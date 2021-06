Mannheim. (RNZ) Die gesunkenen Infektionszahlen erlauben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Ab Freitag, 2. Juli, wird das ÖPNV-Angebot auch im Abend- und Nachtverkehr wieder auf den regulären Fahrplan ausgeweitet. Das teilt das Unternehmen mit.

Damit kommen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen nach Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden auch wieder Nachtschwärmer nach Hause. Darüber hinaus halten die Straßenbahnen der RNV ab 1. Juli nicht mehr automatisch an jeder Haltestelle. Damit müssen Fahrgäste wieder die Haltewunschtaste betätigen, um an der folgenden Haltestelle aussteigen zu können. Zur Durchlüftung des Fahrzeugs werden aber bei einem Halt weiterhin sämtliche Türen geöffnet.

Zudem besteht weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV, jedoch reicht aufgrund der stark gesunkenen Infektionszahlen aktuell eine medizinische Maske aus. Die Verwendung einer FFP2-Maske ist damit nicht mehr vorgeschrieben. Die Regelungen ergeben sich aus den geltenden Corona-Verordnungen der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 10.49 Uhr

RNV kehrt tagsüber zum Regelfahrplan zurück

Mannheim. (RNZ/rl) Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) kehrt ab dem kommenden Montag, 11. Januar, wieder weitgehend zum normalen Fahrplan zurück. Der Verkehrsbetrieb hatte das Angebot nach Weihnachten aufgrund der Pandemie reduziert.

Die Busse und Bahnen fahren in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg tagsüber wieder nach dem an Schultagen geltenden Fahrplan. Eingeschränkt bleibt der Nachtverkehr: Bis kurz nach Mitternacht fahren die Linien noch aus den Stadtzentren in die Stadtteile und Vororte. Danach wird der Betrieb bis in die frühen Morgenstunden eingestellt.

Mobilitätszentralen öffnen wieder

Ab Montag öffnen dann auch die RNV-Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg wieder. Kunden sollten jedoch nach Möglichkeit Telefon und Internet zur Beratung und zum Ticketkauf nutzen.

Tickets gibt es digital über die RNV-E-Tarif-App oder die Handy-Ticket-App. Die aufgrund des Lockdowns verlängerte telefonische Erreichbarkeit der Servicehotline (0621/465-4444) bleibt bestehen. Der Kundenservice ist von 8 bis 17.30 Uhr erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.rnv-online.de/tickets

Jahreskartenkunden erhalten Treuebonus

Im April erhalten alle Bürger, die in Baden-Württemberg wohnen und eine ÖPNV-Jahreskarte besitzen, eine halbe Monatsrate für ihr Ticket erstattet. Dies gilt auch für die Kunden der RNV und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Der Treuebonus wird vom Land Baden-Württemberg finanziert.

Zu den zugelassenen Jahreskarten gehören im VRN die Jahreskarten "Jedermann", das "Rhein-Neckar-Ticket", das "Job-Ticket", die "Karte ab 60" sowie Jahreskarten für Auszubildende. Ausgenommen vom Treuebonus sind die Jahreskarten für Schüler (MAXX-Ticket, SuperMAXX-Ticket, Jahreskarte 12 für 10), da die Schüler bereits im Sommer 2020 eine Erstattung von zwei Monatsbeiträgen erhalten haben. Weitere Informationen gibt es unter www.bwegt.de/treuebonus.