angeführt von Dudelsackbläsern und Trommeln, in den Schlosspark einziehen, direkt danach starten die spannenden Wettkämpfe der Amateurmannschaften.

Auch die typischen Dudelsackbläser sind selbstverständlich dabei. Foto: März

Am Sonntag werden die Profis im Einzel ihre Kräfte messen und sich in den Disziplinen Baumstammweitwerfen, Steinstoßen, Gewichthochwurf, Fassrollen, Stammslalom, Bogenschießen und Tauziehen beweisen. Ein weiterer Schwerpunkt der schottischen Spiele ist die Musik. Verschiedene Dudelsackbands, die so genannten Pipes and Drums, werden das gesamte Wochenende im Park rund um das Wasserschloss aufspielen – auch für sie gibt es am Samstagmittag einen großen Wettbewerb.

Um die Wettbewerbe herum findet ein schottischer Markt mit buntem Angebot statt. Ein Whisky-Fachmann wird seinen Stand mit über 50 Sorten des „Lebenswassers“ zum Verkosten aufbauen.

Info: Die Tageskarte kostet zwölf Euro, die Wochenendkarte 17 Euro. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen die Hälfte, eine Familienkarte gibt es für 30 Euro. Weitere Infos unter www.highland-games.info.

> Ultimate Frisbee-WM in Heidelberg: Am Samstag beginnt die Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee für Mannschaften unter 24 Jahren Auf dem Gelände des Heidelberger Spot-Clubs fliegen dann die Scheiben. Viele der Spiele haben freien Eintritt. Mehr hier

> "Rund ums Schloss" Edingen-Neckarhausen: Straußwirtschaften, Ortsmeisterschaft, Kulinarik und Kunst. Das alles und mehr wird am Samstag und Sonntag in Edingen-Neckarhausen geboten. 14 Vereine und Organisationen sind in diesem Jahr wieder mit dabei, bieten Programm, Musik und Leckereien für hoffentlich viele Gäste aus Nah und Fern. Mehr hier

> Altstadtfest Neckargemünd: Am Samstag feiert die Neckargemünder Altstadt. Von 14 bis 24 Uhr in der Hauptstraße und am Neckarlauer das zweite große Altstadtfest. Nahezu 50 Vereine, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Geschäfte und Restaurants beteiligen sich mit Informationsständen, Mitmachangeboten und kulinarischen Köstlichkeiten. Mehr hier

> Sommerfest im Heidelberger Schloss: Am Sonntag, 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, wird im Schlossgarten gefeiert: Die Staatlichen Schlösser und Gärten laden von 11 bis 16 Uhr zum Sommerfest mit Picknick in den Hortus Palatinus ein. Das Programm orientiert sich am Jahresthema „Ziemlich gute Freunde – Frankreich und der deutsche Südwesten“: Jongleure, Märchenerzähler und Musiker warten auf die Gäste. Verpflegung kann man sich selbst mitbringen oder vor Ort kaufen, Grillen ist verboten. Der Eintritt zum Garten ist frei, wer mit einem selbstgebastelten Freundschaftsbändchen in den deutsch-französischen Nationalfarben kommt, kann auch umsonst in den Schlosshof; die Materialien liegen am Schloss aus. Bei Regen fällt das Fest aus.

> Open-Air-Kino Schriesheim: Französisches Flair können Besucher am Samstag, 13. Juli, genießen, wenn der Förderkreis Partnerschaft Schriesheim-Uzès zum "Open-Air-Kino unterm Apfelbaum" lädt. An diesem Abend verwandelt sich der Aussiedlerhof Ringelspacher in ein kleines Stück der Grande Nation. Mehr hier

> Dorfplatzfest Altenbach: Am Samstag, 13. Juli startet das Festprogramm ab 15 Uhr im Ortsmittelpunkt. Musik machen die "T-Band" und die "Au-Brothers". Fürs Kulinarische zuständig Essen und Trinken sorgt die Dossenheimer "Beans of Joy", Kuchen vom MGV Liederkranz selbst und Burger, Sandwiches, Würstchen und vegetarisches aus Bernd Müllers "Foodliner" Mehr hier

> "Sport und Spiel am Wasserturm": Die Sportvereine der Region haben ein breites Angebotsprogramm – wie breit es ist, können Besucher am Sonntag, 14. Juli, zwischen 11 und 18 Uhr bei „Sport und Spiel am Wasserturm“ erfahren. Der Sportkreis Mannheim und der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim bieten den Sportvereinen aus Mannheim, der Bergstraße und dem Rhein-Neckar-Kreis bereits zum 30. Mal die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Mehr hier

> Heilbronner Kinderfest: Wer würde nicht einmal gerne mit leuchtender Farbe einen großen Lastwagen bemalen, den Astronautentest machen oder in einem richtigen Kart sitzen? Beim Heilbronner Kinderfest der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ist das und noch viel mehr möglich. Fast 70 Aussteller und Institutionen stellen sich am Samstag, 13. Juli, vor. Über 6000 Kinder werden erwartet.

70 Aussteller und Institutionen wollen den Kindern beim Kinderfest in Wertwiesenpark einen unvergesslichen Tag bescheren. Foto: HMG/Jürgen Häfner

„Alles aufzuzählen, das geboten wird, ist nahezu unmöglich“, ist HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch begeistert. Ob auf einem Ballparcours, bei Wasserspielen oder im Judo-Schnuppertraining – bei der 64. Auflage können sich sportbegeisterte Kinder voll austoben. Aber auch die Kreativität der Kleinen wird gefragt sein. So lädt Möbel Rieger zum Bemalen eines Lkw ein, das Team des Abenteuerspielplatzes im Kreuzgrund stanzt mit den Kindern besondere Schlüsselanhänger, die Kreissparkasse Heilbronn ist mit einem Kletterturm vor Ort und die Tanzgruppe von „Drei᠆klanG“ fordert zum Mittanzen auf. Clowns, Artisten, Jongleure und Seilläufer des Circus Francesco Rieger geben einen Einblick in das, was seit Anfang Juli täglich im neuen Möbelhaus im Neckargarten geboten wird.

Wer mit der Robert-Mayer-Sternwarte die Sonne beobachten will, sich beim Baseball ausprobieren möchte oder gerne ein echtes Segelflugzeug der Fliegergruppe Heilbronn erforscht, ist beim Heilbronner Kinderfest ebenfalls richtig aufgehoben.

Die Stationen verwandeln den Park zwischen 10 und 17 Uhr in ein Spiele-Paradies. Sämtliche Mitmachaktionen sind für alle Besucher kostenlos. Und auch die Bereiche gesunde Ernährung sowie Technik und Wissenschaft dürfen beim Heilbronner Kinderfest nicht fehlen. So wird mit Bastelaktionen und Obst-Kostproben den Kindern das Thema gesunde Ernährung näher gebracht.

Im Buga-Jahr darf die Gelegenheit nicht fehlen, seinen eigenen „Buga-Zwerg“ herzustellen. Am Stand von Illig Maschinenbau können die Kinder sich ihren „Karl“ selbst formen und gleich mit nach Hause nehmen.

Während die Kinder an den Ständen beschäftigt sind, können sich die Mütter beim Infostand der Kontaktstelle Frau und Beruf über den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienpause informieren, und die Väter können ganz bestimmt beim Torwandschießen des VfR Heilbronn ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Erstmals ist das Kiwanis-Kinder-Fußballturnier fest in das Heilbronner Kinderfest integriert und die Teilnahme an der Wertwiesen-Rallye wieder für alle Kinder offen.