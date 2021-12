Thorsten Riehle will die Bühne des Mannheimer „Capitol“ so lange wie möglich bespielen. Das Foto entstand im Juni beim Abschlusskonzert der Live-Stream-Reihe „Rockt zu Hause“. Foto: Alfred Gerold

Von Carsten Blaue

Mannheim/Weinheim. Die vierte Corona-Welle hat auch die Kulturzentren in der Region und die Mannheimer SAP-Arena schwer getroffen. Deren Geschäftsführer, Daniel Hopp, verliert langsam die Geduld mit der Politik. Die Situation sei schlimmer als im Vorjahr, unterstreicht auch Thorsten Riehle, der Leiter des Mannheimer "Capitol": "Ich kann sie nur als dramatisch umschreiben." Gleichwohl betonen er und auch Michael Wiegand vom "Café Central", dass Gäste und Publikum in ihren Häusern nichts zu befürchten haben.

"Zunächst will ich einmal vorausschicken", so Riehle auf RNZ-Anfrage, "dass Besuche in Kultureinrichtungen nach allen vorliegenden Zahlen keine Treiber der Pandemie sind. Das ist auch erklärlich, da sich die Besucherinnen und Besucher während ihres Aufenthalts am Sitzplatz mit Maske auf das Programm konzentrieren." Im "Capitol" komme noch hinzu, dass die neue Lüftungsanlage permanent die Luft umwälze und bis zu sechs Mal in der Stunde komplett mit Frischluft austausche.

"Wir konnten das Vertrauen der Besucherinnen und Besucher aufbauen und hatten wirklich gute Zahlen. Seit Ende November hat sich das völlig verändert." Die Menschen würden zunehmend wegbleiben und ihr Kartengeld zurückfordern: "Die bisherige Solidarität, auf Kartenrückzahlung zu verzichten, gilt nicht mehr", so der "Capitol"-Chef. Die Anzahl der Anfragen beanspruche das Ticketing zunehmend, die Bearbeitungszeiten würden sich entsprechend verlängern. Riehle denkt trotzdem nicht daran, die Lichter erst mal eine Zeit lang auszumachen: "Solange es uns möglich ist, bringen wir alles auf die Bühne, was wir spielen können." Am Mittwoch hat das Capitol bekannt gegeben, ab Sonntag, 19. Dezember bis zum Jahresende die restlichen drei Veranstaltungen ausschließlich zu streamen.

Riehle sagt, sein Team gehe verantwortungsvoll mit der Situation um: "Tägliche Tests aller Beteiligten, Maskenpflicht und Abstände sorgen dafür, dass wir uns im Haus sicher bewegen können." Zu seiner Gefühlslage befragt, meint er: "Neben der Unsicherheit, was noch alles auf uns zukommt, bleibt vor allen Dingen Müdigkeit und Frustration. Es fällt schwer, die Motivation hochzuhalten, aber wir stellen uns dieser Aufgabe und glauben daran, dass es nur besser werden kann. Wir entscheiden für jede Veranstaltung einzeln, da viele Tourneen und Veranstaltungen aufgrund der 50 Prozent-Kapazitätsbegrenzung abgesagt oder verschoben werden müssen." Schließlich appelliert Riehle an das Publikum: "Wer Kunst und Kultur in gewohnter Vielfalt auch in der Zukunft erleben möchte, muss sich jetzt solidarisch zeigen." Auch Michael Wiegand, Chef des Weinheimer "Café Central", fügt sich der Situation: "Was soll man auch machen? Wir können nur weiterarbeiten."

Bis zu sechs Mal hat er einzelne Konzerte bereits verlegt. Aber auch er lässt mit halber Belegung auf und passt sich an. So wird Weihnachten im Weinheimer Kulturzentrum nur mit lokalen Größen gefeiert. Für Bands aus dem Ausland lohne die Anreise bei halbem Publikum nicht, sagt Wiegand. Dennoch gibt es von Weihnachten an bis zum Jahreswechsel jeden Tag Programm, und die Fans könnten wirklich in Ruhe und ohne Bedenken feiern, sagt Wiegand. "Der Staat hat uns einen Virenfilter und eine Lüftungsanlage bezahlt. Bei uns gilt 2G-plus, vor der Tür haben wir ein Testzentrum. Und ab Januar gibt es auch Tests für die Geboosterten. Das halten wir für sehr sinnvoll." Zudem werde auf "Halligalli nach den Konzerten" verzichtet.

Bezüglich des Konzepts habe er sich auch mal mit der "Alten Feuerwache" in Mannheim ausgetauscht. Inzwischen, so der "Café Central"-Leiter, seien ja auch die Vorgaben der Landespolitik relativ klar, was geht und was nicht. "Aber es ist immer noch so, dass man sich alles selbst erarbeiten muss. Da kommt kein Brief vom Gesundheitsamt."

Von einem "Quasi-Lockdown" spricht Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Mannheimer SAP-Arena: "Aktuell gilt für Veranstaltungen das 2G-plus-Modell und eine Zuschauerbeschränkung auf 750. Mit dieser Zahl ist für uns nicht mal annähernd ein wirtschaftlicher Betrieb möglich." Über die politischen Vorgaben sagt er: "Die Situation beschäftigt und bedrückt gleichermaßen, die wirtschaftlichen Folgen für die Veranstaltungs- und Profisportbranche sind verheerend. 750 Zuschauer sind eine vollkommen willkürlich gewählte Zahl, die für jedes Veranstaltungshaus gleichermaßen gilt. Wir haben bislang jede Maßnahme positiv und verständnisvoll begleitet. Bei dieser Zahl fehlt mir aber jegliches Verständnis."

Auf RNZ-Anfrage betont Hopp in diesem Zusammenhang, dass die Branche ohne staatliche Hilfen nicht auskommen werde: "Wenn uns schon verboten wird, unseren Beruf auszuüben, dann brauchen wir zumindest wirtschaftliche Hilfen in dieser schwierigen Zeit." Man beobachte die allgemeine Pandemielage aufmerksam und mit Sorge. "Darüber hinaus befinden wir uns in ständigem Austausch mit den örtlichen Behörden und reagieren umgehend auf gesetzliche Änderungen", so Hopp.