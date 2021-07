Von Andrea Döring

Mannheim. Den Himmel über Mannheim hat Tim Eggert an seinem Arbeitsplatz voll im Griff. Im Tower des City-Airports dirigiert er die Flugzeuge, die hier starten und landen. Mit gerade mal 20 Jahren ist Eggert der jüngste Fluglotse Deutschlands. Erst im vergangenen Jahr hat er Abitur gemacht. Trotz Corona bestand er Anfang Mai die schwierige Fluglotsen-Abschlussprüfung. Und übernimmt große Verantwortung.

Nicht jeder erfüllt die Anforderungen, die dieser Beruf mit sich bringt. Für die Skyline Mannheims am Horizont hat Eggert keinen Blick. Hoch über der Start- und Landebahn weist er auf Englisch konzentriert ein ankommendes Flugzeug ein. Neben guten Fremdsprachenkenntnissen ist Kopfrechnen ebenfalls wichtig. Eine hohe Flexibilität und räumliches Vorstellungsvermögen muss ein Fluglotse ebenso aufweisen. Dazu kommen ein gutes Gedächtnis, Interesse an Technik, ein überdurchschnittliches Konzentrationsvermögen. Teamfähigkeit, Belastbarkeit, hohes Verantwortungsbewusstsein und hundertprozentige Sehkraft als weitere Voraussetzungen.

"Wenn ein Jet unvorhergesehen langsamer fliegt, muss man ganz schnell die Pläne ändern können, ohne in Stress zu geraten", erzählt Eggert. Dem hohen Anforderungsprofil entsprechend kann ein Fluglotse viel Geld verdienen. Doch die meisten halten den Stress nicht bis zum Rentenalter durch. Mit 45 bis 50 Jahren hören sie auf oder orientieren sich neu, etwa als Ausbilder. Bereits während der Lehrzeit gibt es rund 3800 Euro brutto. Schon ein Jahr nach dem Schulabschluss am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium in Speyer konnte sich Eggert eine eigene Wohnung leisten.

Zwar muss man das Abitur haben, wenn man Fluglotse werden will. Doch es gibt keinen "Numerus clausus". Allerdings ist der Eignungstest für ganz Europa zertifiziert. Ihn bestehen nur fünf Prozent der Bewerber. Neben Mannheim gibt es in Europa wenige weitere Organisationen, die Fluglotsen ausbilden, etwa die Deutsche Flugsicherung im hessischen Langen. Den theoretischen Teil seiner Schulung absolvierte er in Prag. Meteorologie und Navigation gehören zu den Fächern, die die Ausbilder in dem Kurs vermitteln. Ein halbes Jahr lernen die angehenden Fluglotsen aus ganz Europa Theorie und üben am Simulator.

"Mit Beamern und 360-Grad-Leinwänden hat man kaum das Gefühl, in einem Kellerraum zu sitzen", erinnert sich Eggert. "Pseudopiloten" sitzen an einem weiteren Simulator in einem anderen Kellerraum und sprechen mit den Auszubildenden bei imaginären Starts und Landungen. "Auch mit dem Wetter kann man über den Simulator spielen", erklärt Eggert. Ein weiteres halbes Jahr sitzt im Tower ein Ausbilder neben dem Schüler und weist ihn ein. Von den Fähigkeiten und der Schnelligkeit des Schülers, aber auch einer bestimmten Mindeststundenzahl hängt der Prüfungstermin ab.

"Ich war weder schnell noch langsam, aber wegen Corona herrschte wenig Verkehr", so Eggert. Pro Jahr gibt es am City-Airport 35.000 bis 40.000 Flugbewegungen. Neun Fluglotsen arbeiten in Schichten mit ein oder zwei Personen von 6 bis 21 Uhr. "Für Notfälle, etwa dem Transport von Organspenden, machen wir auch danach auf", erklärt Eggert. Die Rhein-Neckar-Air fliegt zu normalen Zeiten Berlin, Hamburg und Sylt an. Neben Privatjets großer Firmen aus der Metropolregion fliegen Frachtjets von und nach Paris und Bologna. Diese Mischung ist ungewöhnlich für deutsche Flughäfen.

Eggert hätte sich auch vorstellen können, Pilot zu werden. "Mit 14 habe ich mit dem Segelfliegen angefangen. Ich wusste schon früh, dass ich auch beruflich mit der Fliegerei zu tun haben möchte", erzählt er. Sein Vater, Dirk Eggert, war selber Fluglotse. Mittlerweile arbeitet der 55-Jährige in der Geschäftsführung von Rhein-Neckar-Air und des Flugplatzes. Hoch über den Dächern Mannheims tritt Tim Eggert in Vaters Fußstapfen.