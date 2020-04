Eberbach. (me) Die GRN-Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim gehen schrittweise wieder in den Normalbetrieb über und nehmen erstmals seit Mitte März wieder regulär stationäre Patienten auf. Das teilte eine Kliniksprecherin am Dienstagvormittag mit. In Eberbach waren am Dienstag noch zwei Verdachtspatienten in stationärer Behandlung. Tags zuvor waren es noch sechs, einer davon positiv getestet.

Nachdem die Zahl der Covid-19-Patienten und Corona-Neuinfektionen in der Metropolregion Rhein-Neckar deutlich zurückgegangen ist, haben die Verantwortlichen der GRN-Kliniken entschieden, ihre Häuser für planbare Eingriffe und Klinikaufenthalte schrittweise wieder zu öffnen. Ein Teil der Betten, vor allem auf Intensivstation, wird für Corona-Patienten reserviert bleiben. Der seit Mitte März bestehende Notfallbetrieb mit erweiterten Isolier- und Intensivstationen kann laut Klinik bei Bedarf jederzeit innerhalb weniger Tage wieder aufgenommen werden.

Nun sollen vorrangig diejenigen Patienten stationär aufgenommen werden, bei denen der ursprünglich für nach dem 16. März vereinbarte Behandlungstermin von Seiten der Klinik abgesagt wurde. Dadurch sollen Wartelisten abgebaut und notwendige Therapien nicht weiter aufgeschoben werden. Das betrifft unter anderem Patienten, bei denen ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk geplant ist, aber auch solche mit geplanten Eingriffen für eine weiterführende Diagnostik oder Therapie im Herzkatheterlabor oder mittels eines endoskopischen Eingriffs. In der Regel werden die betreffenden Patienten von der jeweiligen Fachabteilung kontaktiert.

Mit ausschlaggebend für die stationäre Aufnahme ist die Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient nach einer Operation auf der Intensivstation aufgenommen werden muss. Wegen des erhöhten Infektionsrisikos sollen Besuche bei den stationär aufgenommenen Patienten weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich bleiben.

Update: Dienstag, 21. April 2020, 17.02 Uhr

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die traurige Nachricht zuerst: Ein unter 50 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag in einer Heidelberger Klinik verstorben. Er war mit dem Coronavirus infiziert. Die geht aus einer Mitteilung des zuständigen Gesundheitsamtes hervor. Es ist das dritte Todesopfer aus einer Kommune des Rhein-Neckar-Kreises.

Jetzt die gute Nachricht: Die Personalsituation an den GRN-Kliniken in Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach ist laut einer Sprecherin des Klinikverbundes "gut". Alle seien im üblichen Rahmen an Bord, gut vorbereitet und hoch motiviert. Die Mitarbeiter würden noch nicht am Limit arbeiten. "Hoffen wir, dass das so bleibt", sagte die Sprecherin auf RNZ-Anfrage.

Und so sieht die aktuelle Lage in Bezug auf das Coronavirus – Stand 26. März, vormittags – in den Kliniken des Rhein-Neckar-Kreises aus:

> GRN-Klinik Schwetzingen: Fünf bestätigte – also positiv getestete – Fälle, davon befinden sich zwei Personen auf der Intensivstation, drei isoliert von anderen Patienten auf der Normalstation.

> GRN-Klinik Sinsheim: Sieben Patienten liegen isoliert auf Normalstation, darunter zwei bestätigte und fünf Verdachtsfälle, bei denen das Ergebnis des Tests noch aussteht. Drei Patienten werden auf der Intensivstation beatmet.

> GRN-Klinik Weinheim: Zehn Patienten liegen isoliert auf Normalstation, davon sechs bestätigte und vier Verdachtsfälle. Ein Patient wird beatmet.

> GRN-Klinik Eberbach: aktuell vier Verdachtsfälle, kein bestätigter Fall.

In sämtlichen GRN-Kliniken gilt weiterhin ein generelles Besuchsverbot. Davon betroffen sind auch das Seniorenzentrum Schwetzingen und die Betreuungszentren des Klinikverbundes in Sinsheim und Weinheim. Ausnahmeregelungen müssen in allen Einrichtungen individuell vereinbart werden und betreffen beispielsweise Besuche bei sterbenden Patienten. Zudem nehmen sowohl die GRN-Kliniken für Geriatrische Rehabilitation als auch das Seniorenzentrum und die Betreuungszentren derzeit keine neuen Patienten und Bewohner auf.

Nach wie vor gilt in den Kliniken ein Aufnahmestopp für alle Patienten mit verschiebbaren stationären Eingriffen und Behandlungen. Auch ambulante Operationen, die nicht unbedingt durchgeführt werden müssen, werden verschoben, heißt es in einer Mitteilung. Akut kranke und Notfall-Patienten, für die ein stationärer Klinikaufenthalt unabdingbar sei, würden weiterhin medizinisch und pflegerisch umfassend versorgt.

> Nicht betroffen von den Einschränkungen des Klinikbetriebs ist die Geburtshilfe in den Kliniken Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim: Schwangere können weiterhin bei medizinischer Notwendigkeit die Sprechstunden der geburtshilflichen Abteilungen wahrnehmen und selbstverständlich dort ihr Kind zur Welt bringen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vater oder eine andere Vertrauensperson darf – vorausgesetzt es besteht kein Verdacht auf eine Corona- oder sonstige ansteckende Infektion – die Schwangere während der Geburt begleiten. Auch die Unterbringung im Familienzimmer ist weiterhin auch für den Vater möglich. Weitere Besuche bei Mutter und Kind sind derzeit nicht gestattet.

"Im Kreißsaal herrscht Routinebetrieb, daher sind unsere Geburtshilfe-Teams recht gelassen", sagt die GRN-Sprecherin. "Bisher hatten wir in keiner unserer Kliniken eine positiv getestete Schwangere zur Entbindung", ergänzt sie. Aber auch auf diesen Fall sei man vorbereitet. Und noch eine gute Nachricht: Seit dem 12. März wurden in der Schwetzinger Klinik 36, in Sinsheim 46 und Weinheim 33 Kinder geboren.

> Wie sieht es beim Personal aus? Wurden neue Mitarbeiter akquiriert, vielleicht sogar aus dem Ruhestand geholt? "Durch die Absage von geplanten Operationen und anderen verschiebbaren stationären Aufenthalten wurden klinikintern Ärzte- und Pflegepersonal frei, das, soweit nötig, internistisch-intensivmedizinisch nachgeschult wird", erläutert die GRN-Sprecherin.

Bis jetzt habe man noch keine zusätzliche Unterstützung angefordert. Es gebe aber bereits Kontakte zu medizinischem Fachpersonal außerhalb der Klinik, das angeboten habe, ehrenamtlich zu unterstützen. Intern habe man zudem die Möglichkeit, Teilzeit-Verträge aufzustocken und Aufgaben anders zu verteilen. "Beispielsweise haben sich – derzeit für andere Aufgaben freigestellte – Betriebsrats-Mitglieder, die aus der Pflege kommen, angeboten, in der Pflege mitzuhelfen, sollte es in den kommenden Tagen und Wochen personell eng werden", sagt die Sprecherin.

> Gibt es genügend Schutzkleidung und Desinfektionsmittel in den GRN-Kliniken? "Im Moment noch, ja", lautete die vorsichtige Auskunft. Wobei es bekanntlich ja immer noch Lieferengpässe bei der Schutzkleidung gebe. "Das ist schon ärgerlich: Bereits seit Tagen wird den Kliniken und Heimen bundesweit versprochen, dass Schutzkleidung verteilt wird. Allerdings ist davon bis jetzt nichts im Rhein-Neckar-Kreis angekommen", sagt die Sprecherin. Glücklicherweise habe man Spenden von Unternehmen aus der Region erhalten, so dass man vorläufig gut über die Runden komme.

> Wie gehen die Patienten mit der aktuellen Situation um? Haben sie Verständnis für die Maßnahmen – etwa, dass sie keinen Besuch empfangen können? Bislang, so die Auskunft der Kliniken, habe es diesbezüglich keine Beschwerden gegeben.