Blick in die Schwetzinger Straße: Hier herrscht zu viel Lärm. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Brühl. Mit Pegeln von über 50 Dezibel gelten die Ketscher und Schwetzinger Straße als stark von Lärm betroffene Gebiete in der Hufeisengemeinde. Damit soll nun Schluss sein: Eine Endfassung des von der EU initiierten Lärmaktionsplans für Brühl lag bei der jüngsten Ratssitzung auf dem Tisch - und wurde quer durch alle Fraktionen begrüßt. Bürgermeister Ralf Göck nannte die Eckpfeiler: Neben der Förderung von Schallschutzfenstern könne in diesen Straßen ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern verwirklicht werden.

Bei allem Zuspruch kritisierte Bernd Kieser (CDU) die Vorgehensweise der Lärmerfassung. "Diese wird nicht gemessen, sondern anhand von Verkehrsaufkommen und erlaubter Geschwindigkeit berechnet", erklärte er. Trotzdem unterstütze man natürlich die Planungen und das Tempolimit. Hans Hufnagel (SPD) beantragte, dass die Formulierung der zeitnahen Verwirklichung des Tempolimits aufgenommen werden soll. Darüber hinaus solle die Geschwindigkeitsbegrenzung in beiden Straßen jeweils von Kreisel zu Kreisel gelten. Als weitere Maßnahme fordert Hufnagel, beim Ausbau der Autobahn auf je drei Spuren in eine Richtung einen lärmdämmenden Belag zu nutzen. Suboptimal sei außerdem, dass den Plänen Verkehrsdaten aus dem Jahr 2014 zugrunde liegen. Wobei darüber hinweg gesehen werden könne, da der Lärmaktionsplan turnusgemäß in fünf Jahren aktualisiert werden müsse.

Thomas Zoepke (FW) freute sich, dass die Planungen verabschiedet wurden. Er betonte, dass es neben Tempolimit und Schallschutzfenstern mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und ausgebautem Radwegenetz auch noch andere Instrumente gebe, um die Bürger zu entlasten. Er fügte an, dass er ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern in der ganzen Gemeinde begrüßen würde.

Ulrike Grüning (Grüne Liste) teilte diese Sicht. "Ein generelles Tempolimit würde nicht nur den Lärm reduzieren, sondern den Verkehr gleichmäßiger fließen lassen, den Spritverbrauch reduzieren und für mehr Sicherheit sorgen." Der Rat stimmte für den Lärmaktionsplan. Dieser ist über die Homepage der Gemeinde einsehbar.

> Neue Lüftungsanlage für das Hallenbad: Einstimmig vergaben die Ratsmitglieder die rund 150.000 Euro teure Installation einer neuen Lüftungsanlage und die dazu gehörigen Ingenieurleistungen an das Büro "Schmitt & Partner" in Höhe von 30.000 Euro. Die Maßnahme sei unausweichlich, so Bürgermeister Ralf Göck. "Ohne Lüftung geht im Hallenbad nichts mehr." Die Fraktionen waren sich einig: Das Gerät ist 28 Jahre alt und nicht mehr zu sanieren. Darüber hinaus ist das Kältemittel "Arcton R22" nicht mehr zugelassen, beim nächsten Defekt wäre die Anlage hinüber.

> Kreditaufnahme über drei Millionen Euro zugestimmt: Diese Entscheidung war eigentlich reine Formsache, da der Kredit in der bereits verabschiedeten Haushaltsplanung 2018 eingespeist war. Gebraucht wird das Geld vor allem für die Vorfinanzierung des Sportpark-Süd-Projekts.

Doch genau da drückte für Peter Frank (GL) der Schuh. Er befürchtete den Eintritt in eine Verschuldungsspirale. Als Argument zitierte er Auszüge aus einem Bericht des Kommunalrechtsamts zum Haushaltsplan für das laufende Jahr. Dort sei davon die Rede, dass die Kommune trotz guter Konjunkturlage keinen ausgeglichenen Haushalt schaffe und der Investitionsbedarf mit 16 Millionen Euro am Sportpark sehr hoch sei. Aus Sicht der Aufsichtsbehörde gebe es da Risiken.

Bürgermeister Ralf Göck erwiderte darauf, dass hier ja zunächst "nur die Planungen begutachtet wurden". Die tatsächliche Endrechnung sehe immer besser aus als die Satzung, werde vom Kommunalrechtsamt aber leider nicht begutachtet. Und dann sei das Sportpark-Süd-Projekt mit dem Verkauf der Grundstücke solide gegenfinanziert. "Aber natürlich werden wir bei neuen Projekten sehr vorsichtig sein", gestand der Bürgermeister Frank letztlich zu. Der Kreditaufnahme wurde bei zwei Enthaltungen der GL mehrheitlich zugestimmt.