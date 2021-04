Hockenheim. (RNZ) Anlässlich der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen in Hockenheim hat Oberbürgermeister Marcus Zeitler an die Bürger appelliert, sich an die derzeit geltenden Corona-Einschränkungen zu halten. Die in den vergangenen Wochen stetig angestiegenen Infektionen bereiten dem "besorgten Stadtvater" zunehmend Bauchschmerzen. "Die Pandemie hat uns seit März letzten Jahres im Griff, und gerade jetzt trifft es unsere Stadt ganz besonders", erklärt Zeitler in einem Rundschreiben.

Am Freitag verzeichnete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Hockenheim insgesamt 95 aktive Corona-Fälle und fünf Neuinfektionen. Zum Vergleich: In Brühl, das derzeit im Sprengel auf Platz zwei rangiert, waren es 41 aktive Fälle und zwei Neuinfektionen. Danach kommen Reilingen mit 40 aktiven Fällen (+ 6), Neulußheim mit 31 aktiven Fällen (+ 3), Schwetzingen mit 27 aktiven Fällen (+ 2), Oftersheim mit 24 aktiven Fällen (+ 4), Ketsch mit 20 aktiven Fällen (+ 2), Altlußheim mit 18 aktiven Fällen (+ 2) und Plankstadt mit 13 aktiven Fällen (+ 2).

Warum es in Hockenheim derzeit deutlich mehr Corona-Fälle gibt als in den umliegenden Gemeinden, kann sich im Rathaus niemand so richtig erklären. "Wir haben keinen bestimmten Infektionsherd ausmachen können, sondern haben ein diffuses Bild der Lage", so der OB. Die Infektionen verteilten sich über ganz Hockenheim. Aktuell müsse man davon ausgehen, dass die meisten Ansteckungen im privaten Bereich stattfinden, erklärt Zeitler und appelliert gleichzeitig an die Vernunft der Bürger. "Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Regeln wie Abstand einhalten, Maske tragen und die Einhaltung der erlaubten Kontakte", betont der Rathauschef. Ihm sei bewusst, dass es nach einer so langen Zeit immer schwieriger werde, Verständnis für diese Maßnahmen aufzubringen. Allerdings bedürfe es noch einmal einer gemeinsamen Anstrengung, um die derzeitige Situation zu meistern.

"Lassen Sie uns gemeinsam diese Zeit überstehen, sodass wir hoffentlich in naher Zukunft wieder zusammenkommen können", sagt Zeitler. Auch ihm fehlten die gemeinsamen Gespräche und die verschiedenen Veranstaltungen, wo man sich begegne und zusammen die Gemeinschaft lebe.