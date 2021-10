Brühl. (RNZ) Das Brühler Corona-Testzentrum im Foyer der Festhalle, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Perkeo-Apotheke aufgebaut hat, bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mit. Weitere Testmöglichkeiten gibt es an der OMV-Tankstelle in der Mannheimer Straße 78a in Brühl. Obwohl die Nachfrage nach den Schnelltests deutlich zurückgegangen sei, freue er sich, dass auch im Oktober in der Festhalle weiter getestet wird, erklärt der Brühler Bürgermeister Ralf Göck.

Nach Angaben der Apothekerin Katharina Weidner, die das Testzentrum leitet, bietet das geschulte Personal sowohl Nasen- und Rachentests als auch Nasaltests an, bei denen man nur eineinhalb Zentimeter in den Nasenbereich hineingeht. Auch sogenannte Spucktests sind verfügbar. Nicht-Berechtigte müssen seit dem 11. Oktober pro Test 14,90 Euro zahlen. PCR-Tests kosten 89 Euro.

Für PCR-Tests für Reisen empfehle man jedoch die entsprechenden Testzentren an den Flughäfen. Getestet wird montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Eine Buchung ist möglich, aber nicht notwendig. Für Fragen steht Heike Oelmann unter der Telefonnummer 0176/77886596 zur Verfügung.