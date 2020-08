Wegen des Unwetters am Mittwochabend stürzten in der Region rund um Brühl und Schwetzingen zahlreiche Bäume um und blockierten Straßen oder beschädigten Fahrzeuge. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren bis in die Nacht unterwegs, um die Wege freizuräumen. Foto: Priebe/Freiwillige Feuerwehr Brühl

Von Anna Manceron

Brühl/Schwetzingen. Das Unwetter, das am Mittwochabend über die Region hinweggefegt ist, hat vor allem in Brühl und Schwetzingen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei und Rettungskräften stürzten unzählige Bäume und Verkehrsschilder um und blockierten damit Straßen oder beschädigten Fahrzeuge. Besonders heftig traf es das Altenheim "Pro Seniore Residenz" in der Mannheimer Landstraße in Brühl. Dort deckte der Wind einen Teil des Dachs ab, das auf den Boden geweht wurde.

"Unter der Flachdachabdeckung befanden sich Mitarbeiterwohnungen", berichtete Peter Müller, Sprecher der Unternehmensgruppe "Victor’s", zu der die Seniorenresidenz gehört. Sicherheitshalber wurden jedoch auch sieben Senioren aus benachbarten Zimmern in einen anderen Gebäudetrakt verlegt. Alles in allem habe man Glück im Unglück gehabt, sagte Müller. Der Schaden sei "beherrschbar aber eminent."

Während des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungskräften am Mittwochabend war die Mannheimer Landstraße zeitweise gesperrt. Damit es nicht weiter ins Innere des Gebäudes regnete, deckte das Technische Hilfswerk das offene Dach über Nacht mit einer Notabdeckung ab. "Das hat wunderbar geklappt", berichtete Müller. Bereits am Donnerstagmorgen seien Schadensermittler und Zimmerleute vor Ort gewesen, um die Verwüstungen zu begutachten und mit ersten Reparaturen zu beginnen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte der Unternehmenssprecher am Donnerstagmittag noch nicht sagen.

Nach und nach erholen sich auch die Bewohner der Seniorenresidenz wieder von dem Schreck, den ihnen das Unglück am Vorabend eingejagt hatte. "Sie sehen ja, dass es weitergeht und kräftig gewerkelt wird", berichtete Müller. "Nun hoffen wir, dass wir das Ganze wieder relativ zügig in den Normalzustand versetzen können."

Die Brühler Feuerwehr war am Mittwochabend nach eigenen Angaben mit rund 120 Rettungskräften im Einsatz – dazu zählten auch Helfer vom Technischen Hilfswerk aus Ladenburg und Heidelberg. Unterstützung erhielten diese von den Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch, Hockenheim, Walldorf, Hemsbach, Eppelheim und Schwetzingen. Auch die Berufsfeuerwehr Mannheim war in Brühl im Einsatz. Am Donnerstag waren die Brandschützer noch immer damit beschäftigt, die Spuren des Unwetters zu beseitigen. "Wir sind noch unterwegs und beseitigen umgestürzte Bäume", berichtete Cordt Bröcker, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Brühl. Am Ende würden es für ihn und seine Kollegen wohl über 100 Einsätze sein, schätzte er.

Insgesamt seien bei dem Unwetter auf Brühler Gemarkung mehr als 300 Bäume umgefallen oder beschädigt worden. Besonders stark wütete der Sturm im Steffi-Graf-Park sowie rund um das Freibad und den Friedhof. "In der Frankfurter Straße steht kein Baum mehr", so Bröcker.

Er und seine Kollegen gehen davon aus, dass eine lokal begrenzte Windhose über den Ort hinwegfegte. Insgesamt gebe es dort noch viele umgestürzte Bäume, die beseitigt werden müssten. "Der Bauhof hat da mit Sicherheit noch zwei Tage lang zu tun", sagte Bröcker. Damit den Rettungsleuten während der intensivsten Phase des Unwetters am Mittwochabend nicht die Kräfte ausgingen, wurden sie von den Mitgliedern des DRK-Ortsvereins Brühl mit Getränken und Essen versorgt.

In Schwetzingen fiel das Unwetter zwar deutlich milder aus, doch auch dort bot sich an vielen Stellen ein Bild der Zerstörung mit heruntergefallenen Dachziegeln, umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Ästen sowie umgekippten Bauzäunen und Verkehrsschildern. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war am Mittwochabend und Donnerstag jeweils mit 29 und 17 Mitgliedern im Einsatz. "Wir sind derzeit noch in den Schwetzinger Wiesen unterwegs", berichtete Lars Hoffmann, stellvertretender Kommandant, am Donnerstagmittag im Gespräch mit der RNZ.

Die Stadtverwaltung hatte die Bevölkerung der Spargelstadt schon am Vormittag über das soziale Netzwerk Facebook dazu aufgerufen, das Naturschutzgebiet entlang des Rheins zu meiden. "Die Bilanz des Sturmes gestern Abend wird erst nach und nach sichtbar", heißt es in dem Aufruf.

Wer in den Schwetzinger Wiesen auf den Wegen und im Bereich der Seen mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sei, solle besonders vorsichtig sein. "Von einem Besuch im Dossenwald und im Hardtwald raten wir ebenfalls dringend ab", betonte die Stadtverwaltung. Auch die Bäume auf dem Hundeplatz in Richtung Kaserne habe der Sturm beschädigt. Der Platz bleibe deshalb bis auf Weiteres gesperrt.