Von Stefan Kern

Ketsch. Vier Wochen und einen hohen fünfstelligen Betrag nahmen die Renovierungsarbeiten des Kinosaals im Central Kino in Anspruch. Der neue Look aus kräftigem Rot und Grau gefielt den Matinee-Besuchern.

Von "fantastisch" über "sehr stilvoll" bis zu "frisch, aber den alten Flair erhalten", reichten die Beschreibungen der ersten Kinobesucher. Das brachte die beiden Vorsitzenden des Kinovereins, Hannes Piechotta und Hansdieter Gehres, zum strahlen: "Für uns waren die Arbeiten eine große Sache, und dass das nun so ankommt, macht und natürlich glücklich."

Das Central Kino bietet mit dem eigentümlichen Lichthaus-Charme aus der Gründerzeit der Bundesrepublik fast eine kleine Zeitreise. Allerdings nur im Design: "Aus technischer Sicht müssen wir uns nicht verstecken, da halten wir jedem Vergleich mühelos stand", sagt Gehres.

Das Design atmet den Geist der 50er-Jahre: Die Sessel sind neu aufgepolstert und sehr bequem. Der graue Teppich genügt den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts. Kurz nach dem Beginn der Arbeiten hatte Gehres noch versprochen, dass sich zwar einiges ändern werde, aber der Charme des Kinos erhalten bleiben wird. Das Versprechen haben er und seine Vereinskollegen gehalten.

Besucher Werner Ries zeigte sich von dem Kinosaal genauso begeistert wie Inge Maier und Jana Schönknecht. Letztere gehörte zur Band "Ukulayers" aus Mannheim, die den Eröffnungsreigen musikalisch sehr gekonnt umrahmte. Normalerweise komme man für einen Kinobesuch nicht eigens aus der Quadratestadt nach Ketsch. Doch das, so die Künstlerin, könnte sich nun in Zukunft möglicherweise ändern. Das Central sei schon ein Ereignis, dass es so leider nicht mehr allzu oft gebe: "Das Kino ist wirklich eine Bombe", erklärte die aus Brandenburg an der Havel stammende Wahl-Mannheimerin. Eine Einschätzung, die hier unter den mehr als 70 Matinee-Gästen allgemein geteilt wurde.

Lust auf das Kino machen übrigens auch das Programm. Mit einer Mischung aus Kinderfilmen, Action, Thrillern und Komödien bis zum Erzählerkino und Drama bieten die Verantwortlichen den Besuchern wieder ein sehr abwechslungsreiches Kinoerlebnis an. Von "Peter Hase" und "Elias - das kleine Rettungsboot" über "Lady Bird", der für fünf Oscars nominiert wurde, "Ocean’s 8" und "Swimming with Men" bis zu "Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes" und "7 Tage in Entebbe" dürfte für Kino-Fans kaum ein Wunsch offen bleiben.

Ein erstes Highlight wird der Film "Kolyma" am heutigen Mittwoch, 4. Juli, um 19.30 Uhr. Dieses skurrile Roadmovie durch Sibirien sollte sich laut Gehres niemand entgehen lassen. An dem Abend ist übrigens auch der Regisseur Stanislaw Mucha anwesend.

Weitere Vorstellungen:

> Donnerstag, 5. Juli: 7 Tage in Entebbe (ab 12 Jahren), 19.30 Uhr.

> Freitag, 6. Juli: Lady Bird (ohne Altersbeschränkung), 19.30 Uhr.

> Samstag, 7. Juli: Peter Hase (ohne Altersbeschränkung), 14.30 Uhr. Isle of Dogs - Ataris Reise (ab 6), 16.45 Uhr. No Way Out - Gegen die Flammen (ab 12), 19.30 Uhr.

> Sonntag, 8. Juli: In den Gängen (ab 12), 18 Uhr.

> Mittwoch, 11. Juli: Lady Bird (ohne Altersbeschränkung), 19.30 Uhr.