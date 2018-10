Von Carsten Blaue

Hockenheim. Die Landesstraße 722 zwischen Hockenheim und Speyer war erst nach sieben Stunden wieder frei. Bis 23 Uhr am Donnerstagabend hat es gedauert, bis die Unfallaufnahme abgeschlossen und das Trümmerfeld beseitigt war. Ein Reisebus mit 30 Touristen aus den USA, Kanada und Australien war hier am Nachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Sattelzug aus Sachsen zusammengestoßen.

Zwar schrieb die Polizei gestern in ihrem Bericht, dass man den Unfall in den Abendstunden auch „rekonstruiert“ habe. Auf RNZ-Anfrage musste Polizeisprecher Michael Klump die Erwartungen aber dämpfen: „Nein, wir wissen noch nicht, wie der Unfall abgelaufen ist.“ Ein Sachverständiger werde jetzt ein Gutachten erstellen. Dort, wo der Unfall geschah, ist die L 722 gerade. Der Bus, der auf dem Weg zum Schiffsanleger bei Speyer war, wurde ebenso abgeschleppt und sichergestellt, wie der Lkw, dessen Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Zur Zahl der Unfallopfer gab es auch gestern unterschiedliche Angaben, was vor allem daran liege, dass Notarzt und Rettungsdienst sowie Polizei bei der Einordnung der Verletzten andere Kategorien zugrunde legen würden, sagte Klump: „Bei uns reicht da schon ein Pflaster.“ Nach dem Unfall war die Polizei zunächst von 17 Verletzten ausgegangen. Klump sprach gegenüber der RNZ von neun Leicht- und neun Schwerverletzten. Anderen Mitteilungen zufolge sei die Gesamtzahl auf 16 korrigiert worden. In Lebensgefahr schwebt demnach wohl nur noch der Busfahrer. Am Unfalltag hieß es, vier Insassen hätten lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Update: 12. Oktober 2018, 20.32 Uhr