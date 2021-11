Ludwigshafen. (cab) Im Werksteil Süd der BASF in Ludwigshafen hat es am gestrigen Sonntagmorgen um 6 Uhr eine Betriebsstörung gegeben. Wegen eines Lecks konnte Chlorgas austreten. Neun Mitarbeiter und zwei Einsatzkräfte atmeten es ein. Zehn von ihnen konnten nach der Versorgung in der Ambulanz des Chemieunternehmens wieder ihre Arbeit aufnehmen. Ein Aniliner wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden.

Chlorgas gilt als lebensgefährlich, wenn man es einatmet. Außerdem kann es Haut- und Augenreizungen hervorrufen und ist giftig für Wasserorganismen. Chlorgas kann bei Erwärmung explodieren, Brände auslösen und diese beschleunigen. Auch Acetylen kann brennen. Dieses Gas ist eine Ausgangsverbindung vieler Chemikalien in der industriellen Herstellung und entsprechend wichtig. Erst Ende 2019 hat die BASF ihre neue Acetylen-Anlage in Ludwigshafen in Betrieb genommen, die 20 Produktionsstätten mit C2H2, so die chemische Formel, versorgt. Die Kapazität der Anlage beträgt 90.000 Tonnen pro Jahr. Am Donnerstag rückten die Einsatzkräfte des Chemiekonzerns dort an. Jedoch gab es hier keine folgenschwere Störung wie am Sonntag. Sondern die Retter probten den Ernstfall lediglich.

Eine Dichtung versagt, Gas tritt aus und verursacht einen Brand: Das war das Szenario der jüngsten Großschadensalarmübung der BASF. Die Werksfeuerwehr war daran ebenso beteiligt wie der Rettungsdienst, die Umweltüberwachung, die Standortsicherheit und das Kriseninterventionsteam – alles in allem trainierten um die 100 Einsatzkräfte die Abläufe. Für die Übung war die Werkfeuerwehr mit zwei eigenen Wasserwerfern, einer halbstationären Löschanlage und einem sogenannten "Turbolöscher" (zerstäubt rund 6000 Liter pro Minute) vor Ort. Zudem ging es um die Rettung vermisster Personen.

Die Experten der Umweltzentrale nahmen Luftmessungen vor. Ferner hatten sie die richtige Entsorgung des Löschwassers zu gewährleisten, das von der Wasserwehr umgepumpt wurde. Die Standortsicherheit erfasste Daten zu Vermissten und Verletzten und gab sie an das Kriseninterventionsteam weiter.

Einsatzleiter Martin Kaller war nach der Übung zufrieden. Alle hätten die Abläufe erfolgreich erprobt und seien auf den Ernstfall sehr gut vorbereitet, bilanzierte er laut einer Mitteilung.