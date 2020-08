Rhein-Neckar. (sha/zg) Sportliches Wandern an der Bergstraße kombiniert mit Naturerlebnis, Ritter- und Burgengeschichten sowie tollen Gewinnchancen: Das bietet die Aktion "Rauf auf den Burgensteig", die der Tourismus Service Bergstraße noch bis zum 1. November veranstaltet. Wer wandert und stempelt, kann gewinnen.

Der Bergsträßer Burgensteig führt über Berg und Tal von Darmstadt nach Heidelberg. Auf der 120 Kilometer langen Strecke gibt es über 30 Burgen, Schlösser oder Kultstätten zu entdecken. Er ist mit 3650 Meter Aufstiegen im Vergleich zum Bergsträßer Blütenweg, der auf halber Höhe verläuft, als sportlich einzustufen. Die teils schmalen und urigen Wege queren Bäche, Wiesen, Wälder und Weinberge.

Hintergrund > Darmstadt-Eberstadt "StadtHeidelberg", Heidelberger Landstraße 351, 64297 Darmstadt > Mühltal Burg Frankenstein, Außerhalb, 64367 [+] Lesen Sie mehr > Darmstadt-Eberstadt "StadtHeidelberg", Heidelberger Landstraße 351, 64297 Darmstadt > Mühltal Burg Frankenstein, Außerhalb, 64367 Mühltal > Seeheim-Jugenheim "Lufthansa Seeheim", Lufthansaring 1, 64342 Seeheim-Jugenheim > Seeheim-Jugenheim Annettes Heiligenberg, Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim > Alsbach-Hähnlein Alsbacher Schloss, Zum Schloss, 64665 Alsbach-Hähnlein > Bensheim-Auerbach Auerbacher Schloss ,Außerhalb 2, 64625 Bensheim > Bensheim-Auerbach Staatspark Fürstenlager, Kavalierbau, 64625 Bensheim > Bensheim Kirchberghäusschen, Au- ßerhalb, 64625 Bensheim > Heppenheim Starkenburg, Starkenburgweg 53, 64646 Heppenheim > Heppenheim Module 24, Großer Markt 7, 64646 Heppenheim > Hemsbach Rathaus, Schlossgasse 41, 69502 Hemsbach > Weinheim Fuchs‘sche Mühle, Birkenauer Talstraße 10, 69469 Weinheim > Weinheim Tourist-Information, Marktplatz 1, 69469 Weinheim > Hirschberg Hotel Krone, Großsachsen, Landstraße 9-11, 69493 Hirschberg > Schriesheim Strahlenburg-Infotafel, Burgweg 32, 69198 Schriesheim > Dossenheim Schauenburg Pavillon, Schauenburg, 69221 Dossenheim > Dossenheim Steinbruch Leferenz, Am Neuberg 12, 69221 Dossenheim > Heidelberg Waldschenke Heiligenberg, Auf dem Heiligenberg 1, 69121 Heidelberg > Heidelberg Touristinfo Neckarmünzplatz, Obere Neckarstraße 31-33, 69121 Heidelberg (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Der Steig bietet Rast-und Aussichtspunkte mit Blick in den Odenwald und die Rheinebene. Er kreuzt andere Routen, wie den Nibelungensteig bei Zwingenberg und den Neckarsteig bei Heidelberg. Um den Burgensteig auch in vollen Zügen genießen zu können, wird empfohlen, ihn in neun Etappen – zwischen zwölf und 15 Kilometern – zu laufen. Die Etappen sind dabei so konzipiert, dass die Wanderer mit dem öffentlichen Personennahverkehr an- und abreisen können. Natürlich können die einzelnen Etappen auch in umgekehrter Richtung begangen werden. Alternativ gibt es verschiedene Anbieter für "Wandern ohne Gepäck". Der Burgensteig ist zudem vom Deutschen Wanderverband als Qualitätswanderweg eingestuft.

Jede Woche gibt es im Rahmen der Aktion virtuell und reell etwas Neues zu entdecken – auf der Facebook-Seite Burgensteig Bergstraße und natürlich beim Wandern. Die Teilnehmer können Burgen, Schlösser, Parks, romantische Altstädte und einzigartige Landschaften entdecken. Für die Aktion "Rauf auf den Burgensteig" sind 19 markante Punkte mit einem QR-Code versehen. Sie dienen als Stempelstellen für einen virtuellen, personalisierten Stempelpass.

Er funktioniert so: Einfach einscannen und Gewinnchance nutzen. Die 19 virtuellen "Stempelstellen" (siehe Hintergrundartikel) befinden sich auf dem Burgensteig zwischen Darmstadt und Heidelberg sowie den Zubringerwegen. Eine Karte mit entsprechenden Geodaten auf der Eventseite ermöglicht es, alle Stellen gut zu finden.

Jeder Teilnehmer kann noch bis zum 1. November pro Stempelstelle einmal punkten. Das Punkten funktioniert über das Scannen des QR-Codes an der Stempelstelle. Wanderer, die kein Handy haben, können die Ziffernfolge am Standort notieren und per E-Mail bis Montagmorgen an info@diebergstrasse.de schicken und so ihre Gewinnchancen nutzen.

Im besagten Zeitraum werden wöchentlich tolle Preise, wie ein Zarenfrühstück, Eventtickets, Wanderliteratur und vieles mehr über einen Zufallsgenerator verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Am Ende der Aktion wird unter allen Teilnehmern der Hauptgewinn – ein Rittermahl für zwei Personen auf Schloss Auerbach – und zehn Trostpreise gezogen. Die Preise wurden gespendet von Gastronomie, Handel und Tourismus-Anbietern entlang des Burgensteig Bergstraße.

Info: Mehr zur Aktion, den Stempelstationen und natürlich zum Burgensteig gibt es unter der Adresse www.diebergstrasse.de.