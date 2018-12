Sie wollen die Freude am Trinken nicht nehmen, aber sie möchten ihre Leser sensibilisieren: Der Alkoholforscher und Arzt Helmut Seitz (links) und die Journalistin Ingrid Thoms-Hoffmann haben ein Buch über Alkohol geschrieben. Jörg Tröger (Mitte) befragte sie dazu in Heidelberg. Foto: joe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Goethe, größter Dichter der Deutschen, soff bis zu vier Flaschen Wein am Tag: 82 Jahre. Bismarck, der Eiserne Kanzler, trank jeden Tag so viel, dass er gar nicht mehr richtig betrunken wurde: 83 Jahre. Churchill, britischer Jahrhundert-Premier, fing schon morgens mit Whiskey an: 90 Jahre.

Mit Auszügen aus dem Kapitel "Berühmte Alkoholiker" ging es im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg launig in den Donnerstagabend. Dort stellten der Alkoholforscher Helmut Seitz und die Journalistin Ingrid Thoms-Hoffmann ihr gemeinsames Buch "Die berauschte Gesellschaft" vor. Doch Seitz stellte sofort klar: "Der Zusammenhang zwischen viel Alkohol und einem hohen Alter ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen."

Die beiden Autoren zeigen ganz deutlich auf: Alkohol ist schlecht für den Menschen, er macht ihn krank, er tötet - und zwar auf mannigfaltige und häufig mit viel Leiden verbundene Weise. "Leberzirrhose, ich kann Ihnen versichern: Das ist ein sehr schlimmer Tod", so Seitz. Dennoch ist es kein moralisierendes Buch geworden: Es soll sensibilisieren für die Gefahren des Trinkens, ohne den Menschen die Freude am - maßvollen - Genuss zu nehmen.

Wie viel Alkohol ist also noch okay, fragte Moderator Jörg Tröger. "Wir mindern das Risiko, wenn wir pro Woche nicht mehr als 100 Gramm Alkohol trinken", sagte Seitz - und, ganz wichtig: "Mindestens zwei Tage die Woche komplett verzichten!" Durch die Pause könne die Leber entspannen, aber auch einer Sucht vorgebeugt werden. "Heißt im Klartext: An höchstens fünf Tagen die Woche ein Viertel Wein oder ein halber Liter Bier", so der Chef des Heidelberger Salem-Krankenhauses.

"Und für Frauen ist es die Hälfte!" Ingrid Thoms-Hoffmann, ehemalige Leiterin der RNZ-Stadtredaktion, hat nie viel getrunken: "Ich habe das Glück, dass mir beim zweiten Viertel Wein schlecht wird und ich aufhören muss." Doch mit den Recherchen für das Buch reduzierte die Autorin ihren Konsum noch einmal. "Und da mir fiel erst auf, wie allgegenwärtig Alkohol ist: im Fernsehen, im Stadion, bei jeder Feier."

Alkohol löst rund 200 Krankheiten aus - darunter Krebs. Jedes Jahr sterben in Deutschland knapp 75.000 Menschen an den Folgen des Konsums. "Zum Vergleich: Illegale Drogen töten jedes Jahr 1300 Menschen", erklärte Thoms-Hoffmann. 14 Milliarden Euro Umsatz macht die deutsche Alkoholindustrie pro Jahr, knapp 600 Millionen Euro fließen in Werbung. "Und die Gesellschaft bringt jährlich 40 bis 60 Milliarden Euro für die Folgen des Alkoholkonsums auf."

Während längst Warnhinweise auf Zigarettenschachteln stehen, passiert beim Thema Alkohol fast nichts. Warum? "Die Politik lässt sich von der Alkoholindustrie einlullen - die ist noch viel mächtiger als die Tabak-Industrie", ist Thoms-Hoffmann überzeugt. "Wir müssen uns nicht wundern: Unser Ministerpräsident Kretschmann ist Bierbotschafter, die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner behauptet, Wein sei - in Maßen - gesund."

Die Journalistin und der Arzt haben drei glasklare Forderungen: Weg mit der Werbung, hoch mit dem Preis und Schluss mit der ständigen Verfügbarkeit. Doch was macht die Politik? "Das Alkoholverkaufsverbot nach 22 Uhr in Baden-Württemberg wurde wieder aufgehoben - zum Entsetzen der Polizei, der Verbände und vieler Kommunen", so Thoms-Hoffmann.

Dass Gesetze wirken, zeige das Beispiel der Alkopops, also Alkohol mit viel Süßstoff und Aromen, die Anfang des Jahrtausends das Trendgetränk der Jugend waren. "Rot-Grün führte eine Sondersteuer ein, der Preis pro Flasche verdoppelte sich von ein auf zwei Euro - und der Konsum brach ein." Auch, dass man in Deutschland überhaupt per Gesetz schon ab 16 Jahren Bier, Sekt und Wein trinken dürfe, sei fatal.

Doch sind die Deutschen überhaupt bereit, weniger zu trinken? Exemplarisch für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema steht das Frage-Antwort-Spiel, das Moderator Tröger mit Helmut Seitz spielte: Leber, Herz, Gehirn, Haut und so weiter - für jedes Organ fragte Tröger die spezifische Wirkung des Alkohols ab - fast wirkte es, als warte er auf die eine gute Nachricht, die das Trinken rechtfertige.

Nur: Es gibt keine gute Nachricht. Der Alkohol richtet fast überall im Körper Schäden an. Einzig Herzinfarkt-Risikopatienten über 60 Jahre könnten von - kleinen Dosen - Alkohol profitieren. Aber sogleich schickte Seitz den Dämpfer hinterher: "Abstinenzler wie die Siebenten-Tags-Adventisten oder die Mormonen leben wesentlich länger als Menschen, die auch nur ein wenig Alkohol trinken."

Warum aber gibt es überhaupt harte Trinker, die lange leben? "Wir Forscher kommen immer weiter weg von der These, dass alle Menschen gleich viel trinken können", sagt Helmut Seitz. "Fakt ist: Die Genetik spielt eine entscheidende Rolle." Das heiße aber noch lange nicht, dass es Menschen gebe, die risikolos saufen können. Eher andersherum: "Es gibt viele Menschen in bestimmten Risikogruppen, die sollten wirklich komplett verzichten."

Es war ein beschwingter Abend, an dem viel gelacht wurde. Dabei herrschte im DAI ausnahmsweise Prohibition: Die Bar schenkte ausschließlich Alkoholfreies aus. "Dafür übernehme ich die volle Verantwortung", erklärte Thoms-Hoffmann.

Übrigens: Der Alkoholiker Beethoven starb mit 57 Jahren an Leberzirrhose. Der Maler und Absinth-Fan Toulouse Lautrec schied mit 36 dahin. Und die Ausnahmemusikerin Amy Winehouse war gerade einmal 27 Jahre jung, als sie mit 4,1 Promille im Blut tot aufgefunden wurde.

Info: Die berauschte Gesellschaft, 176 Seiten, 19 Euro, Kösel Verlag