Polizeibeamte kontrollieren auf der Karlshöhe, einem beliebten Park im Süden der Stadt, die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus. Wer sich derzeit nicht an die geltenden Ausgangsbeschränkungen hält, erntet viel Feindseligkeit Wer Verstöße bei der Polizei meldet, ebenso. Dabei sagen Experten, dass hinter dem Anschwärzen eigentlich ein positiver Gedanke steckt. Foto: dpa​

Rhein-Neckar. (pol/rl) Das Polizeipräsidium Mannheim war am Wochenende mit 70 zusätzlichen Streifen für Corona-Kontrollen im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei in Heidelberg und Mannheim war ebenfalls mit je einem Boot dabei.

Laut Polizei kam es trotz Lockerungen der Verordnungen und Geschäftsöffnungen am Samstag zu keinem "Run" auf die Geschäfte in den Innenstädten von Mannheim und Heidelberg. Es seien zwar mehr Menschen unterwegs gewesen, als in den Tagen zuvor, allerdings gab es nur vereinzelt Warteschlangen vor den Geschäften. Im Großen und Ganzen wurden die Abstandsregeln eingehalten, hieß es.

Auch beim Verkehr in Mannheim und Heidelberg gab es keine größeren Probleme: Der Verkehr nahm zwar zu, stellte die Einsatzkräfte jedoch vor keine größeren Herausforderungen.

Insgesamt kontrollierten die Beamten des Präsidiums 90 Fahrzeuge und fast 1200 Personen im Zuständigkeitsbereich. Dabei wurden 71 Verstöße festgestellt, davon 47 in Mannheim, 9 in Heidelberg und 15 im Kreisgebiet. Es handelte sich ausschließlich um Zuwiderhandlungen gegen die Mindestabstandsregel und gegen das Kontaktverbot, sich mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit aufzuhalten.

Am Wochenende beobachteten die Einsatzkräfte wieder eine Zunahme der Verstöße, die sich allerdings nach wie vor auf einem niedrigen Level bewegen. Dies hänge mit den Lockerungen der Corona-Verordnungen zusammen und dass sich wie beschrieben mehr Menschen in den Innenstädten aufgehalten haben.

Ausfälliger Kunde in Eppingen

Zu einem ernsteren Zwischenfall war es am Freitag in Eppingen gekommen. Hier hatten die Security-Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Eisenbahnstraße um 11.27 Uhr der Polizei einen randalierenden Kunden gemeldet.

Der 55-Jährige hatte sich geweigert zum Einkaufen einen Einkaufswagen zu benutzen. Darauf angesprochen wurde er gegenüber einem Marktmitarbeiter sowie zwei Security-Mitarbeitern ausfällig. Auch andere Kunden wurden von dem 55-Jährigen angegangen.

Die Polizei bittet hier weitere Geschädigte und Zeugen sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter der 07262/60950 in Verbindung zu setzen.