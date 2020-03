Heidelberg. (RNZ). Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen haben Bund und Länder beschlossen, dass die allermeisten Läden geschlossen werden. Um als Einzelhändler überleben zu können, sind nun gerade kleinere Geschäfte darauf angewiesen, dass sie weiterhin Dinge verkaufen – und sie etwa per Fahrrad oder Post ausliefern. Um die Einzelhändler zu unterstützen, listet die RNZ die Geschäfte im Heidelberger Umland auf, die weiterhin für ihre Kunden da sind.

Inhaber weiterer Geschäfte, die ebenfalls weiter Produkte liefern und in diese Liste aufgenommen werden wollen, melden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die entsprechenden Informationen mit. Diese Liste der Einzelhändler wird regelmäßig aktualisiert. Die Redaktion prüft jede Meldung. Ein Anrecht auf Veröffentlichung besteht nicht.

Buchhandel

Buchhandlung Worring

Hauptstraße 6, 69221 Dossenheim

06221 / 869259

worringOHG@aol.com

www.worringohg.de

Kleidung/Stoffe/Accesoires

Benetton

Hauptstraße 80, 74821 Mosbach

06261-893438

benetton-mosbach@t-online.de

www.benetton.com

Marina´s Kinderstübchen - Second Hand für Kids und Mamas

Bahnhofstr. 53 , 74743 Seckach

06296 / 9276330

marinaskinderstuebchen@roeserweb.de

www.MarinasKinderstuebchen.de

Panama Outdoorfashion + Shoes

Hauptstrasse 107, 69168 Wiesloch

06222 /664081

Info@panama-outdoor.de

www.panama-outdoor.de

Regine Maier Mode & Design

Q 5, 24, 68161 Mannheim

0621 / 4183280

regine.maier@opq.de

www.regine-maier.de

Die Stoff-Laube

Mannheimer Straße 12, Schwetzingen

Telefon: 06202 / 94 4000

Einrichtung/Elektro/Farben

BOY Farbenfachgeschäft

Kirchstrasse 4

69221 Dossenheim

06221 / 86 69 57

farben_boy@web.de

www.farben-boy.schlau-partner.de

Büroeinrichtung Arnold

Ludwig-Wagner-STr. 15, 69168 Wiesloch

06222 / 587990

www.bueroeinrichtung-arnold.de

Lichteck GmbH

M1,6, 68161 Mannheim

0621/23281

ma@lichteck.de

www.lichteck.de

Mode- und Bettenwelt Kreß

Hauptstr. 113-115

74931 Lobbach

06226/95140 oder 0172/7206897

info@kress-lobbach.de

kress-lobbach.de

Elektro Schneider

Hauptstr.92a, 69207 Sandhausen

06224 / 2457

schneider_elektro@t-online.de

www.elektrotreff.de/schneider-gbr

Geschenkartikel und Papierwaren

Firma Erwin Krauser - Büro-Schule-Hobby-Papeterie

Hesselgasse 37, 69168 Wiesloch

06222 / 92380

bestellung@erwin-krauser.de

www.erwin-krauser.de

Kosmetik

Seifenträume & Schöne Dinge Café

Steinsfurter Straße 50, 74889 Sinsheim-Steinsfurt

Telefon 07261 / 4063180

seifentraeume-sinsheim@t-online.de

www.seifentraeume-sinsheim.com

Schmuck und Uhren

Uhren-Pippig

Hauptstraße 20, 74821 Mosbach

06261/15857

info@uhren-pippig.de

www.uhren-pippig.de

Wein

Vinotheca Ulrike Reißfelder

Hauptstraße 85/2, 69168 Wiesloch

06222 389804

genuss@vinotheca.com

www.vinotheca.com