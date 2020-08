Mannheim. (wit) Die Emotionen sind ihm deutlich anzumerken: Daniel Hopp, Chef der Mannheimer SAP Arena, haben nicht nur die wirtschaftlichen Folgen des kompletten Lockdowns für sein Haus bis ins Mark getroffen. Im RNZ-Interview berichtet er, wie die Situation ihm und seinem Team zu schaffen macht.

Herr Hopp, wie geht es Ihnen fast ein halbes Jahr, nachdem die Corona-Krise über Nacht den kompletten Stillstand in Ihrer Halle ausgelöst hat?

Persönlich geht es mir gut; ich bin gesund und fit. Beruflich ist es für uns als Betreiber einer Veranstaltungsstätte eine ganz schwierige Zeit. Wir sind seit Mitte März im kompletten Lockdown; unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit; unsere Dienstleister sind auf Null gestellt. Und wir werden sicherlich auch die letzten sein, die wieder auf den Markt zurückkehren.

Wie haben Sie das alles damals empfunden, und wie stellt es sich für Sie heute dar?

Am Anfang war das ja eher ein schleichender Prozess. Da hat das alles ausgesehen, als wäre es eine kleine Welle – und am Ende war es dann doch eine Lawine. Irgendwie ist das für mich auch heute noch alles ein Stück weit surreal. Überlegen Sie doch nur: Die Arena wurde dafür gebaut, dass dort Emotionen ausgelebt werden können und dass positive Energie freigesetzt wird. Und jetzt liegt sie da und schläft. Das ist einfach nur traurig.

Wie haben denn Ihre Angestellten auf die Situation reagiert?

Mit großem Verständnis und großer Solidarität mit unserem Unternehmen. Wir haben viel miteinander gesprochen und uns immer bemüht, einander zu unterstützen. Das hat bisher hervorragend funktioniert. Mein großes Ziel ist es, dass hier jeder Arbeitsplatz erhalten bleibt. Dafür tue ich alles, was in meinen Kräften steht.

Was fehlt Ihnen am meisten seit dem Lockdown?

Das Interagieren und Austauschen mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Wir sind ein junges und dynamisches Team, das großen Spaß an seiner Arbeit hat. Es ist einfach toll, wenn man die Freizeit anderer Menschen gestalten und sie glücklich machen kann. Und genau das fehlt uns allen hier.

Wie sieht derzeit Ihr persönlicher Arbeitsalltag aus?

In den ersten Wochen des Lockdowns habe ich viel von zu Hause aus gearbeitet. Aber der persönliche Austausch ist dadurch nicht zu ersetzen, und deshalb komme ich seit ein paar Wochen wieder regelmäßig ins Büro, auch wenn nicht viele Kolleginnen und Kollegen da sind. Die Arbeit an sich ist nicht unbedingt weniger geworden, aber man arbeitet halt mehr für sich allein.

Stehen Sie in Kontakt mit der Stadt Mannheim wegen der Situation?

Ja, regelmäßig, mit der Verwaltung, mit dem Gesundheitsamt, auch mit dem Oberbürgermeister. Natürlich kann derzeit keiner sagen, wie es weiter geht, aber eine gewisse Planungsperspektive wäre schon wichtig für uns. Wir sind mit dem Veranstaltungsverbot bis Ende Oktober konfrontiert, machen uns aber auch parallel dazu schon Gedanken darüber, wie wir dann hoffentlich ab November wieder arbeiten können, für eine gewisse Zeit eben erst mal mit Abstands- und Hygieneregeln.

Wie haben die Konzertveranstalter auf die Situation reagiert?

Wir sind nach wie vor auch in ständigem Kontakt mit Veranstaltern, fast täglich. Wir mussten neue Termine finden, Verträge umschreiben oder auflösen und Organisatorisches klären. Toll ist, dass es auch auf diesem Gebiet von Anfang an eine große Solidarität untereinander gab. Alle waren und sind bemüht, die Problematik Hand in Hand zu lösen.

Gab es Reaktionen vonseiten des Publikums auf die Situation?

Ja, wir haben viele positive und aufmunternde Rückmeldungen bekommen – und auch zahlreiche Fragen bezüglich der Rückerstattung von Eintrittsgeldern beziehungsweise eventueller neuer Termine. Wir haben auf jede Frage geantwortet, auch wenn es oft ein bisschen gedauert hat, da es ja wirklich viele waren.