Heidelberg. (RNZ) Das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen wird dieses Jahr wegen des Coronavirus ausfallen. Der Schriesheimer Mathaisemarkt soll am Freitag aber beginnen. Die eine Schule richtet ihren Tag der offenen Tür aus, die andere nicht. Das Dilemma: Zwar gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) Handlungsempfehlungen für Organisatoren und Veranstalter und benennt Risikofaktoren. Entscheiden müssen die Verantwortlichen vor Ort aber selbst. Keine leichte Aufgabe. Die Verunsicherung ist spürbar.

"Nach aktuellem Stand sind Veranstalter selbst gehalten, anhand der Empfehlungen des RKI eine entsprechende Risikoeinschätzung vorzunehmen und in eigener Verantwortung über eventuell erforderliche Maßnahmen zu entscheiden", sagt Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises, auf Anfrage. Die Risiken seien schließlich nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß: "Daher ist es momentan noch eine Einzelfallentscheidung, wo und wann eine Veranstaltung abgesagt wird." Immerhin hilft das Landratsamt dabei: "Selbstverständlich steht unser Gesundheitsamt unterstützend bei der jeweiligen Entscheidungsfindung zur Verfügung", so Adameit.

Zu den Risikofaktoren zur Übertragung von Sars-CoV-2 zählen laut RKI größere Menschenmengen, die Teilnahme älterer Menschen, die Dauer von Veranstaltungen oder die "enge Interaktion", etwa beim Tanzen. Aspekte sind auch, ob es in der Umgebung schon Infektionen gibt oder ob die Möglichkeiten für die Händehygiene begrenzt sind. Selbst die Belüftungsmöglichkeiten der Veranstaltungsräume können ein Kriterium sein. Dieser Expertenrat nimmt keinem die Entscheidung ab. Nicht im Schriesheimer Rathaus und nicht im Rathaus von Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Dessen Oberbürgermeister Marc Weigel hat das für Mitte März geplante Mandelblütenfest, das vor allem im Freien stattfindet, "aus präventiven Gründen" abgesagt.

"Die Stadtverwaltung muss davon ausgehen, dass das Coronavirus auch Neustadt erreichen wird, auch wenn es derzeit noch keinen bestätigten Fall gibt", heißt es in einer Erklärung der Verwaltung. Auf Anraten des Verwaltungsstabes, des Gesundheitsamtes und entsprechender Empfehlungen auf Grundlage des RKI habe er diesen Entschluss gefasst, so Weigel.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, aber eine Ausrichtung des Festes mit nahezu 30.000 Besuchern im vergangenen Jahr auf engstem Raum sei nicht vertretbar. Die potenzielle Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr sei zu groß. Außerdem würden durch das Fest viele Hilfsorganisationen und sanitäre Einsatzkräfte gebunden, "deren Ressourcen wir zur Zeit schonen müssen".

Der Mathaisemarkt in Schriesheim, bei dem zwischen 6. und 15. März rund 100.000 Besucher in der 15.000-Einwohner-Stadt erwartet werden, soll dagegen – Stand Mittwoch – weiterhin stattfinden. "An der Faktenlage hat sich nichts geändert", sagte Ordnungsamtsleiter Achim Weitz. "Nach Abwägung aller Risiken und der Verhältnismäßigkeit halten wir an unserer Entscheidung fest." Von Absagen anderer Veranstalter wolle man sich nicht beeinflussen lassen, gleichzeitig erzeuge die Situation neuen Druck. "Einheitliche Regeln würden uns da weiterhelfen", so Weitz. "Aber das ist nun mal nicht die Realität. Stattdessen werden Tage der offenen Tür an Schulen abgesagt, während in der SAP-Arena Eishockeyspiele mit 10.000 Besuchern stattfinden."

Wie unterschiedlich die Lage interpretiert wird, zeigt sich auch innerhalb Schriesheims: Das private Heinrich-Sigmund-Gymnasium (HSG) schickte am Montag zwölf Schüler nach Hause, die in den Ferien in Südtirol Urlaub gemacht hatten – nur um am Nachmittag zu erfahren, dass die entsprechenden Gegenden gar nicht auf der Liste von Risikogebieten des RKI standen. "Da haben wir ein bisschen voreilig gehandelt", sagt Schulleiter Wolfgang Metzger am Mittwoch.

An der Entscheidung, den Schulball Ende März zu verschieben und alle Schulstaffeln des HSG vom Mathaisemarktlauf abzumelden, hält er dennoch fest. "Wir haben unseren Schülern auch empfohlen, das Fest zu meiden", so Metzger. "Ob sie das tun, ist ihnen überlassen." Seine Kollegen von Kurpfalz-Realschule und -Gymnasium wollen dagegen mit ihren Acht- beziehungsweise Zehntklässlern in der kommenden Woche das Gewerbezelt auf dem Volksfest besuchen, um für eine handwerkliche Ausbildung zu werben.

Die Ladenburger Merian-Realschule zeigte sich eher vorsichtig und sagte ihren für Mittwoch, 4. März, geplanten Tag der offenen Tür ab. Rektor Stefan Baust versicherte, dass es sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme" handele, Verdachtsfälle unter Schülern und im Kollegium gebe es nicht. Wegen der erwartet großen Besucherzahl und der damit verbundenen räumlichen Enge im Gebäude und habe sich die Schulleitung zu der Maßnahme entschlossen. Die Kurpfalz-Realschule in der Nachbarstadt Schriesheim richtete ihren Tag der offenen Tür am Dienstag dagegen wie geplant aus. Relativ gelassen ist man auch an der Großsachsener Grundschule. "Nächste Woche sind die Elternabende aller Klassen, und diese werden nach derzeitigem Stand nicht abgesagt", so Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß.

Dass das Privatgymnasium Weinheim seinen für den 11. März geplanten Elternsprechtag abgesagt hat, machte in Weinheim schnell die Runde. Schulleiterin Sabine Rahn ordnet die Entscheidung im RNZ-Gespräch indes als wenig spektakulär ein: Unter anderem, weil die Privatschule im November einen Elternsprechtag anbiete und nach den pädagogischen Konferenzen im Januar Eltern gezielt kontaktiere, sei der Termin im März ein "Nice to have". Dieses lasse die Schulleitung angesichts der aktuellen Lage ausnahmsweise weg. Die Elternabende sollen aber Mitte des Monats stattfinden.

Dasselbe gilt für die Schwimmkreismeisterschaften, die am Sonntag im Hallenbad HaWei steigen. Die Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche werden von der TSG Weinheim ausgerichtet. Veranstalter ist jedoch der Badische Schwimmverband. Dessen Vorsitzender im Schwimmkreis Mannheim, Martin Seitz, richtet sich nach den Verhaltenshinweisen des Deutschen Schwimm-Verbands. Dort wird dazu geraten, frühzeitig das Gesundheitsamt zu kontaktieren – aber nur, wenn Gäste aus Risikogebieten erwartet werden. Das ist bei Kreismeisterschaften naturgemäß nicht der Fall. "Außerdem sind uns alle Teilnehmer namentlich bekannt", so Seitz. Da es sich bei den meisten Zuschauern um Verwandte handle, könne der Veranstalter wohl fast alle Besucher ermitteln, die ins HaWei kommen.

Wie unterschiedlich der Umgang mit den RKI-Empfehlungen sein kann, zeigt sich schließlich auch in Ludwigshafen. Hier hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die für Sonntag geplante Trauerfeier für den verstorbenen Alt-OB und Ehrenbürger Werner Ludwig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auch der Tag der offenen Tür der örtlichen Musikschule wurde abgesagt.